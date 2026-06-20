తల్లి కాబోతున్న సమంత - బేబీ బంప్ వీడియో వైరల్!
సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్న సమంత లేటెస్ట్ ఫొటోలు - తల్లి కాబోతున్నదంటూ నెటిజన్ల వ్యాఖ్యలు
Samantha Pregnant Rumors (ETV Bharat)
Published : June 20, 2026 at 5:36 PM IST
Samantha Pregnant Rumors: మా ఇంటి బంగారంతో ధియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న నటి సమంత ప్రెగ్నెంట్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ వీడియోలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. మా ఇంటి బంగారంతో మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్లో పాల్గొన్న సమంత ఫొటోలు బయటకు రాగా, అందులో ఆమె బేబీ బంప్తో కనిపించింది. దీంతో ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అని, త్వరలోనే తల్లి కాబోతుందని అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. కానీ, దీనికి సంబంధించి ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. దీనిపై సమంత, రాజ్ దంపతులు ఏ విధమైన అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
Samantha pregnant agita pola 🥵 Adai raj yenga sammuva potu pregnant akitie da 🔥#samantha #samantharuthprabhu pic.twitter.com/V1Pe8Snf6M— Billa_2 (@2_billa33825) June 20, 2026