రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో 'మా ఇంటి బంగారం'- సమంత ఖాతాలో సూపర్ రికార్డ్!
చరిత్ర సృష్టించిన సమంత- రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో మొట్టమొదటి ఫీమేల్ లీడ్ సినిమాగా మా ఇంటి బంగారం అరుదైన రికార్డ్
Published : July 12, 2026 at 5:59 PM IST
Ma Inti Bangaram Collections : సమంత తాజా సినిమా మా ఇంటి బంగారం అరుదైన ఘనత సాధించింది. జూన్ 19న వరల్డ్వైడ్గా రిలీజైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. వరల్డ్వైడ్గా ఈ సినిమా వంద కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించింది. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ అధికారికంగా ఆదివారం ప్రకటించారు. దీంతో తెలుగులో రూ.100 కోట్ల వసూల్ చేసిన తొలి లేడీ ఓరియంటేడ్ సినిమాగా మా ఇంటి బంగారం రికార్డు కొట్టింది.
'గోల్డెన్ సెంచరీ. తెలుగులో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించిన మొట్ట మొదటి లేడీ ఓరియంటేడ్ సినిమాగా మా ఇంటి బంగారం రికార్డు కొట్టింది' అని మేకర్స్ ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేశారు. అలాగే తొలి హీరోయిన్గా సమంత కూడా అరుదైన ఘనత సాధించారు. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను సమంత సొంత ప్రొడక్షన్ కంపెని ట్రాలాలా బ్యానర్ నిర్మించింది.
GOLDEN CENTURY FOR #MaaIntiBangaaram 💥#MiB creates HISTORY by becoming THE FIRST EVER FEMALE LED TELUGU FILM to gross 100 CRORES Worldwide. @TralalaPictures @Samanthaprabhu2 #RajNidimoru #NandiniReddy @himankd @gulshandevaiah @diganthmanchale @gautamitads @VasanthMaringa1… pic.twitter.com/MsnP7N60o8— Tralala Moving Pictures (@TralalaPictures) July 12, 2026