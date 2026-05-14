మమతా బెనర్జీ ఓటమిపై సాంగ్తో ట్రోల్స్!- క్లారిటీ ఇచ్చిన సీనియర్ సింగర్
వివాదంలో బంగాల్ సీనియర్ గాయని- మమతా బెనర్జీ ఓటమినుద్దేశించి సాంగ్ పాడినట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు- స్పందించిన సింగర్
Published : May 14, 2026 at 5:27 PM IST
Usha Uthup Song Controversy : విభిన్నమైన స్వరంతో సంగీత శ్రోతల్ని ఉర్రూతలూగించే సింగర్గా ఉషా ఉతుప్ (Usha Uthup)కు పేరుంది. అయితే బంగాల్ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ విషయంలో ఆమె వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ ఓటమిపై సంబరాలు చేసుకుంటూ ఉషా ఉతుప్ 'దీదీ గో' (Didi Go) అనే పాట పాడారని సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ వైరల్ అయింది. దీనిపై తాజాగా గాయని ఉషా ఉతుప్ స్పందించారు.
'అవన్నీ తప్పుదోవ పట్టించే వీడియోలు'
ప్రచారంలో ఉన్న వీడియో పాతదని ఉషా ఉతుప్ తెలిపారు. తాను కోల్కతాను విడిచి ముంబయికి ఎప్పుడూ వెళ్లలేదని కూడా ఆమె స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్న అనేక ప్రకటనలు తప్పుదోవ పట్టించేవని వెల్లడించారు. తాను 1976 నుంచి కోల్కతాలోనే నివసిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక నోట్ను పంచుకున్నారు.
"ప్రియమైన స్నేహితులారా, సంగీత ప్రియులారా ట్విట్టర్, వాట్సాప్లో ఒక పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. దానిపై నేను చెప్పేది ఏంటంటే దయచేసి నాకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని వివాదాలలో నన్ను అనవసరంగా ఇరికించకండి. నేను ఈ పాటను 25 సంవత్సరాల నుంచి పాడుతున్నాను. నేను కోల్కతాను విడిచి ముంబయికి ఎప్పుడూ వెళ్లలేదు. నేను కోల్కతాలోనే ఉన్నాను. నాకు సంబంధించి ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్లో ఒక పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. ఆ పోస్ట్లో చేసిన అనేక వ్యాఖ్యలు నిరాధారమైనవి, తప్పుదోవ పట్టించేవని నేను స్పష్టం తెలియజేస్తున్నాను"
"దీదీ గో పాట ఒక బెంగాలీ సాంగ్. దీన్ని చాలా ఏళ్ల క్రితం ఒక అరబిక్ బాణీ నుంచి ప్రేరణ పొంది స్వరపరిచారు. నేను రెండు దశాబ్దాలకు పైగా దీనిని కేవలం ఒక సంగీత రూపంగానే భావిస్తున్నాను. కోల్కతా నా సొంత నగరం. నాకు ఇల్లులాంటిది. ఇక్కడి ప్రజల పట్ల అపారమైన ప్రేమతో నేను ఇక్కడే నివసిస్తూ, పని చేస్తూనే ఉన్నాను. సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో ప్రచారంలో ఉన్న వ్యాఖ్యలు, కథనాలతో నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. వాటికి నేను బాధ్యత వహించను. దయచేసి నాకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని వివాదాలలో నన్ను అనవసరంగా లాగొద్దు" అని ఉషా ఉతుప్ పేర్కొన్నారు.
అసలేంటి వివాదం?
ఓ వేదికపై ఉషా ఉతుప్ 'దీదీ గో' పాటను ఆలపిస్తున్న వీడియోను ఓ నెటిజన్ ఎక్స్లో షేర్ చేశారు. మమతా బెనర్జీ (దీదీ) బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన నేపథ్యంలో ఉషా ఉతుప్ 'దీదీ గో' పాట పాడి ఉల్లాసంగా గడిపారని తన సోషల్ మీడియా పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. టీఎంసీ పాలనలో ఉషా ప్రదర్శనలకు గానూ ఆమె నుంచి కట్ మనీ (కమీషన్) డిమాండ్ చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయని అన్నారు. దీనివల్ల ఉషా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురై కోల్కతా నుంచి ముంబయికి వెళ్లిపోయారని పేర్కొన్నారు. తాజా ఎన్నికల్లో మమత బెనర్జీ ఓడిపోవడంతో ఇప్పుడు ఆమె తిరిగి కోల్కతాకు వచ్చారని వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో ఈ వీడియో పాతదని ఉషా ఉతుప్ వివరణ ఇచ్చారు. అనవసర వివాదంలోకి తనను లాగొద్దని సూచించారు.
పాపులర్ సాంగ్
కాగా, అల్జీరియన్ గాయకుడు, సంగీతకారుడు ఖలీద్ రూపొందించిన అసలు కూర్పు నుంచి ప్రేరణ పొంది ఉషా ఉతుప్ దీదీ గో సాంగ్కు తన అద్భుతమైన గాత్రాన్ని అందించారు. ఈ పాట అనేక భాషల్లో రీమేక్ అయ్యింది. మంచి పాపులర్ అయ్యింది కూడా. ఈ సాంగ్ లెటెస్ట్ వెర్షన్ ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ధురంధర్-2లో ఉంది.
టీఎంసీ ఓటమి- బీడేపీ విజయఢంకా
మే 4న విడుదలైన బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీ విజయఢంకా మోగించింది. కమలదళం ఏకంగా 207 సీట్లలో జయకేతనం ఎగురవేసింది. మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ 80 సీట్లకే పరిమితమైంది. దీంతో 15 ఏళ్ల టీఎంసీ పాలనకు తెరపడింది. మే 9న బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి బంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
