'ఫౌజీ', 'వారణాసి' మళ్లీ పోస్ట్పోన్!- ఫ్యాన్స్కు నిరాశ తప్పదా?
Telugu Movies 2027 : టాలీవుడ్లో పలు బడా సినిమాల రిలీజ్లు మళ్లీ వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : November 28, 2026 at 4:35 PM IST
టాలీవుడ్లో కొంతకాలంగా సినిమాల పోస్ట్పోన్ కల్చర్ పెరిగిపోతోంది. ముందుగా చెప్పిన తేదీకి మేకర్స్ సినిమాలను థియేటర్లలోకి తీసుకురావడం లేదు. ఇందుకు కారణాలు ఏవైనా అభిమానులు మాత్రం నిరాశకు లోనవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వచ్చే ఏడాది విడుదల కావాల్సిన పలు బడా చిత్రాలు మళ్లీ వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఒక సినిమా వాయిదా ప్రభావం, ఇంకో సినిమా విడుదలపై పడనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరి ఇందులో ఏయే సినిమాలున్నాయంటే?
పాన్ఇండియా రేంజ్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కీలక పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న విశ్వంభర విడుదలపై మరో కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి రిలీజ్ కానుందంటూ కొద్దిరోజులుగా ప్రచారం సాగుతోంది. కానీ లెటెస్ట్ బజ్ ప్రకారం ఇది సంక్రాంతి రేసు నుంచి తప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. జనవరిలో కాకుండా మార్చి 19 ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇక్కడే అసలైన ట్విస్ట్ ఉంది. అదే రోజు ప్రభాస్- హను రాఘవపూడి ఫౌజీ సినిమా రిలీజ్ పెట్టుకున్నారు. దీంతో చిరంజీవి 'విశ్వంభర'- ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' క్లాష్ అవుతాయా? అని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు.
ఫౌజీ మళ్లీ!
అయితే ప్రభాస్ 'ఫౌజీ' చిత్రం కూడా మరోసారి పోస్ట్పోన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమాను మార్చి 19 నుంచి ఏప్రిల్ 7కి షిఫ్ట్ చేయవచ్చని ప్రచారం జరుగుతోంది. కానీ, ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, మహేశ్ బాబు - ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కాంబో 'వారణాసి' ఇప్పటికే ఆ డేట్ను లాక్ చేసుకుంది. కానీ ఫౌజీ కూడా అదే తేదీని ఎంచుకోవడంతో వారణాసి కూడా పోస్ట్పోన్ కానుందా? అనే కొత్త డౌట్ మొదలైంది. ఈ పరిణామాలు సినీ వర్గాల్లో కొత్త చర్చలకు దారితీశాయి. అయితే ఈ చిత్రాల నిర్మాతల నుంచి ఇప్పటికైతే ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు. ఒకవేళ ఈ ప్రచారాలు నిజమైతే మాత్రం, రాబోయే రోజుల్లో విడుదల తేదీల్లో మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.