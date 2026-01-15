అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ 50ఏళ్ల పండగ- సిబ్బందితో అక్కినేని ఫ్యామిలీ సంక్రాంతి సంబరాలు

ETV Bharat / entertainment

Annapurna Studios 50 Years Celebrations
Annapurna Studios 50 Years Celebrations (Source : Annapurna Studios)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 3:29 PM IST

Annapurna Studios 50 Years Celebrations : ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ 50వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా అక్కినేని కుటుంబం ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు నిర్వహించింది. స్టూడియో సిబ్బందితో కలిసి అక్కినేని ఫ్యామిలీ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా అల్పాహారం సేవించారు. ఈ సంబరాల్లో అక్కినేని నాగార్జున- అమల, నాగచైతన్య- శోభిత , హీరో సుమంత్​తోపాటు అక్కినేని కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. కొత్త జంట నాగచైతన్య- శోభిత ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అక్కినేని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, స్టూడియో సిబ్బందికి స్వయంగా అల్పాహారం వడ్డించారు. సంక్రాంతి సంబరాలతో స్టూడియో ప్రాంగణం అంతా కళకళలాడింది. అనంతరం అక్కడి సిబ్బందితో కలిసి ఫోటోలు దిగారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

దివంగత నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు 1976లో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ స్థాపించారు. గడిచిన 50ఏళ్లలో ఎంతో మందికి ఈ స్టూడియో ఉపాది కల్పించింది. ఈ ఏడాదితో గోల్డెన్ జూబ్లీ సందర్భంగా అక్కినేని నాగార్జున ప్రత్యేక వీడియో విడుదల చేశారు. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు ఉన్న సమయంలో ప్రతి సంక్రాంతికి స్టూడియో సిబ్బందితో కలిసి అల్పాహారం సేవించేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఎంతో మంది కలలు నిజం చేసుకునేందుకు తన తండ్రి నాగేశ్వరరావు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మించారని నాగార్జున ఈ సందర్భంగా అన్నారు. అది ఈ స్టూడియో వల్ల ఎప్పుడో నిజమైందని, అనేక మంది ఇక్కడే తమ కెరీర్ ప్రారంభించారని పేర్కొన్నారు. ​అలాగే అన్నపూర్ణ స్టూడియో నిర్మాణ జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న నాగార్జున "ANR లివ్స్ ఆన్ " అంటూ ముగించారు.

Annapurna Studios 50 Years Celebrations
సంక్రాంతి సంబరాల్లో సిబ్బందిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న నాగార్జున (Source : Annapurna Studios)

కాగా, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్​లో సిబ్బందితో కలిసి సంక్రాంతి వేడుకలు జరుపుకోవడం అక్కినేని కుటుంబానికి వారసత్వంగా వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా స్టుడియోలో సెలబ్రేషన్స్ జరిగాయి. అయితే ఈసారి స్టూడియో 50వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టడంతో సంబరాలు రెట్టింపు అయ్యాయి. దీంతో అక్కినేని ఫ్యామిలీ మొత్తం స్టూడియోలో సిబ్బందితో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. వాళ్లతో సరదాగా ముచ్చటించారు. అప్పట్లో తెలుగు సినీ పరిశ్రమ మద్రాస్ నుంచి హైదరాబాద్​కు రావడానికి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ కీలక పాత్ర పోషించిందని సిబ్బంది గుర్తుచేసుకున్నారు.

అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సంక్రాంతి సంబరాలు (Source : ETV Bharat)

సోగ్గాడేకు 10ఏళ్లు
సరిగ్గా పదేళ్ల కిందట ఇదే సంక్రాంతి పండగకు అక్కినేని నాగార్జున 'బంగార్రాజు'గా 'సోగ్గాడే చిన్నినాయనా' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఇందులో నాగార్జున డ్యుయర్ రోల్​లో సందడి చేసి భారీ విజయం దక్కించుకున్నారు. కల్యాణ్ కృష్ణ కురసాల ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఆయనకు దర్శకుడిగా ఇదే తొలి చిత్రం కావడం విశేషం. సీనియర్ నటి రమ్యకృష్ణ, లావణ్య త్రిపాఠి ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇక ఈ సినిమాకు సీక్వెల్​గా తెరకెక్కిన బంగార్రాజు 2022లో సంక్రాంతికి వచ్చింది. ఇందులో నాగచైతన్య, కృతి శెట్టి కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమాకు కూడా కల్యాణ్ కృష్ణ కురసాల దర్శకత్వం వహించారు.

Annapurna Studios 50 Years Celebrations
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్​లో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు విగ్రహం (Source : Annapurna Studios)

