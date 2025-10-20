ఓటీటీలో ఒక్క సిరీస్కు అన్ని కోట్లా? బాలీవుడ్ హీరో షాకింగ్ రెమ్యునరేషన్!
Published : October 20, 2025 at 2:25 PM IST
Shahid Kapoor Remuneration : ఒకప్పుడు సినిమా హీరోలంటే వెండితెరపైనే ఎక్కువగా హైలెట్ అయ్యేవారు. కానీ, ఓటీటీల రాకతో సీన్ మొత్తం మారిపోయింది. ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్లు కూడా సినిమాల రేంజ్లో కలెక్షన్లు కొల్లగొడుతున్నాయి, హీరోలకు స్టార్డమ్ తెచ్చిపెడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు కూడా స్టార్ హీరోలకు భారీ రెమ్యునరేషన్లు ఇచ్చి తమ ప్రాజెక్టులలోకి తీసుకుంటున్నాయి. లేటెస్ట్ గా, ఒక బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో, తన సూపర్ హిట్ సిరీస్ సెకండ్ సీజన్ కోసం తీసుకుంటున్న రెమ్యునరేషన్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే
'ఫర్జీ 2' కోసం హై రేంజ్ రెమ్యునరేషన్!
లవర్ బాయ్ నుంచి ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ల వరకు ప్రతీ పాత్రలో ఒదిగిపోయే షాహిద్ కపూర్, 'ఫర్జీ' వెబ్ సిరీస్తో ఓటీటీలో కూడా బ్లాక్బస్టర్ కొట్టాడు. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్కు సీక్వెల్ రాబోతోంది. బాలీవుడ్ మీడియా రిపోర్ట్ ప్రకారం, 'ఫర్జీ 2' షూటింగ్ జనవరి 2026లో ప్రారంభం కానుంది. అయితే, ఈ సిరీస్ కోసం షాహిద్ కపూర్ ఏకంగా రూ. 40 కోట్లు రెమ్యునరేషన్గా తీసుకుంటున్నాడట. ఈ సిరీస్ కోసం షాహిద్ ఏకంగా ఆరు నెలల డేట్స్ కేటాయించినట్లు తెలుస్తోంది.
సినిమాలను మించి ఓటీటీ సంపాదన!
షాహిద్ కపూర్ కెరీర్లోనే ఇది బిగ్గెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ కావడం విశేషం. సాధారణంగా, ఒక్కో సినిమాకు షాహిద్ రూ. 25 నుంచి 30 కోట్ల వరకు తీసుకుంటాడు. కానీ, 'ఫర్జీ' మొదటి సీజన్కు వచ్చిన అద్భుతమైన రెస్పాన్స్తో, ఇప్పుడు సినిమాను మించి ఓటీటీ సిరీస్కే ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేస్తున్నాడు. అతని స్టార్డమ్కు, 'ఫర్జీ' బ్రాండ్కు ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా, మేకర్స్ కూడా అంత మొత్తం ఇవ్వడానికి అంగీకరించినట్లు సమాచారం.
టాప్ ఓటీటీ స్టార్ల లిస్టులోకి షాహిద్!
ఈ భారీ రెమ్యునరేషన్తో, షాహిద్ కపూర్ ఇప్పుడు ఇండియాలోనే అత్యధికంగా సంపాదిస్తున్న ఓటీటీ నటులలో ఒకరిగా నిలిచాడు. ఇప్పటికే ఈ లిస్టులో అజయ్ దేవగణ్, జైదీప్ అహ్లావత్, పంకజ్ త్రిపాఠి వంటి స్టార్స్ ఉండగా, ఇప్పుడు షాహిద్ కూడా వారి సరసన చేరిపోయాడు. ఇది ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు స్టార్ హీరోలకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయో చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ.
ప్రస్తుతం ఇటలీలో రొమాన్స్!
ఇక షాహిద్ కపూర్ సినిమాల విషయానికొస్తే, అతను ప్రస్తుతం ఇటలీలో 'కాక్టెయిల్ 2' షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ సినిమాలో అతని సరసన రష్మిక మందన్న, కృతి సనన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. దినేష్ విజన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ డిసెంబర్ 2025 నాటికి పూర్తి కానుంది. 2026 వేసవిలో ఈ సినిమాను థియేటర్లలో విడుదల చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా పూర్తయిన వెంటనే, షాహిద్ 'ఫర్జీ 2' షూటింగ్లో జాయిన్ అవుతాడు. అలాగే ఓ రొమోయో అనే సినిమా కూడా లైనప్లో ఉంది.