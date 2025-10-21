సంక్రాంతి వార్లో ఊహించని దండయాత్ర! ఇంతమంది హీరోలలో తగ్గేదెవరో?
2026 సంక్రాంతికి పోటెత్తుతున్న పెద్ద సినిమాలు
Published : October 21, 2025 at 1:05 PM IST
Movie For Sankranthi : సంక్రాంతి సీజన్ టాలీవుడ్కు ఇది అతిపెద్ద పండగ, అంతకు మించి అతిపెద్ద బాక్సాఫీస్ వార్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ సీజన్లో సినిమా రిలీజ్ చేస్తే చాలు, టాక్తో సంబంధం లేకుండా భారీ ఓపెనింగ్స్ గ్యారెంటీ. అందుకే ప్రతీ హీరో, ప్రతీ డైరెక్టర్ ఈ సీజన్పై కన్నేస్తారు. ప్రతీ ఏటా జరిగే ఈ సంక్రాంతి క్లాష్ ఈసారి నెక్స్ట్ లెవెల్కు చేరింది. క్రేజీ సీజన్ కదా అని అందరూ కర్చీఫ్ వేయడంతో, 2026 సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ ఇప్పుడు కిక్కిరిసిపోయింది. ఇది రద్దీ కాదు, ఒక దండయాత్రలా మారింది. ఇక ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!
ఆల్రెడీ ముగ్గురు ఫిక్స్ వారికే థియేటర్లు కష్టం!
రాబోయే సంక్రాంతికి ఫస్ట్ కర్చీఫ్ వేసింది మన ముగ్గురు టాప్ స్టార్లు. ప్రభాస్ నటిస్తున్న 'ది రాజా సాబ్', మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు', నవీన్ పొలిశెట్టి 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమాలు చాలా ముందుగానే సంక్రాంతి బెర్తులను కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాయి. నిజానికి, ఈ మూడు భారీ చిత్రాలకు థియేటర్లు సర్దుబాటు చేయడమే డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు పెద్ద తలనొప్పి. ఈ ముగ్గురు స్టార్ల మధ్య పోటీనే ఊహించుకుంటే బాక్సాఫీస్ షేక్ అవ్వడం ఖాయం. కానీ, అసలు కథ ఇక్కడితో ఆగలేదు.
డబ్బింగ్ సినిమాల డబుల్ ఎటాక్!
ఈ ముగ్గురు హీరోల సినిమాలకే థియేటర్లు సర్దడం కష్టం అనుకుంటే, తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి మరో ఇద్దరు పెద్ద స్టార్లు పొంగల్ పండగపై కన్నేశారు. దళపతి విజయ్ నటిస్తున్న 'జననాయకుడు', సూర్య 'కరుప్పు' సినిమాలను కూడా సంక్రాంతికి తెలుగులో భారీగా రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ రెండు డబ్బింగ్ సినిమాలకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీంతో, ఇప్పుడు ఐదు పెద్ద సినిమాల మధ్య థియేటర్ల కోసం ఫైట్ జరగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మరో ఇద్దరు తెలుగు హీరోలు
ఈ ఐదు సినిమాలతోనే సీట్లు దొరకడం కష్టం అనుకుంటున్న టైమ్లో, మరో ఇద్దరు తెలుగు హీరోలు "మేము కూడా సంక్రాంతికే వస్తాం" అంటూ రేసులోకి దూసుకొచ్చారు. రవితేజ నటిస్తున్న 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' (RT76) సినిమా నుంచి సంక్రాంతి రిలీజ్ అంటూ లీకులు వస్తున్నాయి. ఇక లేటెస్ట్ గా, శర్వానంద్ నటిస్తున్న 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' టీమ్ ఏకంగా అఫీషియల్ పోస్టర్నే రిలీజ్ చేసి షాక్ ఇచ్చింది. దీంతో ఇప్పుడు తెలుగులోనే ఐదు పెద్ద సినిమాలు, తమిళ డబ్బింగులు రెండు, మొత్తం ఏడు సినిమాలు పండగ బరిలో నిలిచాయి.
ఇది సరైన పనేనా? ట్రేడ్ లెక్కలేంటి?
క్రేజీ సీజన్ కదా అని అందరూ ఒకేసారి రావడం ఏమాత్రం సేఫ్ కాదు. ట్రేడ్ వర్గాల లెక్కల ప్రకారం, సంక్రాంతి సీజన్ ఎంత పెద్దదైనా, అది గట్టిగా రెండు పెద్ద సినిమాలను, ఒకటి లేదా రెండు చిన్న సినిమాలను మాత్రమే హ్యాండిల్ చేయగలదు. ఇప్పుడు ఏకంగా ఏడు పెద్ద సినిమాలు ఒకే వారం గ్యాప్లో వస్తే, థియేటర్లు దొరకక దారుణమైన పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. సినిమాకు సూపర్ హిట్ టాక్ వచ్చినా, స్క్రీన్లు లేక కలెక్షన్లు డ్రాప్ అవుతాయి. దీనివల్ల ప్రతీ సినిమా రెవెన్యూ దెబ్బతింటుంది.
తగ్గేదెవరో తేలేది ఎప్పుడో?
ప్రతీ ఏటా ఇది జరిగేదే. చివరి నిమిషంలో ఎవరు తప్పుకుంటారు, ఎవరు నిలబడతారు అనేది పెద్ద సస్పెన్స్. బహుశా, ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ అయిన ముగ్గురు బిగ్ స్టార్స్లో ఎవరో ఒకరు తప్పుకుంటే ఆ గ్యాప్లో తమ సినిమాను రిలీజ్ చేద్దామని కొత్తగా రేసులోకి వచ్చిన వారు ప్లాన్ చేస్తుండవచ్చు. ఏదేమైనా, థియేటర్ల బుకింగ్స్ మొదలయ్యే వరకు ఈ సంక్రాంతి సస్పెన్స్ వీడేలా లేదు. ట్రేడ్ సర్కిల్స్ మాత్రం, కనీసం రెండు లేదా మూడు సినిమాలైనా ఈ రేసు నుంచి తప్పుకుంటేనే అందరికీ మంచిదని అభిప్రాయపడుతున్నాయి.