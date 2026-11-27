'మీరూ ఓ సినిమా తీయండి'- రామాయణ అభ్యంతరాలపై అత్యవసర విచారణకు సుప్రీం నో
Supreme Court on Ramayan : 'రామాయణ' సినిమాపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్పై అత్యవసర విచారణకు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది.
Published : November 27, 2026 at 2:03 PM IST
నితేశ్ తివారీ 'రామాయణ' సినిమాపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్పై అత్యవసర విచారణకు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. "ఇతిహాసాన్ని భిన్నంగా అర్థం చేసుకునేవారు తమ అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా మరో సినిమా తీసుకోవచ్చు. సినిమా ఇప్పటికే థియేటర్లలో విడుదలైంది. చూడాలనుకున్నవారు చూసేశారు" అని సుప్రీం కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
ఈ సినిమాను సవాలు చేస్తూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ నవంబరు 23న నమోదైందని, ఇప్పటివరకు విచారణకు రాలేదని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. సినిమాలో అనేక వాస్తవాలను వక్రీకరించారని న్యాయవాది వాదించారు. దీనికి జస్టిస్ బాగ్చి స్పందిస్తూ "వారు తమకు అర్థమైన విధంగా సినిమా తీశారు. మీకు అర్థమైన విధంగా మీరూ సినిమా తీయండి. కోర్టు సమయాన్ని వృథా చేయకండి. ఇతిహాసంపై మీకేమైనా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటే దాని ఆధారంగా సినిమా రూపొందించండి" అని వ్యాఖ్యానించారు. విచారణను త్వరగా చేపట్టాలని న్యాయవాది కోరగా తగిన సమయంలో పిటిషన్ను విచారణకు తీసుకుంటామని ధర్మాసనం చెప్పింది. ఇతిహాసంలోని పౌరాణిక అంశాలను చిత్ర నిర్మాతలు వక్రీకరించారని పిటిషన్లో ఆరోపించారు. నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయిపల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా నటించారు. ఈ చిత్రం నవంబరు 5న థియేటర్లలో విడుదలైంది.