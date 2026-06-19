ETV Bharat / entertainment

'మా ఇంటి బంగారం'రివ్యూ : సమంత యాక్షన్ ఎంటర్​టైనర్ ఎలా ఉందంటే?

సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత సమంత నుంచి వచ్చిన 'మా ఇంటి బంగారం' - భారీ అంచనాలతో థియేటర్లలోకి వచ్చిన సినిమా - హాస్యం యాక్షన్ మేళవింపుతో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఎలా ఉందంటే?

Maa Inti Bangaram
Maa Inti Bangaram (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 3:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Maa Inti Bangaram Review : సినీ దర్శకురాలు బి. వి. నందినిరెడ్డి డైరెక్షన్​లో సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత సమంత ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ప్రచార చిత్రాలతో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించిన చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం'. ఫ్యామిలీ, యాక్షన్ ఎంటర్​టైనర్​గా రూపొందిన ఈ చిత్రం ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. రెండు వైవిధ్యమైన పాత్రల్లో సమంత ఏ విధంగా ప్రేక్షకులను అలరించారో రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

మా ఇంటి బంగారం స్టోరీ ఏంటంటే?
చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు చనిపోవడంతో స్వర్ణ (సమంత) ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతుంది. ఓ గొప్ప ఇంటి అబ్బాయిగా ఉన్న అనిరుధ్ (దిగంత్ మంచాలే) ని వివాహం చేసుకుంటుంది. అనిరుధ్ ఇంట్లో చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాడనే కారణంతో అతని కుటుంబం అనిరుధ్​ని దూరంగా పెట్టేస్తుంది. ఆ తర్వాత తన మూలంగా దూరమైన కుటుంబాన్ని తన భర్తకు మళ్లీ తిరిగి ఇవ్వాలనేది స్వర్ణ కోరిక. అయితే ఇంతలో ఆ ఇంట్లో ఓ శుభకార్యం వారికి కలిసొస్తుంది.

ఆ విధంగా అత్తారింట్లోకి స్వర్ణ అడుగు పెడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఇంటి ఆచారాలు, కట్టుబాట్లు ఏవీ కూడా తెలియని స్వర్ణ ఎలాగైనా సరే అన్నీ నేర్చుకుని అందరి ఆదరాభిమానాలను పొందాలని భావిస్తుంది. అందుకోసం స్వర్ణ ఏం చేసింది? ఆమెని వెంటాడిన గతం కారణంగా ఎలాంటి ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొన్నది? ఇంతకీ గతంలో ఆమె ఏం చేసేది? ఈ కథలో కరుణ (గుల్షన్ దేవయ్య) ఎవరు? మా ఇంటి బంగారం అని కుటుంబసభ్యులతో అనిపించుకోవడానికి తన అత్తవారింట్లోకి అడుగుపెట్టిన స్వర్ణ అక్కడ ఓ కాళికాదేవిలా రూపాంతంరం చెంది ఎవరిపై విరుచుకుపడిందో వెండితెరపై చూసి ఆస్వాదించాల్సిందే.

ఎలా సాగిందంటే?
బంగారం వంటి కుటుంబ నేపథ్యం కలిగిన కథగా దీన్ని భావించవచ్చు. ఇంటిల్లిపాదీ కలిసి చూడదగ్గ అంశాలు ఇందులో పుష్కలంగా ఉన్నాయనడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు. దీనికితోడు సమంత నటనతో తన పాత్రకీ, కథకీ మరింత బలాన్ని తీసుకొచ్చింది. ప్రధానంగా సినిమా ఆరంభమైన కొద్దిసేపటికే ఇది బాక్సాఫీస్ దగ్గర ధగ ధగ మెరిసిపోయే బంగారమే అనిపిస్తుంది. అయితే, ద్వితీయార్ధానికి వచ్చేసరికి బలహీనమైన రచన కారణంగా ఆ మెరుపులు కొంతవరకు తగ్గిపోతాయి. కథ ఎత్తుగడ బాగున్నప్పటికీ, ఒక దశ దాటిన అనంతరం కథ, పాత్రలు స్పష్టతని, ఆసక్తిని కోల్పోతాయి.

ఈ సినిమాలోని కథను గమనించినట్లయితే బాషా, అతడు చిత్రాలతో సహా చాలా తెలుగు సినిమాల్లో చూసిందేగా అని అనిపిస్తుంది. కాకపోతే, అవి హీరోల నేపథ్యంలో సాగితే ఇది మాత్రం హీరోయిన్ ప్రధానంగా సాగే కథ. తన గతాన్ని దాచుకుని ఓ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టి అందరితో మా ఇంటి బంగారం అని అనిపించుకోవాలని స్వర్ణ ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ, మధ్య మధ్యలో ఆ గతం ఆమెని వెంటాడుతూ ఉంటుంది. అది ఇంట్లోవాళ్లకి తెలిస్తే ఏమవుతుందనే ఉత్కంఠని రేకెత్తిస్తూనే సినిమాని నడిపించిన విధానం బాగుంటుంది. స్వర్ణ కారణంగా ఆ కుటుంబానికీ ముప్పు ఏర్పడినప్పుడు మళ్లీ ఆమె గతం ఎలా బయటికొచ్చిందన్నది ఈ చిత్రంలో కీలకంగా నిలుస్తుంది.

సినిమా ప్రారంభం బాపు బొమ్మలతో హాయిని పంచుతూ సినిమా ఆరంభమవుతుంది. స్వర్ణ తన స్నేహితురాలిని రంగంలోకి దింపి చేసే సందడి నవ్వులను పంచుతుంది. స్నేహితులిద్దరి పాత్రల్లోని ఉండే అమాయకత్వం, సమంత చేసే యాక్షన్ ప్రథమార్ధానికి హైలైట్​గా నిలుస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్‌లో ఏదో ఉందనే ఆసక్తి ఏర్పడినప్పటికీ, దాన్ని బయటపెట్టే సన్నివేశాల్లో పెద్దగా డ్రామా అనేది కొరవడటంతో సినిమా కొంతమేర పట్టు తప్పిపోతుంది.

ఇక ద్వితీయార్ధంలో కొత్తగా కథకు తోడయ్యేటటువంటి విషయాలనేవి ఏమీ ఉండవు. ప్రధానంగా ప్రతినాయకుడు కరుణ తాను స్వర్ణ బావనంటూ పెళ్లి జరుగుతున్న ఇంట్లోకి వెళ్లి చేసే హడావుడి సుదీర్ఘంగా సాగుతుంది. అంతేకాకుండా కరుణలోని క్రూరత్వాన్ని, స్వర్ణని కోరుకోవడం వెనక ఉన్న కారణాల్ని బలంగా కథలో చూపించలేకపోయారు. స్వర్ణగా సమంత చేసే యాక్షన్ సన్నివేశాలే ద్వితీయార్ధానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ప్రథమార్ధం స్థాయిలో ద్వితీయార్ధంలో హాస్యం కొరవడటం లోటుగా అనిపిస్తుంది. కానీ, చివర్లో వెన్నెల కిశోర్ వచ్చి కాసిన్ని నవ్వులను పంచారు. ద్వితీయార్ధం రచన ఇంకాస్త పదునుగా ఉన్నట్లయితే సినిమా ఫలితం మరో విధంగా ఉండి ఉండేది.

నటీనటులు ఎలా చేశారంటే?
సమంత నటనలోని అన్ని కోణాల్నీ ఆవిష్కరించిన కథగా మా ఇంటి బంగారం నిలుస్తుంది. పథమార్ధంలో అత్తారింట్లోకి అడుగుపెట్టిన కొత్తలో తన మార్క్ హావభావాలతోనే చాలా సన్నివేశాల్ని సమంత పండించారు. స్నేహితురాలిగా నటించిన మంజూష ముక్కవిల్లితో కలిసి చేసిన సందడి, రాయలసీమ యాసలో సంభాషణలు చెప్పిన విధానం, పోరాట సన్నివేశాలన్నీ సినిమాకి ప్రధానమైన బలంగా నిలుస్తాయి.

ఇక మంజూష పోషించిన పాత్రలోని అమాయకత్వం, అందులో ఆమె నటన ప్రేక్షకులను కట్టి పడేయక మానదు. కరుణ పాత్రలో గుల్షన్ దేవయ్య నటన బాగుంది అయితే, ఆ పాత్రని డిజైన్ చేసిన తీరే సరిగ్గా లేదని అనిపిస్తుంది. సమంత భర్తగా దిగంత్ నటన బాగానే ఉంది. శ్రీముఖి, గౌతమి, శ్రీలక్ష్మి, శ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి తదితరుల పాత్రలు ప్రథమార్ధంలో మెరిశాయి. సీనియర్ నటి శ్రీలక్ష్మి గతంలో పోషించిన ఓ పాత్రని ఈ సినిమాలో మళ్లీ గుర్తు చేశారు.

ఇక సాంకేతిక విభాగాల విషయానికొస్తే సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతానికి ఎక్కువ మార్కులు పడతాయి. పెళ్లి పాటతోపాటు, నేపథ్య సంగీతం సినిమాపై అధిక ప్రభావాన్ని చూపించింది. ఓం ప్రకాశ్ విజువల్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే రీతిలో ఉంటాయి. రాజ్ నిడిమోరు కథ బాగున్నా సరే కథా విస్తరణలోనే లోపం ఉంది. నందినిరెడ్డి దర్శకత్వం బాగుంది. ప్రథమార్ధంలో హాస్య సన్నివేశాలపై ఆమె తన పట్టును కనబరిచారు. నిర్మాణంలో సైతం ఏ విధమైన లోటుపాట్లేమీ కనిపించవు.

ప్లస్ పాయింట్స్

  • సమంత నటన
  • హాస్యం, యాక్షన్‌
  • ప్రథమార్ధం

మైనస్ పాయింట్స్

  • కొత్తదనం కొరవడిన కథనం

చివరిగా: మా ఇంటి బంగారం - కొత్తదనం లేని కథనం

సంగీతం: సంతోష్‌ నారాయణ్‌; సినిమాటోగ్రఫీ: ఓం ప్రకాశ్‌; ఎడిటింగ్‌: ధర్మేంద్ర కాకర్ల; నిర్మాతలు: సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు; కథ, స్క్రీన్ ప్లే: రాజ్ నిడిమోరు, వసంత్ మరింగంటి, సీతా మేనన్‌

గమనిక : ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!

'సింగ్ గీతం' రివ్యూ : 'మాటలు పాటలుగా- పర్యావరణం ప్రాణంగా'- 94ఏళ్ల సింగీతం మ్యాజిక్ ఇది!

బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ది ప్రభంజనం - తొలి రోజే రూ. 135.36 కోట్ల వసూళ్లు

TAGGED:

MAA INTI BANGARAM DIRECTOR
SAMANTHA MAA INTI BANGARAM PRODUCER
SAMANTHA LATEST MOVIE CAST AND CREW
SAMANTHA MAA INTI BANGARAM REVIEW
SAMANTHA MAA INTI BANGARAM REVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.