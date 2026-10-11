'నా కంటెంట్ నచ్చకపోవచ్చు- కానీ వీడియోస్ వాళ్ల కోసమే'- కొత్త యూట్యూబ్ ఛానెల్పై సల్మాన్ క్లారిటీ
రీసెంట్గా బీయింగ్ సల్మాన్ పేరుతో కండల వీరుడు కొత్త యూట్యూబ్ ఛానెల్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇందులో వీడియోలు పిల్లల కోసం మాత్రమేనంటూ ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేసిన సల్మాన్.
Published : October 11, 2026 at 4:42 PM IST
Salman on His Youtube Channel : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ లేటెస్ట్గా బీయింగ్ సల్మాన్ ఖాన్ పేరిట కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానెల్ను స్టార్ట్ చేశారు. అయితే ఇందులో ఉండే కంటెంట్పై ఉద్దేశించి సల్మాన్ రీసెంట్గా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఆ ఛానెల్లో ఉండే వీడియోలు పెద్దల కోసం కాదని, కేవలం చిన్నపిల్లల కోసమేనని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
పెద్దలకు నచ్చకపోవచ్చు: సల్మాన్ ఖాన్
'నేను ప్రారంభించిన యూట్యూబ్ ఛానెల్ చూస్తున్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. అందులోని కంటెంట్ మీకు అంతగా నచ్చకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అది మీ కోసం కాదు. మీ ఇంట్లో ఉండే చిన్నపిల్లల కోసం మాత్రమే. ఎంటర్టైన్మెంట్, ఆప్యాయత, కుటుంబ బంధాలతో పాటు పిల్లలకు ఎడ్యుకేషన్ కూడా ముఖ్యం' అని ఈ సందర్భంగా సల్మాన్ ఖాన్ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
గతంలోనూ ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్
సల్మాన్ యూట్యూబ్ ఛానెల్ విషయానికొస్తే, సాధారణంగా సెలబ్రిటీల ఛానెల్స్ మాదిరిగా ఇది ఉండదు. సల్మాన్ ఇందులో రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్లో కనిపిస్తారు. యాక్టింగ్ నేర్పించే టీచర్గానూ, అదే విధంగా స్టూడెంట్గా సల్మాన్ కనబడతారు. బాడీ లాంగ్వేజ్, డైలాగ్ డెలివరీ, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇలా మొదలైన అంశాలను పిల్లలకు సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా, బోర్ కొట్టకుండా ఎంతో సరదాగా ఈ ఛానెల్లో సల్మాన్ నేర్పిస్తుండటం విశేషం. సల్మాన్ యూట్యూబ్ ఛానెల్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఇదేమీ కొత్తేమీ కాదు. 2020లో కరోనా సమయంలో 'సల్మాన్ ఖాన్ ఫిల్మ్స్ మ్యూజిక్' అనే పేరుతో ఛానెల్ను ప్రారంభించారు. దానికి 30 లక్షల మందికి పైగా సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. అందులో సల్మాన్ స్వయంగా పాడిన 'ప్యార్ కరోనా', 'తేరే బినా' లాంటి సాంగ్స్ను రిలీజ్ చేశారు.
సల్మాన్ చేతిలో ఉన్న సినిమాలివే!
ప్రస్తుతం సల్మాన్ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. అపూర్వ లాఖియా డైరెక్షన్లో మాతృభూమి అనే సినిమాలో ఆయన నటిస్తున్నారు. ఇందులో సల్మాన్కు జోడీగా చిత్రాంగద కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ మూవీ కొన్ని అనివార్య కారణాలతో వాయిదా పడుతూ వస్తుంది. మరోవైపు తెలుగు డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లితోనూ ఓ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లో నటిస్తున్నారు. ఇందులో ఆయనకు జోడీగా నయనతార కనిపించనున్నారు. దీన్ని శ్రీవేంకటేశ్వర బ్యానర్పై స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఈ మూవీ ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.