డైరెక్టర్ రాజ్ను పెళ్లి చేసుకున్న సమంత
Published : December 1, 2025 at 12:41 PM IST
Samantha Marriege : ప్రముఖ నటి సమంత- డైరెక్టర్ నిడమూరును పెళ్లి చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమె తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని ఈశా యోగా సెంటర్లో వీరి పెళ్లి ఇవాళ ఉదయం జరిగినట్లు సమాచారం. తమ పెళ్లిపై అధికారికంగా సమంత- రాజ్ ఇవాళ సాయంత్రం ప్రకటన చేసే ఛాన్స్ ఉంది. కాగా, కొన్ని రోజులుగా వీళ్లిద్దరూ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ మధ్య సమంత కూడా రాజ్తో క్లోజ్గా ఉన్న ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
అయితే సోమవారం ఉదయమే సమంత- రాజ్ పెళ్లి జరగనుందంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు మాజీ భార్య శ్యామాలి సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్ట్ వైరల్గా మారింది. 'తెగించిన వ్యక్తులు దానికి తగ్గట్లే వ్యవహరిస్తారు' అని శ్యామలీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్ చేశారు. దీంతో సమంత- రాజ్ పెళ్లి నిజమే అంటూ నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. ఆమె తన మాజీ భార్త రాజ్ను ఉద్దేశించే ఈ పోస్ట్ చేసిందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అక్కడ పరిచయం
అయితే సమంతకు ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్ సమయంలో పరిచయం ఏర్పడింది. ఈ తర్వాత వీరిద్దరూ రిలేషన్లో ఉన్నారంటూ ప్రచారం జరిగింది. కానీ దాని గురించి సమంత, రాజ్ ఎక్కడా చెప్పలేదు.
ఇక సమంత 2017లో హీరో అక్కినేని నాగచైతన్యను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఈ జంట 2021లో విడాకులు తీసుకుంది.