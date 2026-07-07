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ఓటీటీ నుంచి 'సత్లుజ్' మూవీ డిలీట్- అసలు కారణమిదేనా?

నాలుగేళ్ల నుంచి కొనసాగుతున్న వివాదం - విడుదలైన రెండు రోజుల్లోనే జీ5 నుంచి తొలగింపు - అసలేంటీ సత్లుజ్ కాంట్రవర్సీ?

Satluj Movie Controversy
Satluj Movie Controversy (Source: Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 3:13 PM IST

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Satluj Movie Controversy : బాధ్యతాయుత, భద్రతపరమైన అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఐటీ నిబంధనల ప్రకారం ఓటీటీ నుంచి 'సత్లుజ్' చిత్రాన్ని తొలగించే విధంగా ఆదేశాలను జారీ చేసినట్లు కేంద్ర అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఓటీటీ నుంచి సత్లుజ్ మూవీని తొలగించడంతో ఈ టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్​గా మారింది. పంజాబ్​లోని పలు రాజకీయ పార్టీలు, శిరోమణి గురుద్వార ప్రబంధక్ కమిటీ సైతం (ఎస్​జీపీసీ) ఈ మూవీని విడుదల చేయవలసిందేనని పట్టుబట్టుకుని కూర్చున్నాయి. మరోవైపు ఈ చిత్రం ఎక్కడ, ఎలా లభ్యమైనా సరే చూడాలని నటుడు, గాయకుడు దిల్జిత్ దొసాంజే ఆడియన్స్​ను కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ అధికార వర్గాలు ఓటీటీ నుంచి సత్లుజ్ మూవీని తొలగించడంపై వివరణను ఇచ్చాయి.

'సెన్సార్ బోర్టు నిర్దేశించిన సూచనలను మూవీ టీం పక్కనపెట్టి, గుట్టుచప్పుడు కాకుండా కొత్త టైటిల్​తో ఓటీటీలో రిలీజ్ చేశారు. ఈ విషయం ప్రభుత్వం దృష్టికి గాను వచ్చింది. ఓటీటీ వేదికలు సీబీఎఫ్​సీ (సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్) పరిధిలోకి రావు. దాంతో వివరణ ఇవ్వాల్సిందిగా 'జీ' యాజమాన్యానికి నోటీసులను అందజేసి, వెంటనే స్ట్రీమింగ్​కు అందుబాటులో లేకుండా తొలగించాలని కోరాం. ఇది కేవలం భద్రతాపరమైన అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని జారీ చేసిన ఆదేశాలు మాత్రమే. బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని సదరు ఓటీటీని కోరాం. ఒకవేళ మేకర్స్ సత్లుజ్ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయాలనుకున్నట్లయితే థియేటర్, ఓటీటీ రూల్స్​ను పాటించిన తర్వాత విడుదల చేసుకోవచ్చు' అని అధికార వర్గాలు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించాయి.

అసలేంటీ సత్లుజ్ వివాదం?
ప్రస్తుతం ఓటీటీ కంటెంట్ ఏదీ కూడా సీబీఎఫ్​సీ పరిధిలోకి రాదు. ఐటీ చట్టంలోని డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్ రూల్స్ 2021 పార్ట్3 కిందకు వస్తుంది. సత్లుజ్ మూవీ సెన్సార్​కు ఇప్పటికే వెళ్లగా 127 కట్స్ చెప్పడం గమనార్హం. అయితే అంతకు ముందు పెట్టిన పంజాబ్ 95 టైటిల్ సైతం మార్చాలని సుచించారు. కానీ ఆదేశించిన విధంగా అన్ని మార్పులను చేసినట్లయితే అసలు కథ గాడితప్పుతుందని మూవీ టీం కోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ క్రమంలో ఈ గత్లుజ్ మూవీ జులై 3న ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్​ కావడం గమనార్హం. పంజాబ్​కు చెందిన మానవ హక్కుల కార్యకర్త జస్వంత్ సింగ్ ఖల్రా జీవితాన్ని ఆధారంగా ఈ మూవీ రూపొందింది.

అదే సమయంలో సత్లుజ్ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిలిపివేయడం ఇందులో కీలక పాత్రను పోషించిన రణవీర్ షోరే తాజాగా స్పందించారు. 'సత్లుజ్ ను ఓటీటీలో నిలిపివేశారని వినడం ఎంతో నిరాశను కలిగించింది. దీన్ని చూడాలని ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నాను. కథల నుంచి నేర్చుకునే ప్రాచీన చరిత్ర, వారసత్వం ఉన్న మన నేల మీద, వాటిని పూడ్చిపెట్టే సంస్కృతిని ఇంకా ఎందుకు ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నామో అర్థం కావడం లేదు' అని రణవీర్ షోరే అభిప్రాయపడ్డారు.

ఈ వ్యవహారంపై పంజాబ్ మాజీ ఉపముఖ్యమంత్రి, శిరోమణి అకాలీదళ్ అధ్యక్షుడు సుఖ్​బీర్​ సింగ్​ బాదల్ సైతం స్పందించారు. జీ 5 నుంచి సత్లుజ్ చిత్రాన్ని తొలగించడం దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇది సెన్సార్​షిప్ మాతమే కాదు, మన సామూహిక స్మృతిపై జరిగిన దాడిగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఈ చర్యను సుఖ్​బీర్​ సింగ్​ బాదల్ ఖండిస్తున్నానన్నారు.

అనుమతులొచ్చాకే స్ట్రీమింగ్: ఇదిలా ఉండగా జీ5 ఓటీటీ యాప్‌ నుంచి 'సత్లుజ్‌' చిత్రం తొలగింపుపై సమాచార ప్రసారశాఖ వివరణను ఇచ్చింది. కేవలం అనుమతుల ఉల్లంఘన వల్లే చిత్రాన్ని తొలగించినట్లు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించింది. అనుమతులు లేకుండానే చిత్రాన్ని ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్‌ చేశారని పేర్కొంది. దీనికి సంబంధించిన అనుమతులు వచ్చే వరకు స్ట్రీమింగ్‌ చేయొద్దని జీ5 కి ఇప్పటికే నోటీసులను ఇచ్చింది.

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