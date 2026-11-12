'నాకంటూ ఒక ఇల్లు ఉండటమే అతిపెద్ద కల'- మన్నత్ వెనుక షారుఖ్ ఖాన్ ఎమోషనల్ స్టోరీ
Shah Rukh Khan Manna House : షారుఖ్ ఖాన్కు సొంత ఇల్లు ఉండాలనేది చాలా కాలంగా ఉన్న కోరికని ఆయన భార్య గౌరీ తెలిపారు.
Published : November 12, 2026 at 8:26 PM IST
ముంబయిలోని మన్నత్ ముందు ఎప్పుడూ అభిమానుల రద్దీ కనిపిస్తుంటుంది. షారుఖ్ ఖాన్కు ఆ ఇంటితో ఉన్న అనుబంధం గురించి కూడా చాలాసార్లు చెప్పారు. అయితే దుబాయ్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఇంటి గురించి మాట్లాడిన తీరు వైరల్ అవుతోంది. చిన్నప్పుడు తన పరిస్థితి ఎలా ఉండేది, తన భార్య గౌరితో కలిసి మొదటి ఇల్లు ఎలా కొనుకున్నారు, మన్నత్ వరకు ఎలా వచ్చారో కొన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నారు. తనకు ‘హోమ్’ అనే పదమే ప్రపంచంలో అందమైన పదాల్లో ఒకటని కూడా చెప్పారు.
పెళ్లయ్యాకే మొదటి ఇల్లు
చిన్న వయసులోనే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన తర్వాత తనకంటూ సొంత ఇల్లు లేదని షారుఖ్ చెప్పారు. "ఇది బాధగా చెప్పే కథ కాదు. అప్పటి పరిస్థితి అంతే" అని అన్నారు. గౌరిని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాతే ఇద్దరూ కలిసి మొదటి ఇల్లు కొనుగోలు చేశారట. ఆ ఇంటి ధర అప్పట్లో తమ స్థోమతకు మించినదేనని చెప్పారు. తర్వాత మన్నత్ కొనేటప్పుడు కూడా దాదాపు అదే పరిస్థితి ఎదురైందన్నారు. సినిమాలు, కుటుంబం, వర్క్ అన్నీ తనకు ముఖ్యమే అయినా సొంత ఇల్లు ఉండాలనే కోరిక మాత్రం చాలా బలంగా ఉండేదని చెప్పారు. అందుకే ఇల్లు కొనడం తన జీవితంలో ఎప్పుడూ పెద్ద విషయంగానే అనిపించిందన్నారు.
నగరం నచ్చితే ఇల్లు కొనేద్దామంటారట
ఏదైనా నగరం నచ్చితే అక్కడ ఇల్లు కొనుక్కుందామని వెంటనే అంటారట. ఆ అలవాటు ఇప్పటికీ ఉందని షారుఖ్ నవ్వుతూ చెప్పారు. ఆర్యన్, సుహానా, అబ్రామ్ దీనిపై తనను ఆటపట్టిస్తారని తెలిపారు. ప్రతి నగరంలోనూ ఇల్లు కొనలేం కదా అని పిల్లలు చెబుతుంటారని అన్నారు. తనకు ఇల్లు అంటే కేవలం ఉండే చోటు మాత్రమే కాదని, మనిషి జీవితంలో అది ఒక ఎమోషన్ అని చెప్పారు. కొన్నిసార్లు గర్వంగా, మరికొన్నిసార్లు మనసుకు భరోసా ఇచ్చే చోటుగా కూడా ఇల్లు మారుతుందని అన్నారు.
మన్నత్లో గౌరి మాటే
కరణ్ జోహార్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించగా, మన్నత్లో తన మాట నెగ్గదని అడిగారు. దానికి షారుఖ్ పెద్ద లిస్టే చెప్పారు. వైఫై, రంగులు, పెయింటింగ్స్, మెట్లు, లిఫ్ట్, సీలింగ్, షాండ్లియర్, లైట్స్ ఇలా ఇంటికి సంబంధించిన వాటిలో తాను ఏమీ చెప్పనని అన్నారు. బెడ్పై భోజనం చేస్తే గౌరి ఒప్పుకోదట. తాము ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఇంటిని ఎంజాయ్ చేస్తామని, “గౌరి ఎంత బాగా సెట్ చేసింది” అని అనుకోవడమే తన పని అంటూ నవ్వించారు.
ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా
ఇల్లు తనకు ఎందుకు అంత ముఖ్యమో కూడా షారుఖ్ చెప్పారు. మంచి రోజులు, చెడు రోజులు రెండూ ఉంటాయని, బయట ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా చివరకు ఇంటికి వచ్చాక కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండగలమని అన్నారు. అక్కడ కూర్చొని మళ్లీ ఏం చేయాలో ఆలోచించుకోవచ్చని చెప్పారు. అందుకే ‘హోమ్’ అనే పదం తనకు చాలా ఇష్టమని అన్నారు. మొదటి ఇల్లు కొనుకున్నప్పటి ఆనందం, తర్వాత మన్నత్ కొనాలనే పట్టుదల కూడా అదే భావన నుంచి వచ్చాయని చెప్పారు. బయట పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా తిరిగి వచ్చేందుకు మనకంటూ ఒక చోటు ఉండటం తనకు చాలా ముఖ్యమని అన్నారు.
గౌరి డిజైన్ చేసిన పెంట్హౌస్లు
ఈ విషయాలు చెప్పింది దుబాయ్ మారిటైమ్ సిటీలో జరిగిన 'షారుఖ్జ్ రెసిడెన్సెస్ బై డాన్యూబ్' లాంచ్లో. ఈ రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్కు షారుఖ్ పేరునే పెట్టారు. వాటర్ఫ్రంట్గా నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇళ్లు పూర్తిగా ఫర్నిష్డ్గా ఉండనున్నాయి. ఇందులోని పెంట్హౌస్లను గౌరి ఖాన్ డిజైన్ చేశారు. ఒక్కో పెంట్హౌస్ ధర రూ.50 కోట్లు. లాంచ్ చేసిన తొలి రోజే అన్ని పెంట్హౌస్లు అమ్ముడైనట్లు డాన్యూబ్ ప్రాపర్టీస్ తెలిపింది.
తన పేరే ఇప్పుడు ఓ అడ్రస్
మనుషులు తమ ఇళ్లకు పేర్లు పెట్టుకోవడం సాధారణమేనని, కానీ ఇప్పుడు తన పేరే కొందరి ఇంటి చిరునామాలో ఉండబోతుందన్న ఆలోచన తనకు కొత్తగా అనిపించిందని షారుఖ్ చెప్పారు. ఇలాంటి అనుభవం ఇంతకుముందెప్పుడూ రాలేదన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్కు తన పేరు పెట్టినందుకు నిర్వాహకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సినిమాల విషయానికి వస్తే షారుఖ్ ప్రస్తుతం 'కింగ్' సినిమాతో రెడీ అవుతున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 24న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.