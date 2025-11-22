ETV Bharat / entertainment

'నా వల్ల కాదనుకున్నా!'- జిమ్​ వర్కౌట్లపై సమంత కామెంట్స్​

వ్యాయామం తనకు క్రమశిక్షణ, సహనాన్ని నేర్పించిందన్న సమంత- ఇన్​స్టా పోస్ట్ వైరల్​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 22, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Samantha Fitness : అందంగా కనిపించాలంటే డైట్​తో పాటు జిమ్​ కూడా ఎంతో ముఖ్యం. అంతేకాదు రోజంతా హుషారుగా గడపడానికి వర్కౌట్స్​ ఎంతో దోహదపడతాయి. నటీనటులంతా తమ ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా జిమ్​లో కసరత్తులు చేయడానికే కేటాయిస్తుంటారు. అయితే ఈ మధ్య ఓ హీరోయిన్​ శరీరాన్ని పెంచిన ఓ ఫొటోను సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేసింది. ఆమె ఎవరో కాదు టాలీవుడ్​ హీరోయిన్​ 'సమంత'. బిజీలైఫ్​లో కూడా ఆమె తన ఫిట్​నెస్​పై ఫోకస్​ పెట్టడం తగ్గించలేదు. గంటల తరబడి జిమ్​లో వర్క్​ఔట్​ చేస్తూ ఫిట్​నెస్​పై దృష్టి పెడుతుంది. తాజాగా పురుషుల మాదిరిగా బలమైన కండరాలు ఉన్న ఫొటోలను పోస్ట్​ చేసింది. కొద్ది క్షణాల్లోనే ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. ఇది చూసిన సమంత అభిమానులు 'వావ్'​ అంటు కామెంట్​ చేస్తున్నారు.

నా వల్ల కాదనుకున్నా!
ఈ సందర్భంగా ఆమె ఓ నోట్​కూడా రాసుకొచ్చింది. ఫుల్​ యాక్షన్​ మోడ్​, బీస్ట్​ మోడ్​ అంటూ క్యాప్షన్​ ఇచ్చింది. 'కొన్నేళ్ల కిందట నా వీపుభాగం బలంగా లేదని వదిలేశా. ఎందుకంటే నా జీన్స్​లో అలాలేదని అనుకునేదాన్ని. వెన్ను బలంగా ఉండే వారిని చూసినప్పుడు నాకు అది సాధ్యం కాదేమో అని అనుకునేదాన్ని. కానీ అందంతా ఓ సాకు మాత్రమే అని నాకు తెలిసొచ్చింది. నిజానికి ఇప్పుడు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఒక్కోసారి నన్ను నేను చూసుకొని ఇది నేనేనా అని అనుకుంటున్నాను'

'ఇలా బలంగా తయారవడానికి నేను ఎంతో శ్రమించాను. శరీర కండరాలను బలంగా నిర్మించుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. మీరు ఎలా కనిపిస్తారనేది ముఖ్యం కాదు. ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారనేదే ముఖ్యం. వయసు పెరిగే కొద్ది బలమైన శిక్షణను అలవరుచుకోవాలి. మనం ఏదైనా వదులుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే, ఎంత కష్టమైనా దాన్ని వదులుకోవద్దు. అలానే మనం ముందుకు సాగితే భవిష్యత్తు చాలా బాగుటుంది' అని తన ఫాలోవర్లకు సమంత సూచించింది.

అంతేకాదు వ్యాయామం తనకు క్రమశిక్షణ, సహనాన్ని నేర్పించిందని సమంత పేర్కొంది. కాగా ఈ ఫొటోలపై ఓ నెటిజన్ ఈ విధంగా కామెంట్​ చేశారు. 'సన్నగా కనిపించేంత వ్యాయామం చేయకూడదు' అని రాసుకొచ్చారు. దానికి బదులుగా సమంత 'నాకు అవసరమైనప్పుడు నేను మీ సలహా అడుగుతాను' అని అన్నారు.

రాజ్ నిడిమోరుతో డేటింగ్?
ఇదిలా ఉండగా ఇటీవల సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు డేటింగ్​లో ఉన్నట్లు రూమర్స్​ వస్తున్నాయి. గతంలో ఈ ఇద్దరూ క్లోజ్​గా ఉన్న ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అయ్యాయి. రీసెంట్​గా ఓ ఈవెంట్​లో రాజ్​తో మరింత క్లోజ్​గా ఫొటోలో కనిపించింది. దీంతో ఈ రూమర్స్​కు మరింత బలం చేకూరింది. కానీ, ఈ వార్తలపై సమంత, రాజ్ అధికారికంగా స్పందించలేదు.

