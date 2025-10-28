అప్పుడు నచ్చింది- కానీ ఇప్పుడు నచ్చడం లేదు: సమంత
15ఏళ్ల కెరీర్లో ఎత్తుపల్లాలు ఉన్నాయంటున్న సామ్
Published : October 28, 2025 at 11:16 AM IST
Samantha About Her Acting : స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు సినీ రంగంలో 15 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ మీడియాతో మాట్లాడారు. అందులో తన మొదటి రోజుల్లో ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, ఇప్పుడు తనలో వచ్చిన మార్పుల గురించి ఆసక్తికరంగా షేర్ చేసుకున్నారు.
సినిమాల్లో సహనటుల్లా
ఇంటర్వూలో సామ్ చెప్పిన దాని ప్రకారం తన సినిమా పరిశ్రమలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన మొదటి కొన్ని సంవత్సరాలు సులువుగా లేవని పేర్కొన్నారు. గ్లామర్ పాత్రల్లో నటించడం తనలా అనిపించలేదని అన్నారు. సహనటుల్లా కనిపించాలని, నటించాలని, డాన్స్ చేయాలని ఎక్కువగా ప్రయత్నించినట్టు తెలిపారు.
అప్పుడు నచ్చింది ఇప్పుడు నచ్చదు
అప్పుడు ఆ పాత్రలో తాను ఎలా నటించిందో వెనుక తిరిగి చూసుకుంటే ఆ నటన తనకు అస్సలు సంతృప్తిని ఇవ్వలేదని తెలిపారు. అప్పట్లో అలాంటి రోల్స్లో ఫిట్ అవ్వడానికి చాలా కష్టపడ్డారని చెప్పారు. ఈ 15 ఏళ్ల ప్రయాణం తనను వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా రూపొందించిందని, మరికొన్ని క్షణాల్లో జరిగిపోయినట్టు గుర్తుకు వస్తాయని వివరించారు.
ఇప్పుడు తాను నటించిన సినిమాలు చూసుకుంటే అందులో తను ఎంత బ్యాడ్గా పెర్ఫార్మ్ చేశారో అంచనాలు వేసుకుంటున్నారట. కానీ అది తన శిక్షణ కాలం అని, నేర్పించేవారు ఎవ్వరు లేకున్నా, ఇండస్ట్రీలో తనకు ఎటువంటి కనెక్షన్స్ లేకున్నా సొంతంగా నేర్చుకున్నారని గుర్తుచేసుకున్నారు.
15ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఈ రెండూ భాగమే
ఎత్తు- పల్లాలు రెండూ తన జర్నీలో భాగమేనని, కానీ రాబోయే 15 ఏళ్ల కోసం మరింత ఉత్సాహంగా ఉన్నానని తెలిపారు. ఇప్పుడు మరింత గ్రౌండెడ్గా, తనలో తాను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నానని చెప్పారు. సామ్ గత 15 ఏళ్లు కేవలం యాక్టింగ్కే పరిమితమై ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండేదని తెలిపారు. ఇప్పుడు యాక్టింగ్తో పాటు బిజినెస్, ఇతర వెంచర్లు సహా 15 విషయాలు మేనేజ్ చేయడం సులువుగా అనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
Started our journey with the Muhurtham of #MaaIntiBangaram, surrounded by love & blessings. ✨— Samantha (@Samanthaprabhu2) October 27, 2025
We can’t wait to share with you what we’re creating… need all your love and support as we begin this special film. ❤️#MIB #Samantha #TralalaMovingPictures @TralalaPictures… pic.twitter.com/PwICPNsP8R
ప్రస్తుతం సామ్ నటిస్తున్న చిత్రాలు
ఇటీవల'శుభం'లో కేమియో చేసినగా తన సొంత బ్యానర్లో నటించారు. ఇది ప్రేక్షకులలో మంచి రెస్పాన్స్ను సంపాదించుంది. అలానే ఆమె, తాజాగా 'మా ఇంటి బంగారం' షూటింగ్ ప్రారంభించారు. ఈ సినిమాకు దశరా సందర్భంగా పూజా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించారు. దీనిని దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా తన సొంత ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ ట్రాలాలపై రూపొందుస్తుంది. ఇలాగే ఈ సినిమాను పాన్ఇండియా రేంజ్లో తెరకెక్కించనున్నారని తెలుస్తోంది.
రక్త్ బ్రహ్మాండ్'
ప్రస్తుతం సమంత, రాజ్ & డీకే దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న రక్త్ బ్రహ్మాండ్ వెబ్ సిరీస్లో నటిస్తున్నారు. ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా ఆలస్యం అవుతోందన్న వార్తలు అన్ని పుకార్లేనని మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. నెట్ఫ్లిక్స్ మద్దతుతో రూ.200 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో ఈ సిరీస్ను అద్భుత స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు.
పాత్ర ఎంపికలో ఆచితూచి
ప్రస్తుతం సామ్ డిఫరెంట్ రోల్ను ఎంచుకుంటున్నారు. యాక్టింగ్ మూవీస్తో అభిమానుల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమాలో స్పెషల్ సాంగ్ చేస్తుందన్న వార్తలు నిజం కాదని సమంత పీఆర్ టీమ్ తెలిపింది. సిటాడెల్ వెబ్ సిరీస్కు వచ్చిన స్పందన తర్వాత కూడా జాగ్రత్తగా స్క్రిప్టులు వింటూ ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు.
