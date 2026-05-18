సల్మాన్ ఖాన్ ఫిట్​నెస్ రివీల్- కుర్ర హీరోలకు ఛాలెంజర్ విసిరిన ట్రైనర్- ఆ సిక్స్ ప్యాక్ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా?

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కండల బాడీతో సల్మాన్ ఖాన్ సరికొత్త లుక్- ఒకేసారి 10 ఎక్సర్‌సైజులు చేస్తారంటూ ట్రైనర్ రాకేశ్​ వెల్లడి-సల్మాన్‌ స్థాయిలో చేయగలరా అంటూ యంగ్ హీరోలకు సవాల్

Salman Khan Fitness (Source : IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 4:59 PM IST

Salman Khan Fitness : బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో యాభై ఏళ్లు దాటినా కూడా కుర్ర హీరోలకు పోటీ ఇస్తూ దూసుకుపోతున్న నటులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అందులోనూ ఫిట్‌నెస్ విషయంలో ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసి, ఇప్పటికీ అదే బాడీని మెయింటైన్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. లేటెస్ట్ గా సోషల్ మీడియాలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ షేర్ చేసిన ఫొటో చూసి ఫ్యాన్స్‌తో పాటు సెలబ్రిటీలు కూడా షాక్ అవుతున్నారు. వయసు పెరుగుతున్నా అతనిలోని కండల వేడి ఏమాత్రం తగ్గలేదు సరే కదా, మరింత పవర్‌ఫుల్‌గా తయారవుతున్నారు. ఈ ఫొటో వైరల్ అయిన కొద్దిసేపటికే అతని పర్సనల్ ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. అసలు ఆ ట్రైనర్ యంగ్ హీరోలకు ఇచ్చిన ఆ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఏంటి? ఈ సిక్స్ ప్యాక్ వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

షర్ట్‌లెస్ లుక్‌తో భాయ్‌జాన్ విధ్వంసం
బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ అకౌంట్‌లో ఒక సరికొత్త ఫొటోను షేర్ చేశారు. సోఫాపై కూర్చుని తన సిక్స్ ప్యాక్ బాడీని చూపిస్తూ ఉన్న ఈ షర్ట్‌లెస్ పిక్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. దీనికి ఆయన పెట్టిన క్యాప్షన్ కూడా ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది. "ఒంటరిగా ఉండటానికి రెండు దారులు ఉన్నాయి. ఒకటి మన ఇష్టప్రకారం ఒంటరిగా ఉండటం రెండోది మనతో ఎవరూ లేనప్పుడు వచ్చే ఒంటరితనం. దీని తర్వాత ఏం చేయాలో మీరే ఆలోచించుకోండి" అంటూ సల్మాన్ రాసుకొచ్చారు. ఈ లుక్ చూసిన అభిమానులు భాయ్‌జాన్ ఫిట్‌నెస్‌కు ఫిదా అవుతున్నారు.

సల్మాన్ ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ ఇదే!
సల్మాన్ ఖాన్ లేటెస్ట్ ఫొటోపై ఆయన పర్సనల్ ట్రైనర్ రాకేశ్​ఆర్ ఉద్దియార్ స్పందించారు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో సల్మాన్ కఠినమైన వర్కవుట్ రొటీన్ గురించి ఆయన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పారు. "సల్మాన్ ఖాన్ ఫిట్‌నెస్ వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ క్రమశిక్షణ, అంకితభావం పట్టుదల ఉంటాయి. 1989లో మైనే ప్యార్ కియా సినిమా వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు అంటే దాదాపు 30 ఏళ్లకు పైగా ఆయన ఒకే రకమైన రొటీన్‌ను ఫాలో అవుతున్నారు. వయసు పెరుగుతున్నా ఆయన తన బాడీని ఇలా ఉంచుకోవడం వెనుక ఎంతో కష్టం ఉంది" అని రాకేశ్​పేర్కొన్నారు. సల్మాన్‌పై వచ్చే నెగెటివ్ కామెంట్స్‌ను ఆయన కొట్టిపారేశారు.

కుర్ర హీరోలకు ఓపెన్ ఛాలెంజ్-సల్మాన్‌తో బెంచ్ ప్రెస్ చేయగలరా?
సల్మాన్ ఖాన్‌కు ఉన్న శారీరక బలాన్ని ట్రైనర్ రాకేశ్​వివరిస్తూ ఇండస్ట్రీలోని యంగ్ హీరోలకు ఒక సంచలన సవాల్ విసిరారు. "నేను ఇప్పుడున్న కుర్ర హీరోలందరికీ ఒక ఛాలెంజ్ విసురుతున్నాను. దమ్ముంటే వచ్చి సల్మాన్‌తో కలిసి బెంచ్ ప్రెస్ చేయమనండి. కచ్చితంగా ఎవ్వరూ ఆయనతో పోటీ పడలేరు. సల్మాన్ చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటారు" అని రాకేశ్​చెప్పారు. సాధారణంగా సల్మాన్ ఒకే టైమ్‌లో 10 రకాల ఎక్సర్‌సైజులు చేస్తారని, ప్రతి సెట్‌లోనూ కనీసం 20 రెపిటిషన్స్ ఉంటాయని తెలిపారు. కేవలం రెండు మూడు సెట్లు చేసినా అది వేరే వాళ్లకు చాలా ఎక్కువ అని, ఆయనతో పోటీ పడే వారే లేరని స్పష్టం చేశారు.

ఎంత అలసిపోయినా మొహంలో టెన్షన్ ఉండదు
సల్మాన్ ఖాన్ వర్క్ ఎథిక్స్‌ను రాకేశ్​బాగా ప్రశంసించారు. షూటింగ్స్ వల్ల ఎంత అలసిపోయినా, కనీసం సరైన టైమ్‌కి తిండి దొరకకపోయినా సల్మాన్ మొహంలో ఎక్కడా ఒత్తిడి లేదా టెన్షన్ కనిపించవు అని చెప్పారు. జిమ్‌లో అడుగుపెడితే చాలు ఆయన ఒక కొత్త ఎనర్జీతో వర్కవుట్స్ స్టార్ట్ చేస్తారని తెలిపారు. ఈ వయసులో కూడా సల్మాన్ చూపిస్తున్న ఈ ప్రొఫెషనలిజం చూసి యంగ్ జనరేషన్ ఎంతో నేర్చుకోవాలి అని రాకేశ్​సూచించారు. నిరంతరం శ్రమిస్తూ తన బాడీని ఒక శిల్పంలా చెక్కడం ఒక్క సల్మాన్‌కే సాధ్యమైంది అని కొనియాడారు.

గల్వాన్ వ్యాలీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో 'మాతృభూమి' మూవీ!
సల్మాన్ ఖాన్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఆయన రీసెంట్‌గా ‘సికందర్’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఇక ఆయన తదుపరి చిత్రం ‘మాతృభూమి: మే వార్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్’పై బాలీవుడ్‌లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. 2020లో జరిగిన గల్వాన్ వ్యాలీ ఘర్షణల నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. అపూర్వ లఖియా డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న ఈ దేశభక్తి చిత్రంలో సల్మాన్ సరసన చిత్రగంధ సింగ్ నటిస్తోంది. వీరితో పాటు జైన్ షా, అంకుర్ భాటియా, విపిన్ భరద్వాజ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్‌లో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్‌తో!
సల్మాన్ ఖాన్ టాలీవుడ్ కాంబినేషన్స్‌పై కూడా ఫోకస్ పెట్టారు. తెలుగు స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు నిర్మాణంలో, వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో సల్మాన్ ఒక భారీ సినిమాకు సైన్ చేశారు. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌లో సౌత్ స్టార్ హీరోయిన్ నయనతార లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా ఈ 2026 ఏప్రిల్‌లోనే అధికారికంగా ప్రారంభం అయ్యింది. డిఫరెంట్ యాక్షన్ డ్రామాగా వస్తున్న ఈ పాన్ ఇండియా సినిమాతో సల్మాన్ సౌత్ మార్కెట్‌లో కూడా మరింత బలంగా నిలబడాలని చూస్తున్నాడు.

