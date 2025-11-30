'స్పిరిట్' కోసం 6 నెలలు ప్రభాస్ లాక్- మరి 'రాజాసాబ్' ప్రమోషన్స్ సంగతేంటి?
సందీప్ రెడ్డి డెసిషన్తో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఆందోళన- రాజాసాబ్ ప్రమోషన్స్కు డార్లింగ్ రావడం కష్టమేనా?
Published : November 30, 2025 at 11:36 AM IST
Sandeep Reddy Locks Prabhas : ప్రభాస్ ప్రస్తుతం భారీ లైనప్తో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఇందులో సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్న 'స్పిరిట్' ఒకటి. తాజాగా ఈ చిత్రం కూడా సెట్స్పైకి వెళ్లింది. త్వరలోనే ప్రభాస్ ఈ మూవీ షూటింగ్లో పాల్గొననున్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే అభిమానులలో భారీ హైప్ను క్రియేట్ చేసుకుంది. అయితే డైరెక్టర్ సందీప్ మాత్రం కొన్ని నెలల వరకు డార్లింగ్ను తన సినిమా కోసమే లాక్ చేయనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇలా ఎందుకంటే?
నవంబర్ 23న ఈ చిత్రం సెట్స్ పైకి వెళ్లింది. పూజా కార్యక్రమాలతో ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం అయ్యింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ చిత్రం మొదటి షెడ్యూల్ను హైదరాబాద్లో ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ సినిమా తొలి షెడ్యూల్ పుర్తి చేసుకున్న వెంటనే, కొన్ని రోజులు బ్రేక్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారట.
అయితే ఇదే క్రమంలో, ప్రభాస్ ఒకసారి సినిమా షూటింగ్లో జాయిన్ అవ్వగానే, ఆయన లుక్ సినిమాకు తగ్గట్లుగా మారిపోనుంది. ఈ లుక్ బయటకు రివీల్ కాకూడదని సందీప్ భావిస్తున్నారు. అందుకే ప్రభాస్ను, తన ప్రాజెక్ట్తో పూర్తిగా లాక్ చేయడానికి వంగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. బయట ప్రపంచానికి కొన్ని రోజులు కనిపించకుండా, షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసే ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే, సినిమా కోసం ప్రభాస్ లుక్ను, బాడీను పూర్తిగా మార్చాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ డార్లింగ్ బయట కనిపిస్తే ఫ్యాన్స్లో లుక్పై ఆసక్తి తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది!
మరి ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్?
ఇదిలా ఉండగా, ప్రభాస్ రీసెంట్గా రాజాసాబ్ సినిమా కంప్లీట్ చేశారు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది జనవరి 09న రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో త్వరలోనే ప్రమోషన్స్ షురూ కానున్నాయి. అయితే ఈ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా, డార్లింగ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్, స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇటు స్పిరిట్ కోసం సందీప్ ప్రభాస్ను లాక్ చేస్తే 'రాజాసాబ్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ సంగతేంటి? ఈయన ఈ ప్రమోషన్స్కు హాజరుకాడా? అనే అనుమానాలు నెలకొన్నాయి.
ఏడాది దాటిపోయింది
సాధారణంగా అభిమానులు తమ హీరోలను, సినిమా ప్రమోషన్ల సమయాల్లోనే చూసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. అసలే ప్రభాస్కు ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ. ఆయన పబ్లిక్ ఈవెంట్స్లో పాల్గొనక చాలా రోజులైంది. గతేడాది కల్కి సినిమా ప్రమోషన్స్లో చూశారు. ఆ తర్వాత బయటకు రాలేదు. అందుకే త్వరలో విడుదల కానున్న రాజాసాబ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు ప్రభాస్ వస్తే కనులారా చూసుకునే అవకాశం ఉంటుందని, ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.
కానీ, ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభాస్ను సందీప్ బయటకు రానిస్తారా? ఒకవేళ రాకపోతే రాజాసాబ్ మేకర్స్ కాంప్రమైజ్ అవుతారా? అనే అన్న సందేహాలు ప్రస్తుతం ఫ్యాన్స్లో అనేకం ఉన్నాయి. కాకపోతే దీనిపై ఇంకా అఫిషియల్ సమాచారం రాలేదు. స్పిరిట్ కోసం ప్రభాస్ లుక్ ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంకొన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి లుక్ రెడీ చేస్తారేమో! అలా అయితే రాజాసాబ్ ప్రమోషన్స్లో ప్రభాస్ను చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
స్పిరిట్ ఆడియో గ్లింప్స్!
స్పిరిట్ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్, సీనియర్ స్టార్ ప్రకాశ్ రాజ్ కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఆడియో గ్లింప్స్నకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఎలాంటి విజువల్స్ లేకుండా ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా గతనెల మేకర్స్ ఈ గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు. ఆడియో గ్లింప్స్ అంచనాలు మరింత పెంచేసింది. కాగా, ఈ సినిమాను భద్రకాళీ పిక్చర్స్, టీ సిరీస్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది చివరిలో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
'స్పిరిట్' ప్రాజెక్ట్లో త్రివిక్రమ్, రవితేజ కుమారులు!- ఆ ఫొటోతో క్లారిటీ ఇచ్చేసినట్లే!
'స్పిరిట్' షూటింగ్పై అప్డేట్- ఈసారైనా సందీప్ మాట నిలబెట్టుకుంటాడా?