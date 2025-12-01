ETV Bharat / entertainment

పెళ్లి చేసుకున్న సమంత- డైరెక్టర్​ రాజ్​తో వివాహబంధంలోకి!​

డైరెక్టర్​ రాజ్​ను పెళ్లి చేసుకున్న సమంత

Samantha Raj
Samantha Raj (Source : Samantha Insta Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 1, 2025 at 12:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Samantha Marriege : ప్రముఖ నటి సమంత- డైరెక్టర్ నిడమూరును పెళ్లి చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమె తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని ఈశా యోగా సెంటర్‌లో వీరి పెళ్లి ఇవాళ ఉదయం జరిగినట్లు సమాచారం. తమ పెళ్లిపై అధికారికంగా సమంత- రాజ్ ఇవాళ సాయంత్రం ప్రకటన చేసే ఛాన్స్ ఉంది. కాగా, కొన్ని రోజులుగా వీళ్లిద్దరూ రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నారని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ మధ్య సమంత కూడా రాజ్​తో క్లోజ్​గా ఉన్న ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

అయితే సోమవారం ఉదయమే సమంత- రాజ్ పెళ్లి జరగనుందంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు రాజ్‌ నిడిమోరు మాజీ భార్య శ్యామాలి సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్ట్‌ వైరల్‌గా మారింది. 'తెగించిన వ్యక్తులు దానికి తగ్గట్లే వ్యవహరిస్తారు' అని శ్యామలీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్ చేశారు. దీంతో సమంత- రాజ్ పెళ్లి నిజమే అంటూ నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. ఆమె తన మాజీ భార్త రాజ్​ను ఉద్దేశించే ఈ పోస్ట్ చేసిందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

అక్కడ పరిచయం
అయితే సమంతకు ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్​ సిరీస్​ సమయంలో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ తర్వాత వీరిద్దరూ రిలేషన్​లో ఉన్నారంటూ ప్రచారం జరిగింది. కానీ దాని గురించి సమంత, రాజ్ ఎక్కడా చెప్పలేదు.

ఇక సమంత 2017లో హీరో అక్కినేని నాగచైతన్యను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఈ జంట 2021లో విడాకులు తీసుకుంది.

TAGGED:

SAMANTHA 2ND MARRIEGE
SAMANTHA HUSBAND
SAMANTHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.