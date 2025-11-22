'నా వల్ల కాదనుకున్నా!'- జిమ్ వర్కౌట్లపై సమంత కామెంట్స్
వ్యాయామం తనకు క్రమశిక్షణ, సహనాన్ని నేర్పించిందన్న సమంత- ఇన్స్టా పోస్ట్ వైరల్
Published : November 22, 2025 at 11:28 AM IST
Samantha Fitness : అందంగా కనిపించాలంటే డైట్తో పాటు జిమ్ కూడా ఎంతో ముఖ్యం. అంతేకాదు రోజంతా హుషారుగా గడపడానికి వర్కౌట్స్ ఎంతో దోహదపడతాయి. నటీనటులంతా తమ ఖాళీ సమయాన్ని ఎక్కువగా జిమ్లో కసరత్తులు చేయడానికే కేటాయిస్తుంటారు. అయితే ఈ మధ్య ఓ హీరోయిన్ శరీరాన్ని పెంచిన ఓ ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఆమె ఎవరో కాదు టాలీవుడ్ హీరోయిన్ 'సమంత'. బిజీలైఫ్లో కూడా ఆమె తన ఫిట్నెస్పై ఫోకస్ పెట్టడం తగ్గించలేదు. గంటల తరబడి జిమ్లో వర్క్ఔట్ చేస్తూ ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెడుతుంది. తాజాగా పురుషుల మాదిరిగా బలమైన కండరాలు ఉన్న ఫొటోలను పోస్ట్ చేసింది. కొద్ది క్షణాల్లోనే ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఇది చూసిన సమంత అభిమానులు 'వావ్' అంటు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఆమె ఓ నోట్కూడా రాసుకొచ్చింది. ఫుల్ యాక్షన్ మోడ్, బీస్ట్ మోడ్ అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. 'కొన్నేళ్ల కిందట నా వీపుభాగం బలంగా లేదని వదిలేశా. ఎందుకంటే నా జీన్స్లో అలాలేదని అనుకునేదాన్ని. వెన్ను బలంగా ఉండే వారిని చూసినప్పుడు నాకు అది సాధ్యం కాదేమో అని అనుకునేదాన్ని. కానీ అందంతా ఓ సాకు మాత్రమే అని నాకు తెలిసొచ్చింది. నిజానికి ఇప్పుడు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఒక్కోసారి నన్ను నేను చూసుకొని ఇది నేనేనా అని అనుకుంటున్నాను'
'ఇలా బలంగా తయారవడానికి నేను ఎంతో శ్రమించాను. శరీర కండరాలను బలంగా నిర్మించుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. మీరు ఎలా కనిపిస్తారనేది ముఖ్యం కాదు. ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారనేదే ముఖ్యం. వయసు పెరిగే కొద్ది బలమైన శిక్షణను అలవరుచుకోవాలి. మనం ఏదైనా వదులుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే, ఎంత కష్టమైనా దాన్ని వదులుకోవద్దు. అలానే మనం ముందుకు సాగితే భవిష్యత్తు చాలా బాగుటుంది' అని తన ఫాలోవర్లకు సమంత సూచించింది.
అంతేకాదు వ్యాయామం తనకు క్రమశిక్షణ, సహనాన్ని నేర్పించిందని సమంత పేర్కొంది. కాగా ఈ ఫొటోలపై ఓ నెటిజన్ ఈ విధంగా కామెంట్ చేశారు. 'సన్నగా కనిపించేంత వ్యాయామం చేయకూడదు' అని రాసుకొచ్చారు. దానికి బదులుగా సమంత 'నాకు అవసరమైనప్పుడు నేను మీ సలహా అడుగుతాను' అని అన్నారు.
రాజ్ నిడిమోరుతో డేటింగ్?
ఇదిలా ఉండగా ఇటీవల సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు డేటింగ్లో ఉన్నట్లు రూమర్స్ వస్తున్నాయి. గతంలో ఈ ఇద్దరూ క్లోజ్గా ఉన్న ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. రీసెంట్గా ఓ ఈవెంట్లో రాజ్తో మరింత క్లోజ్గా ఫొటోలో కనిపించింది. దీంతో ఈ రూమర్స్కు మరింత బలం చేకూరింది. కానీ, ఈ వార్తలపై సమంత, రాజ్ అధికారికంగా స్పందించలేదు.
