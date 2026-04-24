ప్రభాస్ vs సల్మాన్ ఖాన్ - 'స్పిరిట్'కు పోటీగా భాయ్ సినిమా- హీటెక్కిస్తున్న 2027 బాక్సాఫీస్ ఫైట్
బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభాస్ - సల్మాన్ ఖాన్ ఢీ- ఈద్ బరిలో భారీ సినిమాలు- బాక్సాఫీస్ ఫైట్ ఖాయం
Published : April 24, 2026 at 5:29 PM IST
Salman Movie vs Prabhas Spirit: బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా - టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో సినిమా గురించి మరో అప్డేట్ వచ్చింది. రీసెంట్గా పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ అతి త్వరలోనే సెట్స్పైకి వెళ్లనుంది. ఈ సినిమాను శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ తమ బ్యానర్లో నిర్మిస్తుంది. అయితే ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై హీరో సల్మాన్ ఖాన్ కీలక అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్నారు. మరి ఈ సినిమా ఎప్పుడు రానుందంటే?
వంశీ పైడిపల్లి డైరక్షన్లో
వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించనున్న ఈ సినిమా ముహూర్త కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న వీడియోను సల్మాన్ ఖాన్ ఎక్స్లో అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు. దక్షిణాది దర్శకుడితో తాను కలిసి పనిచేయనున్నట్లు ఆయన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. అయితే సినిమా పేరు కూడా ఫైనల్ కాకమందే సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది రంజాన్ పండగకు రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
కాస్త ఓపిక పట్టండి: సల్మాన్
సినిమా విడుదలకు సంబంధించి 'మీరు కాస్త ఓపిక పట్టండి' అంటూ సల్మాన్ పోస్ట్ చేశారు. "మనం కాస్త ముందు చూపుతో ఆలోచించాలి, అందుకే మేము ఈద్ తేదీని ప్రకటించాం. చింతించకండి, సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ సినిమా వివరాలను మీకు తెలియజేస్తాం. కాస్త ఓపిక పట్టండి, మరీ ఎక్కువ కాదు. మీరందరూ ఎంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారో, నేను కూడా అంతే ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా. మనందరి పరిస్థితీ ఇదే" అని పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. అయితే తేదీ ప్రకటించలేదు. కానీ ఈద్కు సినిమాను రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నాలు చేయనున్నట్లు హింట్ ఇచ్చారు. అంటే 2027లో రంజాన్ పండగ మార్చి 09న ఉండనుంది!
Thoda durr ki sochna chahiye, That’s why announced Eid….. Don’t worry iss wali ka bhi bataenge, when the time is right……— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 24, 2026
Patience, thoda sa sabar……
Mere Jitna he intezar karna padega,
Baherhaal jo apka haal hai wo hi mera bhi haal hai…. haha 🙏#Nayanthara… pic.twitter.com/nMGrfOj3DF
ఈ సినిమాను శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్పై దిల్రాజు నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో సీనియర్ స్టార్ నయనతార హీరోయిన్గా నటిస్తున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇక రీసెంట్గా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మూహూర్తం వీడియోను నిర్మాణ సంస్థ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి మున్నా, బృందావనం, ఎవడు, మహర్షి , వారసుడు వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. గతంలో ఈయన ప్రభాస్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్, మహేశ్ బాబు, విజయ్ వంటి అగ్ర హీరోలతో కలిసి పనిచేశారు.
స్పిరిట్తో బాక్సాఫీస్ పోటీ!
అయితే వచ్చే ఏడాది మార్చి 05న ప్రభాస్- సందీప్ రెడ్డి వంగ భారీ యాక్షన్ సినిమా స్పిరిట్ రానుంది. ఈ రిలీజ్ డేట్ను సందీప్ ఇప్పటికే ప్రకటించేశారు. ఆ మేరకు ఆయన శరవేగంగా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ చిత్రం ఈద్ టార్గెట్గా పెట్టుకుంది. అంటే స్పిరిట్ రిలీజ్ తర్వాత నాలుగు రోజులకే అన్నమాట! దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఫైట్ ఉండనుంది. ఒకవేళ ఈ తేదీలు ఫిక్స్ అయితే స్పిరిట్కు హిందీ వసూళ్లలో కొంచెం ప్రభావం పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇటు తెలుగులో సల్మాన్ సినిమాకు కూడా ఇబ్బందే! దీంతో ఈ పైట్ ఆసక్తిగా మారింది. మరి అప్పటిలోగా సమీకణాలు ఎలా ఉంటాయో, ఈ సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేస్తారో వేచి చూడాల్సిందే!
Spirit release date :-)#Spirit pic.twitter.com/PyUrDoxw7d— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) January 16, 2026
