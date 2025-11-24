సీనియర్ నటుడు ధర్మేంద్ర కన్నుమూత
బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు ధర్మేంద్ర కన్నుమూత- ముంబయిలో అంత్యక్రియలు
Published : November 24, 2025 at 2:02 PM IST
Dharmendra Passed Away : బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు ధర్మేంద్ర (89) సోమవారం కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ముంబయిలోని తన నివాసంలో తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన మరణంతో బాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీ దిగ్బ్రాంతికి గురైంది. ధర్మేంద్ర మృతి పట్లు ప్రముఖ నటులు, సెలబ్రిటీలు సంతాపం తెలుపుతున్నారు. 'మిస్ యూ సర్' అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత కరణ్ జోహార్ 'ఓ యుగం ముగిసింది' అని సుదీర్ధ పోస్టు షేర్ చేశారు.
ముంబయిలో అంత్యక్రియలు
ధర్మేంద్ర ఈ ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారని అంత్యక్రియలకు ముంబయిలోని పవన్ హాన్స్ శ్మశానవాటికలో ఏర్పాట్లు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అనంతరం ధర్మేంద్ర పార్దీవదేహాన్ని అంబులెన్స్లో శ్మశానవాటికకు తరలించారు. ధర్మేంద్ర సతీమణి హేమమాలిని కుమార్తె ఇషా దేవోల్, బాలీవుడ్ నటులు అమితాబ్ బచ్చన్, ఆయన కుమారుడు అభిషేక్ బచ్చన్, ఆమిర్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, అక్షయ్ కుమార్, ఇతర ప్రముఖులు శ్మశానవాటిక లోపలికి వెళ్లి అంతిమ వీడ్కోలు పలికారు.
కాగా, ఇటీవల ఆనారోగ్యం కారణంగా ధర్మేంద్రను కుటుంబ సభ్యులు పలుమార్లు ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. రీసెంట్గా ఈ నెల 10న మరోసారి హాస్పిటల్లో చేరడంతో ఆయన ఆరోగ్యం మరింత క్షిణించిందని ప్రచారం సాగింది. ఆ తర్వాత ఆయన డిశ్చార్చి అయ్యారు. ఇంటి నుంచే చికిత్స అందించారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ఆయన సోమవారం కన్నుమూశారు.
300 సినిమాలు
1935లో డిసెంబర్ 8న పంజాబ్లో జన్మించిన ధర్మేంద్ర, 1960లో 'దిల్ భీ తేరా హమ్ భీ తేరే'తో నటుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. అలా దాదాపు 60ఏళ్లకు పైగా భారతీయ సినిమాలో ధర్మేంద్ర ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారు. ఆయన కెరీర్లో 300+ సినిమాల్లో నటించి లెజెండరీ నటుడిగా గుర్తింపు పొందారు. 1997లో ధర్మేంగ్ర ఫిల్మ్ఫేర్ అచీవ్మెంట్ అవార్జ్ అందుకోగా, సినీ రంగానికి ఆయన చేసిన సేవలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2012లో ఆయనను పద్మ భూషణ్ అవార్డుతో సత్కరించింది.
'ఇక్కీస్' మూవీలో కనిపించనున్న ధర్మేంద్ర!
ధర్మేంద్ర చివరిసారిగా 'తేరీ బాటన్ మే ఐసా ఉల్జా జియా'లో షాహిద్ కపుర్, కృతి సనన్లతో కనిపించారు. అందులో షాహిద్ తాతగా నటించారు. అంతేకాకుండా రణవీర్ సింగ్, అలియా భట్ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ 'రాకీ ఔర్ రాణి కి ప్రేమ్ కహానీ'లో కూడా ఆయన నటించారు. ఈ నటుడు తదుపరి శ్రీరామ్ రాఘవన్ 'ఇక్కీస్'లో కనిపించనున్నారు.
ఈ సినిమా డిసెంబర్ 25న విడుదల కానుంది. చిన్నవయసులోనే పరమవీర చక్ర పురస్కారాన్ని అందుకున్న సెకండ్ లెఫ్టినెంట్ అరుణ్ ఖేతర్పాల్ జీవితం ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. అందులో ధర్మేంద్ర అరుణ్ తండ్రిగా కనపడనున్నారు.
