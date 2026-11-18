సమంత ప్రత్యేక పూజలు- డెలివరీపై హింట్ ఇచ్చిన సామ్!
Samantha Insta story: భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి ఇంట్లో ప్రత్యేక పూజలను సమంత నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇరు కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొని సందడి చేశారు.
Published : November 18, 2026 at 4:53 PM IST
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ మూమెంట్స్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆమె ఈ వారంలోనే మొదటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆనంద క్షణంలో ఆమె తాజాగా తమ నివాసంలో భర్తతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను సమంత ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
అలాగే తన డెలివరీపై సమంత ఫ్యాన్స్కు హింట్ ఇచ్చారు. ఓ గర్భిణి మహిళ ఎంతో ఇష్టంగా స్నాక్స్ తింటున్న ఫన్నీ రీల్ను తన ఇన్స్టా స్టోరీలో షేర్ చేశారు. అందులో 'ఈ వీక్ మీ ప్లాన్స్ ఏంటి?' అనే టెక్ట్స్ ఉంటుంది. దానికి రిప్లైగా 'సోమవారం నుంచి ఆదివారం వరకు ఏ రోజైనా బేబీకి జన్మనివ్వచ్చు' అని రాసి ఉంటుంది. దీంతో ఈ వారమే సామ్ తల్లి కానుందంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.