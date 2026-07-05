'మా ఇంటి బంగారం' హిస్టారికల్ రికార్డ్- అమెరికాలో భారీ వసూళ్లు సాధించిన తొలి చిత్రంగా ఘనత!
విదేశాల్లోనూ 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రానికి మంచి రెస్పాన్స్- అమెరికాలో భారీ స్థాయిలో వసూళ్లను సాధించిన తొలి చిత్రంగా రికార్డు- ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 85 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు
Published : July 5, 2026 at 12:09 PM IST
Maa Inti Bangaram Set Record Abroad : స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటించిన ఫ్యామిలీ యాక్షన్ డ్రామా 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రానికి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఉత్తర అమెరికా బాక్సాఫీసు వద్ద 2 మిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లను అధిగమించింది. ఈ మేరకు అక్కడ ఈ సినిమాను విడుదల చేసిన ప్రత్యాంగిర సినిమాస్ సంస్థ ఎక్స్లో వెల్లడించింది. కాగా, తెలుగులో సోలో ఫీమేడ్ లీడ్ సినిమాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, అమెరికాలో భారీ స్థాయిలో వసూళ్లను సాధించిన తొలి చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు రూ. 85 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. నందినిరెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ జూన్ 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలయ్యింది. ఇందులో ప్రియదర్శి, దిగంత్, రామకృష్ణ, గుల్షన్ దేవయ్య, రాహుల్, వెన్నెల కిశోర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
ఇక, మా ఇంటి బంగారంతో పాటు మరో అవకాశాన్ని కూడా సమంత తన సొంతం చేసుకున్నారు. ఓటీటీ వేదిక సోనీ వివ్ తమిళంలో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్ను స్టార్ట్ చేస్తోంది. అందులో సమంత కీలక పాత్రలో నటించనున్నారు. ఈ మేరకు సోనీ లివ్ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించలేదు.
ALL HAIL THE QUEEN. SAMANTHA'S BOX-OFFICE REIGN 👑🔥#MaaIntiBangaaram NORTH AMERICA GROSS $2M+ and Counting..💥💥— Prathyangira Cinemas (@PrathyangiraUS) July 4, 2026
Thank you @TralalaPictures, @himankd, and #RajNidimoru for trusting and believing in us, and for letting us celebrate our love and admiration for @Samanthaprabhu2… pic.twitter.com/1hz4C2v3lt