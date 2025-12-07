'శశిరేఖ' ఫుల్ సాంగ్ రిలీజ్- కలర్ఫుల్ లుక్స్లో చిరు, నయన్
Published : December 7, 2025 at 12:02 PM IST
Sasirekha Full Song : 'మీసాల పిల్లా' అంటూ ఇటీవల యూట్యూబ్ను షేక్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా 'శశిరేఖ' ఫుల్ సాంగ్తో వచ్చేశారు. ఆయన లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమా నుంచి ఫుల్ లిరికల్ సాంగ్ను మేకర్స్ తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. రీసెంట్గా రిలీజైన ప్రోమోకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ పాటకు కూడా మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ రావడం పక్కాగా తెలుస్తోంది.
కాగా, ఈ సినిమాలో శశిరేఖ పాత్రలో నయనతార నటిస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా అనిల్ రావిపూడి ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరొలియో సంగీతం అందిస్తుండగా, షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్పై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మిస్తున్నారు.