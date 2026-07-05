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'మా ఇంటి బంగారం' హిస్టారికల్ రికార్డ్- అమెరికాలో భారీ వసూళ్లు సాధించిన తొలి చిత్రంగా ఘనత!

విదేశాల్లోనూ 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రానికి మంచి రెస్పాన్స్​- అమెరికాలో భారీ స్థాయిలో వసూళ్లను సాధించిన తొలి చిత్రంగా రికార్డు- ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 85 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు

samantha (Maa Inti Bangaram)
samantha (Maa Inti Bangaram) (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 5, 2026 at 12:09 PM IST

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Maa Inti Bangaram Set Record Abroad : స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటించిన ఫ్యామిలీ యాక్షన్​ డ్రామా 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రానికి మంచి రెస్పాన్స్​ వస్తోంది. ఉత్తర అమెరికా బాక్సాఫీసు వద్ద 2 మిలియన్​ డాలర్ల వసూళ్లను అధిగమించింది. ఈ మేరకు అక్కడ ఈ సినిమాను విడుదల చేసిన ప్రత్యాంగిర సినిమాస్​ సంస్థ ఎక్స్​లో వెల్లడించింది. కాగా, తెలుగులో సోలో ఫీమేడ్​ లీడ్​ సినిమాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, అమెరికాలో భారీ స్థాయిలో వసూళ్లను సాధించిన తొలి చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు రూ. 85 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. నందినిరెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ జూన్​ 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలయ్యింది. ఇందులో ప్రియదర్శి, దిగంత్​, రామకృష్ణ, గుల్షన్​ దేవయ్య, రాహుల్​, వెన్నెల కిశోర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

ఇక, మా ఇంటి బంగారంతో పాటు మరో అవకాశాన్ని కూడా సమంత తన సొంతం చేసుకున్నారు. ఓటీటీ వేదిక సోనీ వివ్​ తమిళంలో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్​ను స్టార్ట్​ చేస్తోంది. అందులో సమంత కీలక పాత్రలో నటించనున్నారు. ఈ మేరకు సోనీ లివ్​ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఈ ప్రాజెక్ట్​కు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించలేదు.​

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