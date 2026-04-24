ప్రభాస్ vs సల్మాన్ ఖాన్ - 'స్పిరిట్'​కు పోటీగా భాయ్ సినిమా- హీటెక్కిస్తున్న 2027 బాక్సాఫీస్ ఫైట్

Prabhas - Salman Khan (Source : IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 24, 2026 at 5:29 PM IST

Salman Movie vs Prabhas Spirit: బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్​ ఖాన్​ హీరోగా - టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో సినిమా గురించి మరో అప్డేట్ వచ్చింది. రీసెంట్​గా పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ అతి త్వరలోనే సెట్స్​పైకి వెళ్లనుంది. ఈ సినిమాను శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్​ తమ బ్యానర్​లో నిర్మిస్తుంది. అయితే ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై హీరో సల్మాన్ ఖాన్ కీలక అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్నారు. మరి ఈ సినిమా ఎప్పుడు రానుందంటే?

వంశీ పైడిపల్లి డైరక్షన్​లో
వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించనున్న ఈ సినిమా ముహూర్త కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న వీడియోను సల్మాన్​ ఖాన్​ ఎక్స్​లో అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు. దక్షిణాది దర్శకుడితో తాను కలిసి పనిచేయనున్నట్లు ఆయన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్​ పెట్టారు. అయితే సినిమా పేరు కూడా ఫైనల్​ కాకమందే సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది రంజాన్ పండగకు రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

కాస్త ఓపిక పట్టండి: సల్మాన్
సినిమా విడుదలకు సంబంధించి 'మీరు కాస్త ఓపిక పట్టండి' అంటూ సల్మాన్​ పోస్ట్ చేశారు. "మనం కాస్త ముందు చూపుతో ఆలోచించాలి, అందుకే మేము ఈద్ తేదీని ప్రకటించాం. చింతించకండి, సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ సినిమా వివరాలను మీకు తెలియజేస్తాం. కాస్త ఓపిక పట్టండి, మరీ ఎక్కువ కాదు. మీరందరూ ఎంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారో, నేను కూడా అంతే ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా. మనందరి పరిస్థితీ ఇదే" అని పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు. అయితే తేదీ ప్రకటించలేదు. కానీ ఈద్​కు సినిమాను రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నాలు చేయనున్నట్లు హింట్ ఇచ్చారు. అంటే 2027లో రంజాన్ పండగ మార్చి 09న ఉండనుంది!

ఈ సినిమాను శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్​పై దిల్​రాజు నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో సీనియర్ స్టార్ నయనతార హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇక రీసెంట్​గా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మూహూర్తం వీడియోను నిర్మాణ సంస్థ సోషల్​ మీడియాలో పంచుకుంది. దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి మున్నా, బృందావనం, ఎవడు, మహర్షి , వారసుడు వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. గతంలో ఈయన ప్రభాస్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్, మహేశ్ బాబు, విజయ్ వంటి అగ్ర హీరోలతో కలిసి పనిచేశారు.

స్పిరిట్​తో బాక్సాఫీస్ పోటీ!
అయితే వచ్చే ఏడాది మార్చి 05న ప్రభాస్- సందీప్ రెడ్డి వంగ భారీ యాక్షన్ సినిమా స్పిరిట్ రానుంది. ఈ రిలీజ్ డేట్​ను సందీప్ ఇప్పటికే ప్రకటించేశారు. ఆ మేరకు ఆయన శరవేగంగా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ చిత్రం ఈద్ టార్గెట్​గా పెట్టుకుంది. అంటే స్పిరిట్​ రిలీజ్​ తర్వాత నాలుగు రోజులకే అన్నమాట! దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఫైట్ ఉండనుంది. ఒకవేళ ఈ తేదీలు ఫిక్స్ అయితే స్పిరిట్​కు హిందీ వసూళ్లలో కొంచెం ప్రభావం పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇటు తెలుగులో సల్మాన్ సినిమాకు కూడా ఇబ్బందే! దీంతో ఈ పైట్ ఆసక్తిగా మారింది. మరి అప్పటిలోగా సమీకణాలు ఎలా ఉంటాయో, ఈ సినిమా రిలీజ్​ ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేస్తారో వేచి చూడాల్సిందే!


