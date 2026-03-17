ఆస్కార్స్ చరిత్రలో సంచలనం- 98ఏళ్ల రికార్డును సమం చేసిన స్టార్ హీరో- ఆ ఒక్క హీరోయిన్ తర్వాత ఆయనే!
'వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్' చిత్రానికి సీన్ పెన్ ఆస్కార్- మూడు ఆస్కార్లు గెలిచిన ఏడో నటుడిగా సీన్ పెన్ రికార్డు- గతంలో 'మిస్టిక్ రివర్', 'మిల్క్' చిత్రాలకు ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డులు
Published : March 17, 2026 at 11:35 AM IST
Sean Penn Wins Oscar 2026 : ప్రపంచ సినిమా అత్యున్నత వేదిక ఆస్కార్స్.. ఇక్కడ ఒక్క అవార్డు గెలిస్తేనే నటుల జీవితం ధన్యమైపోతుంది. అలాంటిది ఏకంగా మూడు సార్లు ఆ బంగారు ప్రతిమను ముద్దాడటం అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. 98వ అకాడమీ అవార్డుల వేడుకలో అటువంటి ఒక అరుదైన ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. హాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సీన్ పెన్ తన అద్భుత నటనతో చరిత్ర సృష్టించి, దశాబ్దాల కాలంగా ఉన్న రికార్డులను సమం చేశారు. అయితే ఈ చారిత్రాత్మక విజయం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన వివాదం కూడా నడుస్తోంది. అసలు సీన్ పెన్ సాధించిన ఆ ఘనత ఏంటి? ఆస్కార్ చరిత్రలో ఆయన కంటే ముందున్న ఆ ఒక్క వ్యక్తి ఎవరు అనే వివరాలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
అసాధారణ విజయం- ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా సీన్ పెన్
పాల్ థామస్ ఆండర్సన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్' చిత్రంలో సీన్ పెన్ నటనకు విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు లభించాయి. ఈ చిత్రంలోని పెర్ఫార్మెన్స్కు గానూ 2026 ఆస్కార్ వేడుకల్లో అతను ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా అవార్డును దక్కించుకున్నారు. ఒకే నటుడు తన కెరీర్లో ప్రధాన నటుడిగా అలాగే సహాయ నటుడిగా వేర్వేరు కేటగిరీల్లో ఆస్కార్లు గెలవడం స్పెషల్ అనే చెప్పాలి. ఈ విజయంతో ఆయన పేరు మరోసారి గ్లోబల్ లెవల్లో మారుమోగిపోతోంది.
ఆస్కార్ల క్లబ్- ఏడో నటుడిగా రికార్డు
ఆస్కార్స్ 98 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్రలో మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అవార్డులు గెలుచుకున్న వారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. సీన్ పెన్ ఈ గెలుపుతో ఆ అరుదైన జాబితాలో ఏడవ నటుడిగా చేరారు. గతంలో 2004లో 'మిస్టిక్ రివర్' సినిమాకు తొలి ఆస్కార్ అందుకున్న ఇతను, 2008లో 'మిల్క్' చిత్రానికి రెండోసారి ఉత్తమ నటుడిగా నిలిచారు. ఇప్పుడు 2026లో తన మూడవ ఆస్కార్ను కైవసం చేసుకుని, అకాడమీ అవార్డుల చరిత్రలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు.
lol at Kieran Culkin's unscripted joke about no-show Sean Penn after he won Supporting Actor (his THIRD Oscar)— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026
" sean penn couldn't be here this evening...or didn't want to...so i'll be accepting this award on his behalf." pic.twitter.com/L2BcB2deAq
దిగ్గజాల సరసన సీన్ పెన్- ముగ్గురు విజేతల జాబితా
మూడు ఆస్కార్లు గెలిచిన ఇతర నటులను గమనిస్తే అందులో అందరూ లెజెండరీ స్టార్లే కనిపిస్తారు. ఇంగ్రిడ్ బెర్గ్మాన్, జాక్ నికల్సన్, మెరిల్ స్ట్రీప్, డేనియల్ డే లూయిస్, ఫ్రాన్సిస్ మెక్డోర్మాండ్, వాల్టర్ బ్రెన్నన్ వంటి మహానటుల సరసన ఇప్పుడు సీన్ పెన్ కూడా నిలిచారు. వీరిలో ప్రతి ఒక్కరూ సినిమా రంగానికి చేసిన సేవలు చాలా గొప్పవని చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు వీరి సరసన సీన్ పెన్ చేరడం ద్వారా, అతనను తన తరంలో అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన నటుడని మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.
వివాదాల నడుమ అవార్డు- వేడుకకు గైర్హాజరు
సీన్ పెన్ సాధించిన ఈ చరిత్రాత్మక విజయం వివాదాలకు తావివ్వడం గమనార్హం. ఈ ప్రతిష్టాత్మక వేడుకకు ఆయన హాజరు కాలేదు. దీనికి తోడు, ఈ అవార్డు ఇవ్వడం సరికాదని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ సాగింది. ఆయన వ్యక్తిగత అంశాలు లేదా నటనకు సంబంధం లేని ఇతర కారణాల రీత్యా ఈ వ్యతిరేకత వ్యక్తమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఏదేమైనా, అకాడమీ మాత్రం ఆయన నటనలోని టాలెంట్ ని గుర్తించి ఈ అత్యున్నత పురస్కారాన్ని అందజేసింది.
కేథరీన్ హెప్బర్న్ రికార్డు పదిలం
సీన్ పెన్ మూడు ఆస్కార్లతో అద్భుత రికార్డు సృష్టించినప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఆయన కంటే ఎక్కువ అవార్డులు గెలిచిన ఒకే ఒక్క నటి ఉన్నారు. ఆమే లెజెండరీ హీరోయిన్ కేథరీన్ హెప్బర్న్. ఆమె తన కెరీర్లో ఏకంగా నాలుగు ఆస్కార్లు గెలుచుకుని, గత 98 ఏళ్లుగా ఎవరికీ అందని అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఆమె సాధించిన ఈ రికార్డును నేటి తరం నటులు ఎప్పుడు అధిగమిస్తారో అని సినీ ప్రపంచం ఎదురుచూస్తోంది. 12 నామినేషన్లతో నాలుగు అవార్డులు గెలిచిన ఆమె రికార్డ్ ఇప్పటికీ బ్రేక్ కాలేదు.
98వ అకాడమీ అవార్డులు సీన్ పెన్ రూపంలో ఒక కొత్త రికార్డు హైలెట్ అయ్యింది. వివాదాలు ఎన్ని ఉన్నా, వెండితెరపై చూపించిన అద్భుతమైన నటనకు దక్కిన గౌరవమిది. ఇలాంటి విజయాలు రాబోయే తరం నటులకు గొప్ప స్ఫూర్తినిస్తాయని చెప్పవచ్చు. సీన్ పెన్ కేవలం ఒక నటుడిగానే కాకుండా, ఆస్కార్ చరిత్రలో ఒక న్యూ ట్రెండ్ సెట్టర్ గా నిలిచిపోయారు. అయితే కేథరీన్ హెప్బర్న్ రికార్డును ఎవరైనా సమం చేస్తారో లేదో కాలమే నిర్ణయించాలి.
