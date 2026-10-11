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'నా కంటెంట్ నచ్చకపోవచ్చు- కానీ వీడియోస్ వాళ్ల కోసమే'- కొత్త యూట్యూబ్ ఛానెల్​పై సల్మాన్ క్లారిటీ

రీసెంట్​గా బీయింగ్ సల్మాన్ పేరుతో కండల వీరుడు కొత్త యూట్యూబ్ ఛానెల్​ స్టార్ట్ చేశారు. ఇందులో వీడియోలు పిల్లల కోసం మాత్రమేనంటూ ఇన్​స్టాలో పోస్ట్ చేసిన సల్మాన్.

Salman on New Youtube Channel
నటుడు సల్మాన్​ఖాన్ (Source: IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2026 at 4:42 PM IST

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Salman on His Youtube Channel : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ లేటెస్ట్​గా బీయింగ్ సల్మాన్ ఖాన్ పేరిట కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానెల్​ను స్టార్ట్ చేశారు. అయితే ఇందులో ఉండే కంటెంట్​పై ఉద్దేశించి సల్మాన్ రీసెంట్​గా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఆ ఛానెల్​లో ఉండే వీడియోలు పెద్దల కోసం కాదని, కేవలం చిన్నపిల్లల కోసమేనని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్ట్ పెట్టారు.

పెద్దలకు నచ్చకపోవచ్చు: సల్మాన్ ఖాన్
'నేను ప్రారంభించిన యూట్యూబ్ ఛానెల్ చూస్తున్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. అందులోని కంటెంట్ మీకు అంతగా నచ్చకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అది మీ కోసం కాదు. మీ ఇంట్లో ఉండే చిన్నపిల్లల కోసం మాత్రమే. ఎంటర్​టైన్​మెంట్, ఆప్యాయత, కుటుంబ బంధాలతో పాటు పిల్లలకు ఎడ్యుకేషన్ కూడా ముఖ్యం' అని ఈ సందర్భంగా సల్మాన్ ఖాన్ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

గతంలోనూ ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్
సల్మాన్ యూట్యూబ్ ఛానెల్ విషయానికొస్తే, సాధారణంగా సెలబ్రిటీల ఛానెల్స్ మాదిరిగా ఇది ఉండదు. సల్మాన్ ఇందులో రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్​లో కనిపిస్తారు. యాక్టింగ్ నేర్పించే టీచర్​గానూ, అదే విధంగా స్టూడెంట్​గా సల్మాన్ కనబడతారు. బాడీ లాంగ్వేజ్, డైలాగ్ డెలివరీ, ఎక్స్​ప్రెషన్స్ ఇలా మొదలైన అంశాలను పిల్లలకు సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా, బోర్ కొట్టకుండా ఎంతో సరదాగా ఈ ఛానెల్​లో సల్మాన్ నేర్పిస్తుండటం విశేషం. సల్మాన్ యూట్యూబ్ ఛానెల్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఇదేమీ కొత్తేమీ కాదు. 2020లో కరోనా సమయంలో 'సల్మాన్ ఖాన్ ఫిల్మ్స్ మ్యూజిక్' అనే పేరుతో ఛానెల్​ను ప్రారంభించారు. దానికి 30 లక్షల మందికి పైగా సబ్​స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. అందులో సల్మాన్ స్వయంగా పాడిన 'ప్యార్ కరోనా', 'తేరే బినా' లాంటి సాంగ్స్​ను రిలీజ్ చేశారు.

సల్మాన్ చేతిలో ఉన్న సినిమాలివే!
ప్రస్తుతం సల్మాన్ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. అపూర్వ లాఖియా డైరెక్షన్​లో మాతృభూమి అనే సినిమాలో ఆయన నటిస్తున్నారు. ఇందులో సల్మాన్​కు జోడీగా చిత్రాంగద కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ మూవీ కొన్ని అనివార్య కారణాలతో వాయిదా పడుతూ వస్తుంది. మరోవైపు తెలుగు డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లితోనూ ఓ యాక్షన్ ఎంటర్​టైనర్​లో నటిస్తున్నారు. ఇందులో ఆయనకు జోడీగా నయనతార కనిపించనున్నారు. దీన్ని శ్రీవేంకటేశ్వర బ్యానర్​పై స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్​ రాజు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఈ మూవీ ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

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