'స్పిరిట్' షూటింగ్​పై అప్డేట్- ఈసారైనా సందీప్ మాట నిలబెట్టుకుంటాడా?

ప్రభాస్​ ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్​ చెప్పిన సందీప్​ రెడ్డి- కానీ ఇది నిజమయ్యేనా?

Prabhas Spirit Shooting Update
Prabhas Spirit Shooting Update (ETV Bharat, IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 14, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Prabhas Spirit Shooting Update : పాన్​ఇండియా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్- డైరెక్టర్​ సందీప్​ రెడ్డి వంగా​ కాంబోలో తెరకెక్కనున్న సినిమా 'స్పిరిట్'​. ఈ మూవీపై భారీగానే అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆడియో గ్లింప్స్ విడుదల చేసి అంచనాలు మరింత పెంచేశారు. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఇంకా సెట్స్​పైకి వెళ్లలేదు. ప్రభాస్ చేతిలో పలు సినిమాలు ఉండటం వల్ల 'స్పిరిట్' ఆలస్యం అవుతూ వస్తోంది. అసలు ఎప్పుు మొదలవుతుందోనని క్లారిటీ లేక డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో డైరెక్టర్ సందీప్ వంగా సినిమా అప్డేట్​ షేర్ చేసుకున్నారు.

సందీప్ అప్డేట్
స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్ ఈనెల చివరి వారంలో ప్రారంభం అవుతుందని సందీప్ రెడ్డి వంగా స్వయంగా ప్రకటించారు. హైదరాబాద్​లో జరిగిన 'జిగ్రీస్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​లో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు ప్రకటన చేశారు. పక్కా నవంబర్​లో చిత్రీకరణ ప్రారంభించనున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​ కొంత ఖుషీ అయినా, మరికొందరు మాత్రం ఈసారైనా సాధ్యం అవుతుందా అని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే?

రానున్న రోజుల్లో షూటింగ్ ప్రారంభం అవుతుందని సందీప్​ రెడ్డి నమ్మకంగా చెబుతున్నప్పటికీ, ఇక్కడే కొందరు ఫ్యాన్స్​కు మళ్లీ సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దానికి ప్రభాస్ బిజీ షెడ్యూలే కారణంగా కనిపిస్తుంది. ఆయన ప్రస్తుతం హను రాఘవపూడి 'ఫౌజీ' సినిమాకు సంబంధించి షూటింగ్​లో ఉన్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ప్రభాస్ సీన్స్​ కొన్ని బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. ఈనెలలో ఇప్పటికే రెండు వారాలు పూర్తయ్యాయి. సందీప్ చెప్పినట్లు జరగాలంటే ప్రభాస్ ఇంకో రెండు వారాల్లోనే ఫౌజీ కంప్లీట్ చేసేయాలి. అది సాధ్యం అవుతుందా?

ఒకవేళ అయినా, 'స్పిరిట్', 'ఫౌజీ' రెండు డిఫరెంట్ జాన్రా సినిమాలు. అందుకే ఈ రెండు సినిమాల కోసం భిన్నమైన లుక్స్​లోకి మారాలి​. ఈ చిన్న గ్యాప్​లో ప్రభాస్ మేకోవర్ జరిగే పనేనా అని ఫ్యాన్స్ డౌట్ పడుతున్నారు. చూడాలి మరి ఏం జరగనుందో!

కంటిన్యూ షూటింగ్
కాగా, 'స్పిరిట్'లో ప్రభాస్​ పూర్తి భిన్నంగా కనిపించనున్నారు. ప్రభాస్ లుక్ బయటకు రివీల్ కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే మేకర్స్ గ్యాప్ లేకుండా షూటింగ్ చేయాలని ఆలోచనలో ఉన్నారు. అందుకే సందీప్​ రెడ్డి చెప్పినట్లుగా ఈనెల లాస్ట్​లో షూటింగ్ షురూ అవుతుందో లేదో తెలియాలంటే వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఒకవేళ సినిమా షూటింగ్ వచ్చే ఏడాదికి వాయిదా పడినా పెద్దగా ఆశ్చర్యం పోవాల్సిన అవసరం లేదు!

ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, ప్రభాస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. త్రిప్తి డిమ్రి హీరోయిన్​గా నటిస్తోంది. ఇందులో వివేక్ ఒబెరాయ్, ప్రకాశ్ రాజ్ కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఆడియో గ్లింప్స్​కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాను భద్రకాళీ పిక్చర్స్, టీ సిరీస్​ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది చివరిలో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్- లేట్​నైట్​లో 'స్పిరిట్' ఆడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్

బాహుబలి ప్రమోషన్​లో ప్రభాస్- డార్లింగ్ కొత్త లుక్ అదుర్స్- వీడియో చూశారా?

