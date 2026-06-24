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సమంత గుడ్ న్యూస్- ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ చేస్తూ సినిమాలకు బ్రేక్

తన ప్రెగ్నెన్సీ వార్తలను అఫీషియల్‌గా కన్ఫర్మ్ చేసిన సమంత- బర్త్ డే పార్టీలో భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో హైలెట్- ఆరోగ్యం కోసం సినిమాలకు గ్యాప్ ఇస్తూ కీలక నిర్ణయం

Samantha
Samantha (EENADU)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 10:07 PM IST

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Samantha Pregnancy : స్టార్ హీరోయిన్ సమంత అభిమానులకు ఎట్టకేలకు తీపికబురు అందించారు. గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో తన ప్రెగ్నెన్సీ గురించి వస్తున్న వార్తలపై ఆమె స్వయంగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను తల్లి కాబోతున్నట్లు అఫీషియల్‌గా అనౌన్స్ చేసి ఫ్యాన్స్‌ను ఫుల్ ఖుషీ చేశారు. సినీ కెరీర్‌లో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్స్ అందుకున్న సమంత ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్‌లో మాతృత్వపు ప్రేమను ఆస్వాదించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. స్టార్ హీరోయిన్‌గా సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఈ బ్యూటీ ఇప్పుడు తన పర్సనల్ లైఫ్‌లో వస్తున్న ఈ మార్పును ఎంతో ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తన కెరీర్ గురించి కూడా ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ తీసుకుంది. ఆ పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!

స్వయంగా కన్ఫర్మ్ చేసిన సామ్
మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో సమంత బేబీ బంప్‌తో కనిపించడంతో రూమర్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి కూడా ఇంటర్వ్యూలో హింట్ ఇచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా సమంతనే స్వయంగా గుడ్ న్యూస్ కన్ఫర్మ్ చేశారు. అది కూడా మీడియా ముందు చెప్పడంతో సామ్ పేరు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా తన మీద వస్తున్న వార్తలకు అఫీషియల్‌గా చెక్ పెడుతూ ఈ గుడ్ న్యూస్ బయటపెట్టారు. తన బేబీ కోసం తాను తన భర్త ఫిల్మ్ మేకర్ రాజ్ నిడిమోరు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు. ఈ కొత్త జర్నీలోకి అడుగుపెడుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని మాతృత్వాన్ని ఆస్వాదించేందుకు రెడీగా ఉన్నానని ఆమె తన ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకున్నారు.

డిసెంబర్‌లో డెలివరీ
ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 వెబ్ సిరీస్ టైమ్‌లో రాజ్ నిడిమోరుతో ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారి 2025 డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూర్‌లోని ఈశా యోగా సెంటర్‌లో పెళ్లి వరకు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ కపుల్ తమ లైఫ్‌లో పేరెంట్‌హుడ్‌ను ఎంజాయ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఈ ఏడాది 2026 డిసెంబర్ నెలలో సమంత బిడ్డకు జన్మనివ్వనుందని సమాచారం. కొత్త అతిథి రాక కోసం వాళ్ల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా ఎంతో ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నారట. ఇప్పటికే ఈ జంట తమ రాబోయే బేబీ కోసం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ నడుస్తోంది.

రాహుల్ రవీంద్రన్ పార్టీలో సందడి
ఇటీవల సమంత పబ్లిక్ అప్పీరెన్స్ కూడా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. రీసెంట్‌గా హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ప్రముఖ నటుడు డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్‌లో ఆమె స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది. తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి ఈ పార్టీకి వచ్చిన సామ్ బేబీ బంప్‌తో ఉండగా అప్పటి నుంచి టాక్ మొదలయ్యింది. అందరితో నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఆమె ఈ పార్టీలో పాల్గొన్న తీరు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.

సినిమాలకు బ్రేక్
ప్రెగ్నెన్సీ కారణంగా సమంత తన కెరీర్ విషయంలో కూడా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డాక్టర్ల సలహా మేరకు సినిమాలకు షార్ట్ బ్రేక్ ఇవ్వాలని ఫిక్స్ అయ్యారు. ఎలాంటి షూటింగ్స్ పెట్టుకోకుండా కెమెరాలకు దూరంగా ఉండి తన ఆరోగ్యంపై పూర్తిగా ఫోకస్ పెట్టాలని ఆమె డిసైడ్ అయ్యారట. హెక్టిక్ షెడ్యూల్స్ వల్ల ఒత్తిడి పెరిగే ఛాన్స్ ఉండటంతో ఆమె ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది మాతృత్వాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించేందుకు బిడ్డకు జన్మనిచ్చేందుకు ఈ మ్యాటర్నిటీ బ్రేక్ ఎంతో అవసరమని ఆమె భావిస్తోంది. డెలివరీ తర్వాత మళ్లీ పూర్తి ఫిట్‌నెస్ సాధించి సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇవ్వాలని ఆమె ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.

కెరీర్ పీక్స్‌లో ఉన్న టైమ్‌లో పర్సనల్ లైఫ్‌కు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ సమంత తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ఫ్యాన్స్ పాజిటివ్‌గా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. మా ఇంటి బంగారం సినిమాతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర సాలిడ్ హిట్ కొట్టిన ఈ బ్యూటీ ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్‌లోనూ ప్రమోషన్ పొందడం పట్ల అంతా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో సమంత రాజ్ నిడిమోరు జంటకు సినీ ప్రముఖులు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నారు.

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