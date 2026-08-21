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సీనియర్ నటి షావుకారు జానకి కన్నుమూత

ప్రముఖ సీనియర్ నటి షావుకారు జానకి కన్నుమూత - వయోభారం, శ్వాసకోశ సమస్యలతో తుదిశ్వాస విడిచిన జానకి

Sowcar Janaki
నటి షావుకారు జానకి (ఫైల్) (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 3:09 PM IST

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Sowcar Janaki Passed Away : ప్రముఖ సీనియర్ నటి షావుకారు జానకి (94) కన్నుమూశారు. చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్​లో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. కొంత కాలంగా జానకి శ్వాసకోశ, వృద్ధాప్య సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల మరోసారి ఆమె తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో జానకిని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు చెన్నైలోని కావేరి ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. కొద్ది రోజులుగా ఆమె ఆరోగ్యం మరింత క్షీణిస్తూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఆస్పత్రి ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న ఆమె శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1.59 గంటలకు కన్నుమూశారు. ఈ మేరకు నడియార్ సంఘం అధ్యక్షుడు నాజర్ ఓ ప్రకటన చేశారు. జానకి మృతితో సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీ దిగ్బ్రాంతికి గురైంది. సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు జానకి మృతిపట్ల సంతాపం తెలుపుతున్నారు.

జానకి పార్థివదేహాన్నిసాయంత్రం 5 గంటలకు తేనాంపేటలోని సెంటాఫ్ రోడ్‌లోని నివాసంలో ఉంచనున్నట్లు నడియార్ సంఘం తెలిపింది. ఆమెకు అక్కడే తుది నివాళులు అర్పించనున్నారు. అయితే అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు, సినీ రంగానికి ప్రముఖులు అక్కడికి భారీగా చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు తేనాంపేట సెంటాఫ్ రోడ్‌ ప్రాంతంలో గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

షావుకారు జానకి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజమహేంద్రవరంలో 1931 డిసెంబర్‌ 12న జన్మించారు. చిన్నతనంలోనే నాటకాల్లో ఆయా పాత్రలు పోషించారు. ఆమె ప్రముఖ నటి కృష్ణకుమారికి చెల్లెలు కూడా. 11 ఏళ్లకే రేడియోలో ఒక తెలుగు కార్యక్రమంలో జానకి పాల్గొన్నారు. ఇక 1949లో 'రక్షా రేఖ' తెలుగు చిత్రంతో తెరంగేట్రం చేశారు. ఆ తర్వాత రెండో సినిమా 'షావుకారు'తో ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. దీంతో ఆ సినిమా టైటిల్​నే ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్నారు జానకి. ఇక తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో 400కు పైగా చిత్రాల్లో జానకి నటించారు. ఆమె ప్రముఖ నటులు ఎన్టీఆర్‌, ఏఎన్‌ఆర్‌, ఎంజీఆర్‌, శివాజీ గణేశన్‌ సినిమాల్లో హీరోయిన్​గా నటించారు. జానకి చివరగా 2023లో వచ్చిన 'అన్నీ మంచి శకునములే' సినిమాలో కనిపించారు.

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