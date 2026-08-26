'స్పిరిట్ కంటే వారణాసి బిగ్ ఫిల్మ్ - అవసరమైతే వెనక్కి జరుగుతాం' - సందీప్ రెడ్డి వంగా
స్పిరిట్ - వారణాసిపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన సందీప్ - రెండింటి రిలీజ్లకు మధ్య 37 రోజుల గ్యాప్ ఉందని వెల్లడి
Published : August 26, 2026 at 10:46 AM IST
Sandeep Reddy Vanga on Spirit : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్లో రూపొందుతున్న యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'స్పిరిట్'. శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది మార్చి 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. అదే విధంగా రాజమౌళి - మహేశ్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న యాక్షన్ అడ్వెంచర్ వారణాసి వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అయితే ఈ రెండూ పెద్ద సినిమాలు కావడంతో బాక్సాఫీసు వద్ద గ్యాప్ సరిపోతుందా? అనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలో 'రోమాంచకం' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు సందీప్ రెడ్డి వంగా క్లారిటీ ఇచ్చారు.
'వారణాసి సినిమా స్పిరిట్ కంటే చాలా పెద్దది. ఈ రెండు చిత్రాల రిలీజ్కు మధ్య 37 రోజుల గ్యాప్ ఉంది. నెలరోజుల కంటే ఎక్కువ టైమ్ ఉండటంతో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ లేదు. అవసరమైతే వారణాసి కోసం వెనక్కి జరుగుతాం' అని సందీప్ రెడ్డి వంగా సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
"#Varanasi is a BIGGER FILM than #SPIRIT!!"— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) August 25, 2026
- #SandeepReddyVanga pic.twitter.com/v6aIk0TmzI
65 రోజుల్లో షూటింగ్ కంప్లీట్
అదే విధంగా సందీప్ మాట్లాడుతూ స్పిరిట్ సినిమా ఇంకా కొన్ని రోజుల షూటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందన్నారు. చిత్రాన్ని వీలైనంత వేగంగా పూర్తి చేసి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులకు వెళ్తామని చెప్పారు. తన గత చిత్రాలైన అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్కు 'ఏ' వచ్చిందని గుర్తు చేశారు. అదే రీతిలో స్పిరిట్కు సైతం సెన్సార్ బోర్డ్ నుంచి 'ఏ' సర్టిఫికెట్ వస్తుందని అన్నారు.
ప్రభాస్ ట్యాగ్పై సందీప్ రియాక్షన్ ఇదే!
ప్రభాస్కు 'ఇండియా బిగ్గెస్ట్ సూపర్స్టార్' అనే ట్యాగ్ ఇవ్వడంపై అడిగిన ప్రశ్నకు సందీప్ రెడ్డి వంగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ప్రభాస్ ఇండియా బిగ్గెస్ట్ సూపర్స్టార్ అనేది నా ఫీలింగ్ కాదు. ఫ్యాన్స్ అందరి అభిప్రాయం అది. ఆ ట్యాగ్కు మా స్పిరిట్ సినిమాతో న్యాయం చేస్తామని మేం బలంగా నమ్ముతున్నాం' అని సందీప్ రెడ్డి వంగా పేర్కొన్నారు.
అర్జున్ రెడ్డిని రీ రిలీజ్లో డిలీటెడ్ సీన్స్!
విజయ్ దేవరకొండ - సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబోలో వచ్చిన అర్జున్రెడ్డిపై ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే ఈ సినిమా ఎడిటింగ్లో తొలగించిన కొన్ని సీన్స్ను త్వరలో రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నట్లు సందీప్ వెల్లడించారు. ఇదే విషయం గురించి విజయ్తో తాను మాట్లాడానన్నారు. అర్జున్రెడ్డి రిలీజై 10 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా వాటన్నింటినీ యాడ్ చేసి రీ రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నట్లు సందీప్ వివరించారు.
చిరాకుతోనే ఆ లుక్ - నా అన్న మీద కోపంతో కాదు - సందీప్
గతంలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన సోదరుడు ప్రణయ్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్న టైమ్లో పక్కనే ఉన్న సందీప్ రెడ్డి వంగా ఆయన బ్రదర్పై ఓ సీరియస్ లుక్ ఇస్తారు. సందీప్ ఇచ్చిన ఆ ఒక్క లుక్ ఇప్పటికీ ఇన్స్టా రీల్స్లో ట్రెండింగ్లో ఉంది. అయితే అప్పుడు అలా ఎందుకు చూశారని రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు సందీప్ బదులిచ్చారు. ఆ ఇంటర్వ్యూలో జరుగుతున్న టైమ్లో ఫ్యాన్ సౌండ్ రావడం వల్ల ఆఫ్ చేసి ఇంటర్వ్యూను కంటిన్యూ చేశాం. అప్పుడు విపరీతమైన ఉక్కపోతతో నా షర్ట్ మొత్తం చెమటతో తడిచిపోయింది. అప్పుడు ఆ చికాకు, అసౌకర్యంలోనే ఆ లుక్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. కానీ మా అన్న మీద కోపంతో కాదు' అని నవ్వుతూ అన్నారు.
ఇక స్పిరిట్ విషయానికొస్తే కాప్ డ్రామాగా స్పిరిట్ తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో త్రిప్తి డిమ్రి హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. భద్రకాళీ పిక్చర్స్, టీ సిరీస్ బ్యానర్లపై ప్రణయ్ రెడ్డి ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
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