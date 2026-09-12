'స్పిరిట్ వస్తుంది కదా - అప్పుడు చూసుకుందాం' - ట్రోల్స్కు ప్రణయ్ రెడ్డి ఛాలెంజ్
రోమాంచకంపై వచ్చిన విమర్శలపై స్పందించిన ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా - ప్రభాస్ స్పిరిట్పైనా ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసిన నిర్మాత
Published : September 12, 2026 at 5:18 PM IST
Pranay Reddy Vanga Counter On Reviewers : సందీప్రెడ్డి వంగా సోదరుడు, నిర్మాత ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా రివ్యూలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసిన 'రోమాంచకం' సినిమా రిలీజైంది. అయితే ఈ చిత్రంపై వచ్చిన విమర్శలపై ప్రణయ్ స్పందించారు. కేవలం రివ్యూలతో సినిమా స్థాయిని తగ్గించలేరని, ఆడియెన్స్ ఇచ్చే తీర్పే ఫైనల్ అని అన్నారు. ఒకవేళ నెగిటివిటీ ప్రచారం చేసినా అది ఎక్కువ కాలం నిలవదని ప్రణయ్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. నిజంగా అంత కెపాసిటీ ఉంటే తన బ్యానర్ నుంచి రాబోయే స్పిరిట్ సినిమాను ఆపండంటూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
'సినిమా తీయడం ఎంత కష్టమో నిర్మాణ రంగంలో ఉన్నవారికే తెలుస్తాయి. రచయిత రాసిన కథను తెరపైకి తీసుకొచ్చేందుకు డైరెక్టర్ ఎంతో కష్టపడతాడో, షూటింగ్ టైమ్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయో అందరికీ అర్ధం కావు. మా భద్రకాళి పిక్చర్స్ బ్యానర్ నుంచి వచ్చిన రోమాంచకం సినిమా విషయంలో కొందరు కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు పీకినట్లుగా వ్యవహరించారు. వారికి నిజంగా అంత సామర్థ్యం ఉంటే మా నెక్ట్ మూవీ స్పిరిట్ రేంజ్ని తగ్గించగలరా?' అని ప్రణయ్రెడ్డి సవాల్ విసిరారు.
రోమాంచకం సినిమాకు ఆడియెన్స్ నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రావడంతో మూవీటీమ్ ఇటీవల సక్సెస్ మీట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న ప్రణయ్ రెడ్డి, రోమాంచకం సినిమాలో ఉన్న కామెడీని ఆడియెన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని అన్నారు. ఇందులో సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక బాగా నటించారని అభినందించారు. ఇక తమ బ్యానర్పై ఏ హీరోతో ఏ సినిమా తీసినా బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఇచ్చామని ఆయన గుర్తు చేశారు. తమ బ్యానర్లో తీసిన సినిమా వల్ల హీరోకి ప్లస్ అవ్వడమే తప్పితే ఎప్పుడూ మైనస్ కాలేదని ప్రణయ్ రెడ్జి స్పష్టం చేశారు.
వేణుగోపాల్ రెడ్డి డైరెక్షన్లో వచ్చిన రోమాంచకం మూవీ సెప్టెంబర్ 3న రిలీజ్ అయింది. ఇందులో మేమ్ ఫేమస్ ఫేమ్ సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు. యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్, లవ్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా ఆడియెన్స్ నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ను అందుకుంది. ఇక ఈ చిత్రం ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 9.72 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి.
భద్రకాళి బ్యానర్ నుంచి ఫస్ట్ 'యూ/ఏ' ఫిల్మ్
భద్రకాళి పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ప్రణయ్ నిర్మాతగా, సందీప్ డైరెక్షన్లో ఇప్పటి వరకు 3 సినిమాలు వచ్చాయి. ఫస్ట్ ఫిల్మ్ విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా వచ్చిన అర్జున్రెడ్డి ఘన విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత ఇదే సినిమాను హిందీలోనూ షాహిద్ కపూర్తో రీమేక్ చేసి అక్కడా విజయం అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ యాక్టర్ రణ్బీర్ కపూర్తో కలిసి 'యానిమల్' చిత్రాన్ని తీసి ఇంకో బ్లాక్బస్టర్ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలను గమనిస్తే వీటన్నింటికీ కూడా సెన్సార్ బోర్డు 'ఏ' సర్టిఫికెట్ను జారీ చేసింది. కానీ వీరి నిర్మాణ సంస్థలో రూపొందిన రోమాంచకం మూవీకి మాత్రం 'యూ/ఏ' సర్టిఫికెట్ వచ్చింది.
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