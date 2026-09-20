షర్ట్ విప్పిన సల్మాన్ ఖాన్ - బిగ్బాస్ స్టేజ్పై ట్రోలర్స్కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
ట్రోలర్స్కు సవాల్ విసిరిన బాలీవుడ్ కండల వీరుడు - షర్ట్ తీసి విమర్శలకు దిమ్మతిరిగే సమాధానమిచ్చిన సల్మాన్ఖాన్
Published : September 20, 2026 at 11:40 AM IST
Salman Khan Strong Counter To Trollers : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ఖాన్ను ఆయన ఫ్యాన్స్ కండల వీరుడు అని ఇష్టంగా పిలుచుకుంటుంటారు. ఇలా అనడం వెనక ఓ కారణం కూడా ఉంది. సిల్వర్స్క్రీన్ మీద ఎక్కువసార్లు షర్ట్ విప్పి కండల చూపించింది సల్మాన్ అని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఓ స్మాల్ ఛేంజ్. ఇప్పుడు ఆ కండల ప్రదర్శనకు సల్మాన్ హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న 'బిగ్ బాస్ 20' వేదికైంది. టీషర్టును విప్పిన సల్లూభాయ్ ట్రోలర్లకు గట్టి సవాల్ విసిరారు. అయితే సల్మాన్ ఇలా చేయడం వెనకున్న కారణమేంటి? వివరాల్లోకి వెళ్తే
షర్ట్ విప్పి ఆశ్చర్యపరిచిన సల్లూభాయ్
ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీలపై బాడీషేమింగ్, వ్యక్తిగత విమర్శలు చాలా ఎక్కువయ్యాయి. దీనిపై సల్మాన్ ఖాన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హిందీ 'బిగ్ బాస్ 20' లో రెండో వారం టెలీకాస్ట్ అయిన 'వీకెండ్ కా వార్'లో నెటిజన్ల ట్రోలింగ్ కల్చర్పై సల్మాన్ విరుచుకుపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా తన వయసు, లుక్స్పై వస్తున్న ట్రోల్స్పై స్పందించారు. తనకు ఇప్పుడు 60 ఏళ్లు వచ్చాయని, అయితే వయసు పెరగడం సహజమేనని అన్నారు. తన బరువు, జుట్టు గురించి ట్రోల్ చేసే వారికి సమాధానంగా ఆయన టోపీ, జాకెట్ తొలగించి చివరకు టీ షర్ట్ కూడా విప్పారు. ఆ తర్వాత తనను ట్రోల్ చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చంటూ కెమెరా ముందే ట్రోలర్స్కు గట్టి సవాల్ను విసిరారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.
STANDING OVATION!#SalmanKhan took off his T-shirt, showed his body and challenged if you want to troll, go ahead and do it.— Devil V!SHAL (@VishalRC007) September 19, 2026
He just shut the haters up again. He doesn’t care about trolling #BiggBoss20 pic.twitter.com/YGbVM8X9om
అంతేకాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత మహిళల శరీరంలో వచ్చే మార్పులపై ట్రోలింగ్ చేయడాన్ని కూడా సల్మాన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో బరువు పెరగడమనేది సహజమేనని, అయితే వారి వర్క్ను తిరిగి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మళ్లీ ఫిట్గా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. ఈ క్రమంలో సల్మాన్ నేరుగా ఏ సెలబ్రిటీ పేరును ప్రస్తావించకపోవడం గమనార్హం. అయితే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత హీరోయిన్ కత్రినాకైఫ్ బరువు పెరిగారని ఇటీవల నెట్టింట పెద్ద ఎత్తున ట్రోలింగ్ను ఎదుర్కొన్నారు. దీంతో సల్మాన్ ఖాన్ నటి కత్రినాకైఫ్ను ఉద్దేశించే ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారని ప్రస్తుతం చర్చ నడుస్తోంది.