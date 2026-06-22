సమంత సినిమాకు కళ్లుచెదిరే కలెక్షన్లు!- బాక్సాఫీస్ వద్ద 'మా ఇంటి బంగారం' హవా
బాక్సాఫీస్ వద్ద సమంత ర్యాంపేజ్- 'మా ఇంటి బంగారం' మూవీ వసూళ్లు ఎన్ని కోట్లంటే?
Published : June 22, 2026 at 7:22 AM IST
Maa Inti Bangaram Collections : స్టార్ హీరోయిన్ సమంత కొత్త సినిమా 'మా ఇంటి బంగారం' బాక్సాఫీస్ వద్ద అదిరే వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. జూన్ 19న రిలీజైన ఈ సినిమా తొలి వీకెండ్ను సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకుంది. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా సాలిడ్ కలెక్షన్లు సాధిస్తోంది. మరి ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమా ఎన్ని కోట్లు వసూల్ చేసిందో తెలుసా?
మూడు రోజుల్లో ఎంతంటే?
తొలి రెండు రోజుల్లో రూ.28+ కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించిన ఈ సినిమా మూడో రోజైన ఆదివారం కూడా భారీగా వసూల్ చేసింది. ఈ వీకెండ్ సండే మా ఇంటి బంగారం దేశవ్యాప్తంగా 2,965 షోలు ప్రదర్శితమయ్యాయి. ఇందులో మూడో రోజు భారత్లో రూ. 10.10 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. రెండో రోజు ఈ వసూళ్లు రూ.7 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. అంటే ఆదివారం వసూళ్లు దాదాపు 30 శాతం పెరిగాయన్నమాట! ఇక మూడు రోజుల్లో ఈ సినిమా భారత్లోనే రూ.26+ కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
BANGAARAM'S BOX-OFFICE REIGN 🔥🔥#MaaIntiBangaaram - OVERSEAS GROSS - $1.25M and counting 🤘— Prathyangira Cinemas (@PrathyangiraUS) June 21, 2026
BLOCKBUSTER 𝐒𝐀𝐌BHAVAM in Cinemas Now ⚡
Overseas By @PrathyangiraUS@Samanthaprabhu2 #RajNidimoru #NandiniReddy @TralalaPictures @himankd @gulshandevaiah @diganthmanchale… pic.twitter.com/bPXZzSWOWk
ఓవర్సీస్లోనూ సామ్ మ్యాజిక్
అటు ఓవర్సీస్లోనూ సమంత ప్రభంజనం కనిపిస్తోంది. నార్త్ అమెరికాలో మా ఇంటి బంగారం సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఫలితంగా అక్కడ ఈ సినిమా ఇప్పటిదాకా రూ.15.10 కోట్లు వసూల్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో వరల్డ్వైడ్గా ఈ సినిమా రూ.41+ కోట్ల కలెక్షన్లు అందుకున్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాల అంచనా! అలాగే ఓవర్సీస్లో ఈ సినిమా 1 మిలియన్ క్లబ్లో చేరిపోయింది. ఫీమేల్ ఓరియెంటేటెడ్ సినిమా అక్కడ ఇలాంటి ఫీట్ సాధించడం చాలా అరుదు. ఇప్పటిదాకా నార్త్ అమెరికాలో ఈ సినిమా 1.25 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసినట్లు ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ తెలిపింది. అలాగే 75 వేలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యాంగిర సినిమాస్ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది.
A BLOCKBUSTER WEEKEND for #MaaIntiBangaaram 🔥🔥— Tralala Moving Pictures (@TralalaPictures) June 21, 2026
DAY 3 > DAY 2 > DAY 1 💥💥
Watch the BLOCKBUSTER 𝐒𝐀𝐌BHAVAM #MaaIntiBangaaram in theatres today ❤🔥
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స్టార్డమ్కు నిదర్శనం
అయితే ఓ హీరోయిన్ ఓరియెంటేటెడ్ సినిమాకు ఈ రేంజ్లో వసూళ్లు రావడం విశేషం. ముఖ్యం సమంతకు ఇది మంచి కమ్బ్యాక్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ చిత్రం కుటుంబ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నట్లు వసూళ్లు చూస్తుంటే అర్థమవుతోంది. అయితే ఇక్కడే కథతోపాటు ఆమె నటన, క్రేజ్, స్టార్డమ్ కూడా ఈ కలెక్షన్లకు కారణం అని చెప్పవచ్చు! సమంత స్టార్ ఇమేజ్కు ఈ రేంజ్ కలెక్షన్లే నిదర్శనమని ట్రేడ్ వర్గాలు కూడా అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
సూపర్ కమ్బ్యాక్
మూడేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత సమంత ఈ చిత్రంతో తిరిగి వెండితెరపై సందడి చేసింది. దర్శకురాలు బి.వి. నందిని రెడ్డి దీనిని యాక్షన్ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో సమంత నటనకు ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ అందుతోంది. ఈ చిత్రానికి సంతోష్ నారాయణ్ సంగీతం అందించారు. ట్రాలాల మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు. కాగా, గతంలో సమంత - నందిని రెడ్డి కాంబోలో 'ఓ! బేబీ', 'జబర్దస్త్' మూవీస్ వచ్చాయి.
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ఈ సినిమాలో సమంత స్వర్ణ పాత్రలో కనిపించింది. స్వర్ణ చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు చనిపోతారు. దీంతో ఆమె అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతుంది. అయితే పెద్దింటి అబ్బాయిగా అనిరుధ్ను ఆమె పెళ్లి చేసుకుంటుంది. ఈ పెళ్లి గురించి చెప్పకపోవడంతో అనిరుధ్ కుటుంబం అతడిని దూరం పెడుతుంది. అయితే ఆమె కారణంగా కుటుంబానికి దూరమైన భర్తను మళ్లీ ఫ్యామిలీతో కలపాలని స్వర్ణ ప్రయత్నిస్తుంది. ఆమె అనుకున్నది ఏ విధంగా చేసిందో, ఈ క్రమంలో జరిగిన సన్నివేశాలు బిగ్ స్క్రీన్పై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే!
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