షారుక్ ఖాన్ మేనేజర్ బిగ్ డీల్- రూ. 38 కోట్లతో మూడు ఫ్లాట్లు- ఆమె శాలరీ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

2012 నుంచి కింగ్ ఖాన్ మేనేజర్‌గా పూజా కీలక బాధ్యతలు- ముంబయిలోని బాంద్రా కార్టర్ రోడ్డులో మూడు ఖరీదైన అపార్ట్‌మెంట్లు- స్టాంపు డ్యూటీ కింద ఏకంగా రూ. 2.16 కోట్లు చెల్లింపు

Shah Rukh Khan
Shah Rukh Khan (Source : IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 24, 2026 at 1:48 PM IST

Shah Rukh Khan Manager House : బాలీవుడ్ బాద్​షా షారుక్ ఖాన్ ఎంతటి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారో మనకు తెలిసిందే. అయితే ఆయన నీడలా ఉంటూ వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను చూసుకునే మేనేజర్ పూజా దడ్లానీ ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే స్థాయిలో మీడియాలో హాట్ టాపిక్​గా మారుతున్నారు. సాధారణంగా స్టార్ హీరోల దగ్గర మేనేజర్‌గా ఉంటే భారీ సంపాదన ఉంటుంది అనడానికి పూజా దడ్లానీ ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నారు. ముంబయిలోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతంలో ఆమె ఒక భారీ రియల్ ఎస్టేట్ డీల్ కుదుర్చుకున్నారని తెలుస్తోంది. ఒకేసారి మూడు లగ్జరీ ఫ్లాట్లను కొనుగోలు చేసి బిజినెస్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారారు. అసలు ఈ ఆస్తుల విలువ ఎంత? ఎక్కడ కొనుగోలు చేశారు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి.

రూ. 38 కోట్లతో అగ్రిమెంట్
ముంబయిలోని బాంద్రా కార్టర్ రోడ్డులో ఉన్న 'వరుణ్' అనే అపార్ట్‌మెంట్ బిల్డింగ్‌లో పూజా దడ్లానీ కుటుంబం మూడు ఫ్లాట్లను కొనుగోలు చేసింది. దీని మొత్తం విలువ రూ. 38.21 కోట్లుగా ఉంటాయని తెలుస్తోంది. పూజా దడ్లానీతో పాటు ఆమె భర్త హితేష్ ప్రకాష్ గుర్నాని, ఆమె తండ్రి మోహన్ సియోరామ్ దడ్లానీ పేర్ల మీద ఈ అపార్ట్‌మెంట్లను రిజిస్టర్ చేశారు. ఒక్కో ఫ్లాట్‌కు ఒక్కో యజమానిగా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. లోటస్ డెవలపర్స్ అనుబంధ సంస్థ అయిన ట్రైక్షా రియల్ ఎస్టేట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి ఈ ఆస్తులను వారు కొనుగోలు చేశారు.

రూ. 2 కోట్లకు పైగా స్టాంపు డ్యూటీ!
ఈ భారీ రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీలకు సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 21న పూర్తయింది. ఈ ఆస్తుల కోసం ప్రభుత్వం చెల్లించిన స్టాంపు డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు కూడా సామాన్యులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. కేవలం స్టాంపు డ్యూటీ కింద రూ. 2.16 కోట్లు, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కింద రూ. 90 వేలు చెల్లించినట్లు సిఆర్ఈ మ్యాట్రిక్స్ వెల్లడించిన పత్రాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ బిల్డింగ్ రీడెవలప్‌మెంట్ మోడల్‌లో నిర్మాణంలో ఉండగా, 2028 డిసెంబర్ నాటికి ఈ ప్లాట్స్ పనులన్ను పూర్తవుతాయట.

విశాలమైన ఏరియా, ఆరు కార్ పార్కింగ్ స్లాట్లు
ఈ మూడు అపార్ట్‌మెంట్లు కలిపి మొత్తం 4,776 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి. డాక్యుమెంట్ల ప్రకారం ఒక్కో యూనిట్ కార్పెట్ ఏరియా 1,511.15 చదరపు అడుగులు కాగా, అదనంగా 81.16 చదరపు అడుగుల బాల్కనీ ఉంది. ఈ బిల్డింగ్‌లోని ఎత్తైన అంతస్తులో ఈ ఫ్లాట్లను వీరు దక్కించుకున్నారు. కేవలం ఫ్లాట్లు మాత్రమే కాకుండా, ఈ డీల్‌లో భాగంగా ఆరు కార్ పార్కింగ్ స్థలాలను కూడా పూజా కుటుంబం పొందింది. బాంద్రా వంటి ప్రాంతంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడి పెట్టడం చూస్తుంటే పూజా దడ్లానీ ఆదాయం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో అర్ధం చేసుకోవచ్చు.

ప్రముఖ సెలబ్రిటీ మేనేజర్‌గా పూజా దడ్లానీ
పూజా దడ్లానీ భారతదేశంలోనే అత్యంత క్రేజ్ ఉన్న సెలబ్రిటీ మేనేజర్లలో ఒకరు. 2012 నుంచి ఆమె షారుక్ ఖాన్ దగ్గర పని చేస్తున్నారు. షారుక్​కు సంబంధించిన సినిమా ప్రాజెక్టులు, బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్లు, పబ్లిక్ రిలేషన్స్, రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ వ్యాపార వ్యవహారాలను ఆమె పర్యవేక్షిస్తుంటారు. గతంలో దీపికా పదుకొణె వంటి స్టార్లను కూడా ఆమె మేనేజ్ చేశారు. షారుక్ ఖాన్ కుటుంబంతో ఆమెకు అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. షారుక్​కు సంబంధించిన ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా పూజా ఎంతో చాకచక్యంగా డీల్ చేస్తుంటారు.

సంవత్సరానికి రూ. 9 కోట్ల జీతం!
పూజా దడ్లానీ సంపాదన గురించి కూడా నెట్టింట ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. వివిధ మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం, పూజా వార్షిక జీతం రూ. 7 కోట్ల నుంచి రూ. 9 కోట్ల మధ్యలో ఉంటుందని సమాచారం. భారతదేశంలో అత్యధిక జీతం తీసుకునే సెలబ్రిటీ మేనేజర్లలో ఆమె ఒకరు. జీతం మాత్రమే కాకుండా, వివిధ వ్యాపారాల ద్వారా కూడా ఆమెకు ఆదాయం వస్తుందని తెలుస్తోంది. అందుకే ముంబయిలోని అత్యంత ఖరీదైన ఏరియాల్లో ఒకటిగా పేరున్న బాంద్రా కార్టర్ రోడ్డులో రూ. 38 కోట్లతో ఆస్తులు కొనుగోలు చేయడం ఆమెకు సాధ్యమైంది.

షారుక్ ఖాన్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టులు
పూజా దడ్లానీ తన బాస్ షారుక్ ఖాన్ తదుపరి ప్రాజెక్టుల పనిలో బిజీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం షారుక్ సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో 'కింగ్' సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది చివరలో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంలో సుహానా ఖాన్, దీపికా పదుకొణె, అభిషేక్ బచ్చన్ కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. 2023లో పఠాన్, జవాన్ వంటి బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్లాక్ బస్టర్లతో షారుక్ ఫుల్ జోష్‌లో ఉన్నారు. ఇటీవలే తన కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ సిరీస్ 'ది బాస్టర్డ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్' లో కూడా షారుక్ ఒక అతిథి పాత్రలో కనిపించారు.

SHAH RUKH KHAN

