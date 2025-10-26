ETV Bharat / entertainment

సందీప్ మార్క్ 'కోపం'- డార్లింగ్ ప్రభాస్‌ను 'యానిమల్'లా మార్చేస్తాడా?

సందీప్ వంగా స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎందుకు అంత డిఫరెంట్?- ప్రతీ హీరోలో 'కోపం' అనే ఎమోషన్‌నే ఎందుకు చూపిస్తాడు?

Sandeep Reddy Vanga
Sandeep Reddy Vanga (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 26, 2025 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Sandeep Reddy Vanga Spirit : టాలీవుడ్‌లో, బాలీవుడ్‌లో ఎంతో మంది డైరెక్టర్లు ఉండొచ్చు. కానీ, సందీప్ రెడ్డి వంగా స్టైలే వేరు. ఆయన తన సినిమాలతో ప్రేక్షకులకు ఒక రా, రగ్గ్​డ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను పరిచయం చేస్తాడు. సేఫ్ జోన్‌లో ఉంటూ సినిమాలు తీసే ఈ రోజుల్లో సందీప్ రూటే సపరేటు. అతని సినిమాల్లో హీరో సాధారణ క్యారెక్టర్ కాదు, రియాలిటీకి తగ్గట్టుగా, కథలో పరిస్థితులుకు తగ్గట్టుగా అవే ఎమోషన్స్ ఉన్న మనుషులుగా కనిపిస్తారు. అతని నమ్మేది ఒకే ఒక్క ఎమోషన్‌ అదే 'కోపం'. ఈ 'కోపం' అనే ఆయుధంతోనే అతను తన హీరోలను ఎలా చెక్కుతాడు అనేది అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్​తో ఇప్పటికే చూశాం. ఇప్పుడు ఆయన తెరకెక్కించనున్న స్పిరిట్​పై అందరి ఫోకస్ పడింది. ఇందులో ప్రభాస్ పాత్రపైనే ఇండస్ట్రీలో చర్చ సాగుతోంది.

ఆ ఒక్క ఎమోషన్​తోనే!
ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్లతో పోలిస్తే వంగా స్టోరీ టెల్లింగ్ పూర్తిగా డిఫరెంట్. ఎందుకంటే, అతను ప్రతీ మనిషిలో బలంగా ఉండే 'కోపం' అనే ఎమోషన్‌ను మాత్రమే నమ్ముతాడు. అతని దృష్టిలో ప్రేమ, కామెడీ, సెంటిమెంట్ అన్నీ ఈ కోపం నుంచే పుడతాయి. ఈ కోపాన్ని అతను తన హీరో క్యారెక్టర్‌కు బేస్‌గా వాడతాడు. 'అర్జున్ రెడ్డి'లో విజయ్ దేవరకొండ పాత్రకు ఉన్నదంతా ఆవేశం, కోపమే. ఆ కోపంతోనే ప్రేమిస్తాడు, ఆ కోపంతోనే కెరీర్‌ను నాశనం చేసుకుంటాడు, మళ్లీ అదే కోపంతో పైకి లేస్తాడు.

ఆ సినిమా కోపానికి నెక్స్ట్ లెవెల్
'అర్జున్ రెడ్డి'లో చూసింది శాంపిల్ మాత్రమే అని 'యానిమల్'తో ఇంకో రేజ్​కు వెళ్లాడు. ఇందులో రణ్​బీర్ కపూర్ పాత్ర కోపానికి నెక్స్ట్ లెవెల్ వెర్షన్. 'అర్జున్ రెడ్డి' కోపం ప్రేమ, వృత్తి చుట్టూ తిరిగితే, 'యానిమల్' కోపం తండ్రి ప్రేమ కోసం తిరుగుతుంది. తన ఫ్యామిలీని టచ్ చేస్తే, హీరో ఎంత క్రూరంగా, ఎంత వైలెంట్‌గా మారతాడో చూపించాడు. తన హీరో చేసే ప్రతీ హింసను, ఆ 'కోపం' అనే ఎమోషన్‌తో జస్టిఫై చేయడంలో వంగా సక్సెస్ అయ్యాడు. అందుకే అతని సినిమాలు అంతలా కనెక్ట్ అవుతాయి, అంతే స్థాయిలో వివాదాస్పదం కూడా అవుతాయి!

హీరోలు ఎలా ఉంటారు?
సందీప్ వంగా తన హీరోలను స్క్రీన్ మీద ఎలా చూపిస్తాడంటే, వాళ్లు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండరు. వాళ్లకు సమాజం, రూల్స్, పొలిటికల్ కరెక్ట్‌నెస్ వంటివి పట్టవు. వాళ్లది ఒక సొంత ప్రపంచం. ఆ ప్రపంచంలో వాళ్లు నమ్మిందే కరెక్ట్. వాళ్ల కోపమే వాళ్ల న్యాయం. అర్జున్ రెడ్డిలో విజయ్ అయినా, యానిమల్​లో రణ్​బీర్ అయినా ఇద్దరిలోనూ ఆ 'యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్' ఆటిట్యూడ్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వాళ్లు ఏడిస్తే మనకు ఏడుపొస్తుంది, వాళ్లు కొడితే మనకు గూస్‌బంప్స్ వస్తాయి. అదే వంగా మార్క్ హీరో స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్.

ప్రభాస్ 'స్పిరిట్' 'డార్లింగ్' ఇక లేనట్టే?
ఇప్పుడు అందరి చూపూ 'స్పిరిట్' మీదే ఉంది. ప్రభాస్ వంగా కాంబో ఎలా ఉండబోతోంది అనే ప్రశ్న చాలా మందిలో క్యూరియసిటీ క్రియేట్ చేస్తోంది. మనం ఇప్పటివరకు లవర్ బాయ్ 'డార్లింగ్' ప్రభాస్‌ను చూశాం, 'బాహుబలి' లాంటి కింగ్ ప్రభాస్‌ను చూశాం. కానీ, 'వంగా హీరో'గా ప్రభాస్‌ను చూడలేదు. 'స్పిరిట్' ఒక పోలీస్ స్టోరీ. అంటే, సందీప్ వంగా చేతిలో పడిన పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. బహుశా, ఇండియన్ సినిమాలో ఇప్పటివరకు చూడని అత్యంత వైలెంట్, 'కోపం'తో నిండిన పోలీస్ ఆఫీసర్‌ను మనం చూడబోతున్నాం. ఈ సినిమాతో ప్రభాస్ 'డార్లింగ్' ఇమేజ్ పూర్తిగా బ్రేక్ అవ్వడం ఖాయం. 'అర్జున్ రెడ్డి', 'యానిమల్'ను మించిన ఇంపాక్ట్ 'స్పిరిట్' సృష్టిస్తుందని ఫ్యాన్స్ నమ్మకంగా ఉన్నారు.

"అదొక పిచ్చి ప్యాషన్!
సీనియర్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్‌ స్పిరిట్​లో పవర్ఫుల్ రోల్​లో కనిపించబోతున్నాడు. అయితే సందీప్ ప్యాషన్‌కు వివేక్ పెద్ద ఫ్యాన్. గతంలో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అతను వంగా గురించి మాట్లాడిన విధానం ఇప్పుడు హైలెట్ అవుతోంది. 'అర్జున్ రెడ్డి' చూశాక, సందీప్‌కు ఫోన్ చేసి, "నీ వర్క్ అదిరిపోయింది బ్రదర్" అని చెప్పాడట. "హైదరాబాద్‌లోనే షూటింగ్‌లో ఉన్నా, కలవాలి" అని సందీప్ అడగ్గా, రాత్రి 9 గంటలకు కలిశారట. ఆ మీటింగ్ రాత్రి 9 నుంచి ఉదయం 4 గంటల వరకు సాగిందంట. సందీప్ గురించి వివేక్ మాట్లాడుతూ, "అతనొక మ్యాడ్, మ్యాడ్ ప్యాషనేట్ గాయ్. అతని ఎనర్జీ వేరే లెవెల్‌లో ఉంటుంది. అతని కమిట్‌మెంట్ సూపర్" అని చెప్పాడు. అంటే, తన డైరెక్టర్‌తో అంతలా కనెక్ట్ అయిన వివేక్, 'స్పిరిట్'లో తన బెస్ట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాడని చెప్పవచ్చు.

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్- లేట్​నైట్​లో 'స్పిరిట్' ఆడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్

ప్రభాస్ 'స్పిరిట్'లో విలన్‌గా బాలీవుడ్ నటుడు? సినిమాకు మరింత హైప్ వచ్చేలా!

