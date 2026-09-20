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షర్ట్ విప్పిన సల్మాన్ ఖాన్ - బిగ్​బాస్ స్టేజ్​పై ట్రోలర్స్​కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

ట్రోలర్స్​కు సవాల్ విసిరిన బాలీవుడ్ కండల వీరుడు - షర్ట్ తీసి విమర్శలకు దిమ్మతిరిగే సమాధానమిచ్చిన సల్మాన్​ఖాన్

Salman Khan Strong Counter on Trolling
నటుడు సల్మాన్​ఖాన్ (Source: IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 11:40 AM IST

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Salman Khan Strong Counter To Trollers : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్​ఖాన్​ను ఆయన ఫ్యాన్స్ కండల వీరుడు అని ఇష్టంగా పిలుచుకుంటుంటారు. ఇలా అనడం వెనక ఓ కారణం కూడా ఉంది. సిల్వర్​స్క్రీన్​ మీద ఎక్కువసార్లు షర్ట్ విప్పి కండల చూపించింది సల్మాన్ అని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఓ స్మాల్ ఛేంజ్. ఇప్పుడు ఆ కండల ప్రదర్శనకు సల్మాన్ హోస్ట్​గా వ్యవహరిస్తున్న 'బిగ్​ బాస్ 20' వేదికైంది. టీషర్టును విప్పిన సల్లూభాయ్ ట్రోలర్లకు గట్టి సవాల్ విసిరారు. అయితే సల్మాన్ ఇలా చేయడం వెనకున్న కారణమేంటి? వివరాల్లోకి వెళ్తే

షర్ట్ విప్పి ఆశ్చర్యపరిచిన సల్లూభాయ్
ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో​ సెలబ్రిటీలపై బాడీషేమింగ్, వ్యక్తిగత విమర్శలు చాలా ఎక్కువయ్యాయి. దీనిపై సల్మాన్ ఖాన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హిందీ 'బిగ్​ బాస్ 20' లో రెండో వారం టెలీకాస్ట్ అయిన 'వీకెండ్ కా వార్'లో నెటిజన్ల ట్రోలింగ్ కల్చర్​పై సల్మాన్ విరుచుకుపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా తన వయసు, లుక్స్​పై వస్తున్న ట్రోల్స్​పై స్పందించారు. తనకు ఇప్పుడు 60 ఏళ్లు వచ్చాయని, అయితే వయసు పెరగడం సహజమేనని అన్నారు. తన బరువు, జుట్టు గురించి ట్రోల్ చేసే వారికి సమాధానంగా ఆయన టోపీ, జాకెట్​ తొలగించి చివరకు టీ షర్ట్​ కూడా విప్పారు. ఆ తర్వాత తనను ట్రోల్ చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చంటూ కెమెరా ముందే ట్రోలర్స్​కు గట్టి సవాల్​ను విసిరారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.

అంతేకాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత మహిళల శరీరంలో వచ్చే మార్పులపై ట్రోలింగ్ చేయడాన్ని కూడా సల్మాన్​ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో బరువు పెరగడమనేది సహజమేనని, అయితే వారి వర్క్​ను తిరిగి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మళ్లీ ఫిట్​గా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. ఈ క్రమంలో సల్మాన్ నేరుగా ఏ సెలబ్రిటీ పేరును ప్రస్తావించకపోవడం గమనార్హం. అయితే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత హీరోయిన్ కత్రినాకైఫ్ బరువు పెరిగారని ఇటీవల నెట్టింట పెద్ద ఎత్తున ట్రోలింగ్​ను ఎదుర్కొన్నారు. దీంతో సల్మాన్​ ఖాన్ నటి కత్రినాకైఫ్​ను ఉద్దేశించే ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారని ప్రస్తుతం చర్చ నడుస్తోంది.

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