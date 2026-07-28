టాలీవుడ్లో విషాదం- గుండెపోటుతో సినీనటి పావలా శ్యామల కన్నుమూత
ప్రముఖ సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల కన్నుమూత
Published : July 28, 2026 at 6:50 AM IST
Pavala Syamala Passed Away : తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తనదైన నటనతో ఎంతోమందిని నవ్వించిన ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల ఇక లేరు. కొంతకాలంగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. అర్థరాత్రి దాటిన తర్వాత తీవ్ర గుండెపోటుతో ఆమె మరణించినట్లు ఉస్మానియా వైద్యులు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఆమె భౌతికకాయాన్ని ఆసుపత్రి మార్చురీలో భద్రపరిచారు. పావలా శ్యామల కొన్నేళ్లుగా తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు, వృద్ధాప్య సమస్యలతో జీవన పోరాటం సాగిస్తున్నారు. ఆమెతో పాటే ఉన్న ఆమె కుమార్తె ప్రస్తుతం తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. వెండితెరపై నవ్వులు పూయించి చివరి రోజుల్లో దయనీయ స్థితిలో కన్నుమూయడం సినీ అభిమానులను కలచివేస్తోంది.