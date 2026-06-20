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తల్లి కాబోతున్న సమంత - బేబీ బంప్​ వీడియో వైరల్!

సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్న సమంత లేటెస్ట్ ఫొటోలు - తల్లి కాబోతున్నదంటూ నెటిజన్ల వ్యాఖ్యలు

Samantha Pregnant Rumors
Samantha Pregnant Rumors (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 5:36 PM IST

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Samantha Pregnant Rumors: మా ఇంటి బంగారంతో ధియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న నటి సమంత ప్రెగ్నెంట్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ వీడియోలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. మా ఇంటి బంగారంతో మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్​లో పాల్గొన్న సమంత ఫొటోలు బయటకు రాగా, అందులో ఆమె బేబీ బంప్​తో కనిపించింది. దీంతో ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అని, త్వరలోనే తల్లి కాబోతుందని అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. కానీ, దీనికి సంబంధించి ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. దీనిపై సమంత, రాజ్ దంపతులు ఏ విధమైన అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

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