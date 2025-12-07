ETV Bharat / entertainment

'శశిరేఖ' ఫుల్ సాంగ్ రిలీజ్- కలర్​ఫుల్ లుక్స్​లో చిరు, నయన్

'శశిరేఖ' ఫుల్ సాంగ్ రిలీజ్

Sasirekha Full Song
Sasirekha Full Song (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 7, 2025 at 12:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sasirekha Full Song : 'మీసాల పిల్లా' అంటూ ఇటీవల యూట్యూబ్​ను షేక్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా 'శశిరేఖ' ఫుల్ సాంగ్​తో వచ్చేశారు. ఆయన లీడ్​ రోల్​లో నటిస్తున్న 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమా నుంచి ఫుల్ లిరికల్ సాంగ్​ను మేకర్స్ తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. రీసెంట్​గా రిలీజైన ప్రోమోకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ పాటకు కూడా మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ రావడం పక్కాగా తెలుస్తోంది.

కాగా, ఈ సినిమాలో శశిరేఖ పాత్రలో నయనతార నటిస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​గా అనిల్ రావిపూడి ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. భీమ్స్​ సిసిరొలియో సంగీతం అందిస్తుండగా, షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్‌పై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మిస్తున్నారు.

TAGGED:

SASIREKHA FULL SONG
SASIREKHA SONG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.