ఇంట్లో ఒప్పుకోకపోవడంతో నాలుగేళ్లు లేట్- తొలి సినిమా టైటిలే 'ఇంటిపేరు'గా - షావుకారు జానకి సినీ జర్నీ ఇదే!
74 ఏళ్ల సినీ కెరీర్ - 400పైగా సినిమాలు : షావుకారు జానకి సినీ ప్రస్థానం ఇదే
Published : August 21, 2026 at 3:58 PM IST
Sowcar Janaki Career : 74 ఏళ్ల సినీ కెరీర్లో ఎన్నో పాత్రలు. అప్పటి బ్లాక్ అండ్ వైట్ నుంచి త్రీడీ పిక్చర్స్ దాకా తెలుగునాట లక్షలాది మంది ప్రేక్షకులను తన సినిమాలతో అలరించారు షావుకారు జానకి. నటనకు నిలువెత్తు నిదర్శనం ఆమె. తెలుగు తెరపై సహజమైన నటనను చూపించిన నటి ఆమె. తెలుగు మాత్రమే కాదు. తమిళం, కన్నడ భాషల్లో సుమారు 400 సినిమాల్లో నటించి వెండితెరపై జానకి తనదైన ముద్ర వేశారు. మరి విజయవంతంగా సాగిపోయిన ఆమె కెరీర్ ఎలా ప్రారంభమైంది? ఆ ప్రస్థానం ఏంటో చూసేద్దామా?
జానకి ప్రస్థానం
షావుకారు జానకి అసలు పేరు శంకరమంచి జానకి. 1931 డిసెంబరు 12న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రాజమండ్రిలో షావుకారు జానకి జన్మించారు. తొలినాళ్లలో రేడియో నాటకాలతో జానకి మంచిపేరు తెచ్చుకున్న ఆమె 19 ఏళ్లకే సినిమాల్లోకి వచ్చారు. అయితే జానకికి 15 ఏళ్ల వయసులోనే సినిమా అవకాశాలు వచ్చాయట. కానీ, ఇంట్లో అంగీకరించకపోవడం వల్ల ఆ అవకాశాలను ఆమె వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇక 1947లో రేడియో ఇంజినీరుగా పనిచేస్తున్న శంకరమంచి శ్రీనివాస్తో జానకి వివాహం జరిగింది. అప్పుడు ఆమె వయసు 15 సంవత్సరాలే.
ఇక 1950లో 'షావుకారు' చిత్రంతో కథానాయికగా జానకి సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు. తాను నటించిన తొలి సినిమా పేరునే జానకి ఇంటిపేరుగా మార్చుకున్నారు. తొలి చిత్రంలో ఆమెకు జానకికి బీఎన్ రెడ్డి అవకాశం ఇచ్చారు. 73 ఏళ్లుగా తెలుగునాట ప్రేక్షకులకు ఆమె సుపరిచితురాలు. జానకి సినీప్రస్థానం ఓ అద్భుతం. తన డైలాగ్ డెలివరీతో జానకి ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. ఇక 'సంసారం ఒక చదరంగం'లో 'చిలకమ్మ' పాత్ర ఆమె కెరీర్లో గుర్తుండిపోయే పాత్రల్లో ఒకటిగా చెప్పవచ్చు.
ఒకే ఏడాది 11 సినిమాలు
అప్పట్లో జానకి వరుసగా సినిమాలు చేసేవారు. 1955లో ఏకంగా 11 సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. అదే ఏడాది వచ్చిన 'రోజులు మారాయి' సినిమా ఆమె సినీజీవితాన్ని మారిపోయింది. ఇక ఆమె నటించిన 'ఏది నిజం' సినిమాకు ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా జాతీయ బహుమతి లభించింది. 1952లో 'వలయపతి'తో తమిళ ప్రేక్షకులను కూడా అలరించారు. ఇక 1962 తర్వాత షావుకారు జానకి సహాయ చిత్రాల్లోనే నటిస్తున్నారు. ఆమె చివరిసారిగా 2023లో సంతోశ్ శోభన్ లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కిన అన్నీ మంచి శకునములే సినిమాలో కనిపించారు.
అవార్డులు
సుదీర్ఘ కెరీర్లో 400 పైగా సినిమాల్లో నటించిన షావుకారు జానకిని కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది. అలాగే ఆమె కళైమామణి, నంది, రాజ్యోత్సవ అవార్డు, సైమా లైఫ్టైమ్ అఛీవ్మెంట్ పురస్కారం అందుకున్నారు.
హీరోయిన్గా చెల్లెలు
జానకి ఒక్కరే కాదు, స్వయానా తన చెల్లెలు కృష్ణకుమారిని కూడా సినిమాల్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఆమె 90ల్లో హీరోయిన్గా రాణించారు. కెరీర్లో 150కి పైగా సినిమాల్లో నటించారు. ఇందులో ఆమె నందమూరి తారకరామారావు, అక్కినేని నాగేశ్వరరావుతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు.