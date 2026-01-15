'జన నాయగన్'కు చుక్కెదురు- విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ
పరిష్కారం కోసం మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించమని సూచించిన సుప్రీంకోర్టు
Published : January 15, 2026 at 12:08 PM IST
SC On Jana Nayagan Movie Issue : కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ నటించిన లేటెస్ట్ జన నాయగన్ మూవీ టీమ్కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ జారీకి స్టే విధించిన మద్రాస్ హైకోర్టు ఉత్తర్వుల్ని సవాల్ చేస్తూ సినిమా నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. కానీ ఆ పిటిషన్ను అత్యున్నత న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది. మద్రాసు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించాలని ఆదేశించింది.
ఆ రోజు తీర్పు ఇవ్వాల్సిందే!
ఈనెల 20న విచారణ జరిపి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్కు సుప్రీంకోర్టు గురువారం నాడు సూచించింది. సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఆలస్యమైతే సినిమాకు అన్యాయం జరుగుతుందని నిర్మాతల తరపు న్యాయవాది సుప్రీంకోర్టుకు తెలుపగా, దీనిపై కచ్చితంగా జనవరి 20వ తేదీన తీర్పు ఇవ్వాలని మద్రాసు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్కు అత్యున్నత న్యాయస్థానం సూచించింది.
వివాదమేంటంటే?
గత డిసెంబరులో సెన్సార్ కోసం జన నాయగన్ సినిమాను పంపగా అభ్యంతరకరమైన సన్నివేశాలు తొలగించాలని, కొన్ని సంభాషణలు మ్యూట్ చేయాలని సూచించినట్లు సమాచారం. ఆ మేరకు మార్పులు చేసిన నిర్మాణ సంస్థ మళ్లీ సెన్సార్కు పంపగా బోర్డు నుంచి స్పందన రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ తరఫున మద్రాసు హైకోర్టులో అత్యవసర పిటిషన్ దాఖలైంది. తొలుత యూ/ఏ సర్టిఫికేషన్కు సిఫార్సు చేసిన సెన్సార్ బోర్డు ఆ తర్వాత సినిమాను రివ్యూ కమిటీకి పంపిందని నిర్మాణ సంస్థ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. దీనిపై వాదనలు విన్న హైకోర్టు తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది.
యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ తక్షణమే ఇవ్వాలంటూ ఆదేశాలు
దీంతో జనవరి 9న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి తీర్పు వెలువరించారు. సినిమాకు U/A సర్టిఫికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్లీ రివ్యూ కమిటీకి పంపాల్సిన అవసరం ఏంటని న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించారు. ముందుగా ఇస్తామన్న యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ తక్షణమే ఇవ్వాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అనంతరం సింగిల్ జడ్జి తీర్పుపై సెన్సార్ బోర్డు అప్పీల్ చేసింది. మద్రాసు హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ధర్మాసనం ముందు అత్యవసర విచారణ కోసం రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.
విడుదల విషయంలో జోక్యానికి నిరాకరణ
అప్పుడు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎంఎం శ్రీవాస్తవ, జి.అరుణ్మురుగన్ ధర్మాసనం ధ్రువీకరణ జారీకి మధ్యంతర స్టే విధించింది. ఒకసారి బోర్డు సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత దాన్ని తిరిగి సమీక్ష కమిటీకి పంపే అధికారం ఛైర్పర్సన్కు లేదని నిర్మాణ సంస్థ సుప్రీంకోర్టుకు విన్నవించింది. ఈ అప్పీల్ను స్వీకరించిన న్యాయస్థానం విచారణను ఈనెల 21కి వాయిదా వేసింది. దీంతో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తూ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. కానీ సినిమా విడుదల విషయంలో జోక్యానికి నిరాకరించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం మద్రాసు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించాలని నిర్మాతలకు సూచించింది.
పులుముకున్న రాజకీయ రంగు
అయితే జన నాయగన్ మూవీ సెన్సార్ ఇష్యూకు రాజకీయ రంగు కూడా పులుముకుంది. విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక చేస్తున్న సినిమా కావడంతో కేంద్రం ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఇబ్బంది పెడుతోందని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. తమిళనాడులో విజయ్ ఫాలోయింగ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మద్దతు పలికినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. తమిళ సెంటిమెంట్ను రెచ్చగొట్టి కేంద్రంపై దాడి చేయడానికి కాంగ్రెస్ దీనిని ఒక అస్త్రంగా వాడుకుంటోందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. మొత్తానికి జననాయగన్ సినిమా థియేటర్ల కంటే ముందే కోర్టుల్లో, రాజకీయాల్లో పెద్ద యుద్ధమే చేస్తోంది. మరి సినిమా ఎప్పుడు విడుదల అవుతుందోనన్న ఉత్కంఠ సర్వత్రా నెలకొంది.
‘జననాయగన్’ సినిమాను అడ్డుకోవడం అంటే తమిళ సంస్కృతిపై దాడి చేసినట్టే: రాహుల్ గాంధీ