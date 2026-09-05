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'హనుమాన్ అంశ్​'ను రిజెక్ట్ చేసిన OTT!- సంచలన విషయం బయటపెట్టిన డైరెక్టర్

ఓటీటీకి కథ చెప్పేందుకు వెళ్తే రిజెక్ట్ చేశారు- వాళ్లు వాడిన భాష అవమానంగా అనిపించింది : హనుమాన్ అంశ్ డైరెక్టర్

Hanuman Ansh
హనుమాన్ అంశ్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 8:41 AM IST

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Hanuman Ansh Breaks Toxic : ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సెన్సేషనల్ క్రియేట్ 'హనుమాన్ అంశ్' గురించి డైరెక్టర్ విశాల్ చతుర్వేది ఓ సంచలన విషయంపై బయటపెట్టారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కకముందు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ తిరస్కరినకు గురైందని గుర్తుచేసుకున్నారు. అయితే ఆ ప్లాట్‌ఫామ్ వాళ్లు తిరస్కరించిన తీరు అవమానకరంగా, కించపరిచేలా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఒక చిత్ర నిర్మాతగా తిరస్కరణలు ఎదురవడం సహజమేనని, కానీ ఒక ప్రాజెక్ట్‌ను రిజెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఒక పద్ధతి ఉంటుందని చతుర్వేది అన్నారు. వాళ్ల మాటలతో తనకు జ్ఞానోదయం కలిగించిందని, అందుకే ఎలాగైనా బాబా నీమ్ కరోలీ కథను ప్రేక్షకులకు చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. రీసెంట్​గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ సంచలన విషయం షేర్ చేసుకున్నారు.

కథ చెప్పేందుకు వెళ్తే అవమానించారు!
"ఒక ఒటీటీ సంస్థకు నేను ఈ కథను నరేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్లాను. ఈ స్టోరీ వాళ్లకు చెబుతున్నప్పుడు నేను భావోద్వేగానికి గురయ్యాను. ఒక సమయంలో కళ్లలో నీళ్లు కూడా వచ్చాయి. అయితే ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించగలిగే భారతీయ కథ అని అంగీకరించారు. కానీ, ఈ కథను వాళ్లు తిరస్కరించారు. అప్పుడు వాళ్లు వాడిన భాష నాకు అవమానకరంగా అనిపించింది. వారు చెప్పిన విధానం, వారి మనసులో ఉన్న దృక్పథం, తిరస్కరించిన తీరును బట్టి చూస్తే, వారి ఆలోచనా విధానంలోనే ఏదో లోపం ఉందని నాకు అనిపించింది. సినిమా నిర్మాతలకు ఎన్నోసార్లు తిరస్కరణలు ఎదురవుతాయి. మనం కథ చెప్పినప్పుడు, ఒకవేళ వాళ్లకు అది అర్థం కాకపోతే, కథ బాగుందని చెప్పి 'మనం ఈ సినిమా తర్వాత చేద్దాం' అని చెబితే సరిపోతుంది" అని డైరెక్టర్ చతుర్వేది పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ ఓటీటీ సంస్థ పేరును మాత్రం ఆయన వెల్లడించలేదు.

బాక్సాఫీస్ రికార్డులు
'హనుమాన్ అంశ్' సినిమా ఆగస్టు 07న హిందీలోనే విడుదలైంది. అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటుతోంది. రూ.2 కోట్ల స్వల్ప బడ్జెట్​తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తొలి రోజు రూ. 10 లక్షలు వసూలు చేసింది. మొదటి వారంలో వసూళ్లు రూ. 1.08 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. రెండో వారం రూ. 40 లక్షల డీసెంట్ కలెక్షన్లు రాబట్టింది. అయితే మూడో వారం నుంచి సినిమా దశ మారిపోయింది. మౌత్​ టాక్ పెరగడం వల్ల అద్భుతాలు సృష్టించింది. మూడో వీక్​లో ఏకంగా ఈ చిత్రం రూ. 10.40 కోట్లు వసూలు చేసింది. నాలుగు వారాల తర్వాత ఓవరాల్​గా భారత్​లో రూ. 61 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు చేసి ట్రేడ్ పండితులనే ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

'హనుమాన్ అంశ్' కథేంటి?
మహారాజ్ నీమ్ కరోలి బాబా జీవితం, బోధనల నుంచి ప్రేరణ పొందిన దర్శకుడు విశాల్ చతుర్వేది 'హనుమాన్ అంశ్' ఒక ఆధ్యాత్మిక డ్రామాగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో శోభినవ్ సత్య నీమ్ కరోలి బాబా పాత్రను పోషించగా, విహాన్ షెడ్గే కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ఈ చిత్రంలో చందన్ ఆనంద్, పూర్ణిమా తివారీ, అనిల్ కె రస్తోగి, గుల్షన్ పాండే ఆయా పాత్రలు పోషించారు.

వరల్డ్​వైడ్ రిలీజ్
భారత్​లో ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ రావడంతో గ్లోబల్ లెవెల్​లో రిలీజ్​కు మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్మ్స్​ ఈ సినిమాను ఓవర్సీస్​లో రిలీజ్ చేస్తుంది. సెప్టెంబర్ 11న ఇది విడుదల కానుంది. కాగా, అనుమాన్ అంశ్ రన్​టైమ్ 2 గంటల 30 నిమిషాలు ఉంది.

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