'తల పగిలింది, భుజం దెబ్బతింది'- హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్పై ఓపెన్గా మాట్లాడిన సల్మాన్
'కాఫీ విత్ కరణ్'లో తన ఫిట్నెస్ నుంచి గాయాల వరకు కొన్ని విషయాలను హీరో సల్మాన్ ఖాన్ ఓపెన్గా చెప్పారు.
Published : October 15, 2026 at 12:57 PM IST
Salman Khan Fitness : బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ ఫిట్నెస్ గురించి మాట్లాడితే ఆయన షర్ట్లెస్ లుక్ వెంటనే గుర్తుకొస్తుంది. అయితే గత కొంతకాలంగా తన శరీరంలో వచ్చిన మార్పుల వెనుక కారణాన్ని వివరించారు. 'కాఫీ విత్ కరణ్'లో ఫిట్నెస్ నుంచి గాయాల వరకు కొన్ని విషయాలను ఓపెన్గా చెప్పారు.
ఆ లుక్ వెనుక చాలా కష్టం
కరణ్ జోహార్ 'బిగ్ బాస్' లో సల్మాన్ షర్ట్ తీసిన వీడియోను చూపించి, ఈ వయసులో కూడా ఇలా ఫిట్గా ఎలా ఉంటారని అడిగారు. దానికి సల్మాన్ చాలా కష్టం, చాలా త్యాగాలు ఉంటాయని చెప్పారు. మంచి అలవాట్లు పెంచుకుని, చెడు అలవాట్లు తగ్గించినట్లు తెలిపారు. అయితే మధ్యలో తన ఫిట్నెస్ బాగా తగ్గిన పరిస్థితి కూడా ఉందని ఒప్పుకున్నారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా తన ఫిజిక్ను చూసి అభిమానించే వాళ్లు ఉన్నారని, అలాంటి సమయంలో తనను ఆ స్థితిలో చూడటం వాళ్లకు బాగుండకపోవచ్చని అన్నారు. అందుకే మళ్లీ ఫిట్నెస్పై ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టినట్లు చెప్పారు.
'సుల్తాన్'తో మొదలైన సమస్యలు
తనకు వచ్చిన చాలా గాయాలకు 2016లో చేసిన 'సుల్తాన్' సినిమా షూటింగ్ కూడా ఒక కారణమని సల్మాన్ చెప్పారు. తలకు గాయం, హెర్నియా సమస్య, భుజం దెబ్బతినడం, మోకాలు, వెన్ను నొప్పులు ఇలా వరుసగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని గుర్తు చేసుకున్నారు. అదే విధంగా ముఖంలోని నరాలకు సంబంధించిన తీవ్రమైన నొప్పి సమస్య, రక్తనాళానికి సంబంధించిన మరో ఆరోగ్య సమస్య కూడా వచ్చినట్లు చెప్పారు. ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నా తన ఫిట్నెస్ తగ్గిపోవడానికి వాటిని కారణంగా చూపించదలచుకోలేదని సల్మాన్ అన్నారు. అప్పట్లో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందని ఇప్పుడు అనిపిస్తోందని తెలిపారు.
ఫ్యాన్స్ గురించి కూడా!
సల్మాన్ కెరీర్ మొదటి నుంచి ఫిట్నెస్ ఆయన ఇమేజ్లో ఒక భాగంగా మారిపోయింది. 'మైనే ప్యార్ కియా' రోజుల నుంచి షర్ట్లెస్ సీన్స్తో స్పెషల్ క్రేజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు తనను చూసి పెద్దవాళ్లు మాత్రమే కాదు, చిన్నవాళ్లు కూడా ఫిట్నెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారని సల్మాన్ చెప్పారు. తనతో పాటు పెరిగిన అభిమానులకు ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారని, వాళ్లు కూడా తన ఫిజిక్ను ఉదాహరణగా చూపిస్తుంటారని అన్నారు. అందుకే వయసు పెరిగిందని వదిలేయకుండా వీలైనంత వరకు శరీరాన్ని ఫిట్గా ఉంచుకోవాలనే బాధ్యత తనపై ఉందని చెప్పుకొచ్చారు.
ట్రోలింగ్ వచ్చినా
'బిగ్ బాస్'లో షర్ట్ తీసిన విషయం కూడా ఈ చిట్చాట్లో వచ్చింది. కొంతకాలం క్రితం సల్మాన్ లుక్పై సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ జరిగింది. కానీ ఆ కామెంట్స్ తనను ఇబ్బంది పెట్టవని ఆయన చెప్పారు. వాళ్లు ఇప్పుడు ఎలా కనిపిస్తున్నానో మాత్రమే చూస్తారని, తర్వాత తాను ఎలా మారబోతున్నానో వాళ్లకు తెలియదని అన్నారు. నెగెటివ్ కామెంట్స్ వచ్చినా వాటిని తనకు ఉపయోగపడేలా మార్చుకోవాలని చూస్తానని చెప్పారు. నెక్స్ట్ టైమ్ ప్రేక్షకులు చూసేటప్పుడు ఇంకా బెటర్గా కనిపించాలనే ఆలోచనతోనే మరింత కష్టపడతానని తెలిపారు.
ఇంకొకరిని చూసినా జిమ్కు వెళ్తారట!
తనకంటే ఫిట్గా ఉన్న వ్యక్తిని చూసినా అది కూడా తనకు మోటివేషన్ అవుతుందని సల్మాన్ చెప్పారు. ఎవరైనా మంచి ఫిజిక్తో కనిపిస్తే వెంటనే తాను కూడా మళ్లీ జిమ్లో ఎక్కువగా కష్టపడాలనే ఫీలింగ్ వస్తుందన్నారు. వయసుతో పాటు గాయాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా ఫిట్నెస్ను పూర్తిగా వదిలేయకుండా కొనసాగించడానికి ఇదే తనకు ఉపయోగపడుతోందని చెప్పారు. ఒకప్పుడు తన ఫిజిక్పై వచ్చిన కామెంట్స్కు స్పందించకుండా ఉండిపోయిన సల్మాన్ ఇప్పుడు అదే విషయం గురించి 'కాఫీ విత్ కరణ్' లో ఇంత డీటెయిల్గా మాట్లాడటం కూడా ఈ ఎపిసోడ్లో హైలెట్గా మారింది.
శరీరంపై ఒత్తిడి
'సుల్తాన్' లో సల్మాన్ రెజ్లర్గా కనిపించారు. ఆ పాత్ర కోసం బరువు పెరగడం, తగ్గడం, రెజ్లింగ్ ట్రైనింగ్ చేయడం వంటి మార్పులు చేశారు. ఇప్పుడు అదే సినిమా సమయంలో వచ్చిన మోకాలు, వెన్ను, భుజం సమస్యలను ఆయన స్వయంగా ప్రస్తావించారు. ఆ తర్వాత కూడా సినిమాలు, షోలు, షూటింగ్స్ కొనసాగించారు. ప్రస్తుతం 'బిగ్ బాస్ 20' హోస్ట్గా కూడా ఉన్నారు. ఇటీవలి కాలంలో ఆయన లుక్పై సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ వచ్చిన నేపథ్యంలో, తన శరీరంలో వచ్చిన మార్పుల వెనుక ఉన్న గాయాల గురించి సల్మాన్ ఇలా ఓపెన్గా మాట్లాడారు.
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