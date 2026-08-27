ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు జీవీ నారాయణరావు కన్నుమూత
అనారోగ్య సమస్యలతో జీవీ నారాయణరావు కన్నుమూత- ఆయన మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపిన సినీ ప్రముఖులు
ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు జీవీ నారాయణరావు కన్నుమూత (EENADU)
Published : August 27, 2026 at 7:18 AM IST
Actor GV Narayanarao Passes Away : ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణరావు(73) కన్నుమూశారు. గతకొంత కాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన బుధవారం సాయంత్ర తుదిశ్వాస విడిచారు. 1976 లో 'అంతులేని కథ' ద్వారా వెండితెరకు పరిచయమైన నారాయణరావు, పలు సినిమాలు, టీవీ సీరియళ్లలో నటించారు. గ్యాంగ్లీడర్, హిట్లర్, యముడికి మొగుడు, ముత్యాల పల్లకి, అంగడిబొమ్మ , చిలకమ్మ చెప్పింది, దేవాంతకుడు, ఇంటికో రుద్రమ్మ వంటి చిత్రాల్లో తనదైన పాత్ర పోషించారు. చిరంజీవి, రజనీకాంత్కు జీవీ నారాయణరావు మంచి మిత్రులు. జీవీ నారాయణరావు మృతి పలువురు సినీ ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు.