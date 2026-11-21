భద్రత ఉన్నా రోజూ భయం భయంగానే! : సల్మాన్ ఖాన్ కామెంట్స్
Salman Safety Comments: తన చుట్టూ భద్రత ఉన్నా భయం తప్పడం లేదని హీరో సల్మాన్ ఖాన్ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన 'మాతృభూమి' ఈవెంట్లో సల్మాన్ ఖాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : November 21, 2026 at 3:47 PM IST
నిరంతరం పటిష్ఠ భద్రత మధ్యలోనే ఉన్నప్పటికీ తనలాంటి సెలబ్రిటీలు కూడా ఎప్పుడూ తెలియని భయం, ఆందోళనతోనే జీవిస్తున్నారని బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ అన్నారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన 'మాతృభూమి' మూవీ ప్రమోషన్స్లో పాల్గొన్న ఆయన, ప్రియమైన వారి భద్రత విషయంలో సామాన్య ప్రజలు, సరిహద్దులో ఉండే సైనికుల కుటుంబాలు ఎదుర్కొనే మానసిక సంఘర్షణను గుర్తు చేశారు. బిడ్డలు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళితే, వాళ్లు తిరిగి వచ్చేదాకా తల్లిదండ్రులు ఎలా కంగారు పడతారో, సరిహద్దుల్లో ఉన్న జవాన్ల కుటుంబాలు కూడా రోజూ అలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటున్నాయని పేర్కొన్నారు.
'ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన తమ పిల్లలు సురక్షితంగా తిరిగి రావాలని తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటారు. మాకు నిజ జీవితంలో ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఉన్నా ఏదైనా ప్రమాదం జరుగుతుందేమోనని ఎప్పుడూ భయపడుతూనే ఉంటాం. ఇక భర్త, సోదరులు, కుమార్తె సరిహద్దుల్లో ఉన్నారని తెలిసినప్పుడు తమవాళ్లు ఎంత ఆందోళనకు గురవుతారో ఒకసారి ఊహించుకోండి' అని సల్మాన్ఖాన్ ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు. అయితే బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బెదిరింపుల నేపథ్యంలో సల్మాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
LATEST: Salman Khan's savage reply when reporter asked about preparations for playing a fearless soldier. "No preparation to play a fearless soldier, because I am not a person who fears" 🔥🔥🔥 #SalmanKhan https://t.co/zwvIVIgxUu— I'm Jay. (@IBeingJay_) November 20, 2026
ట్రైలర్పై వచ్చిన విమర్శలపై సల్మాన్ కౌంటర్
తన 'మాతృభూమి' ట్రైలర్పై వస్తున్న విమర్శలకు కూడా సల్మాన్ గట్టిగా సమాధానమిచ్చారు. 'సినిమా గురించి, నా గురించి చెడుగా మాట్లాడి నా విమర్శకులు వ్యూస్, ఫాలోవర్లను పెంచుకుంటామంటే ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. దీనివల్ల వాళ్లు నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకుంటే నాకు సంతోషమే! దేవుడు వారిని చల్లగా చూడాలి. ట్రైలర్ రన్టైమ్ ఎక్కువగా ఉందని, దీంతో సినిమా మొత్తం చూపించేశారని కొందరు అంటున్నారు. కానీ మేం సినిమా మొత్తాన్ని చూపించలేదు. కవర్ పేజీని చూసి పుస్తకాన్ని అంచనా వేయకూడదు. కథలో ఎన్నో ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి. 5 నిమిషాల ట్రైలర్లోనే మీకు ఇన్ని పాయింట్స్ కనిపిస్తే, రెండున్నర గంటల సినిమాలో ఇంకెన్ని కనిపిస్తాయో ఊహించుకోండి' అని సల్మాన్ ఖాన్ చెప్పారు.
అదే విధంగా మూవీలో కొన్ని లొకేషన్లను ఏఐతో క్రియేట్ చేశారని వస్తున్న విమర్శలపైనా సల్మాన్ స్పందించారు. విమర్శించేవాళ్లు ఏఐ నిపుణులా లేదా వీఎఫ్ఎక్స్ స్పెషలిస్టులా అని ప్రశ్నించారు. నిజమైన లొకేషన్లలో షూట్ చేసిన సీన్స్ను కూడా వీఎఫ్ఎక్స్ అంటూ ఆరోపించడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. సైనికులు, మూవీ స్టోరీపై దృష్టి పెట్టకుండా ఇతర విషయాలపై విమర్శలు చేస్తున్నవారికి కృతజ్ఞతలంటూ వ్యంగ్యంగా బదులిచ్చారు. ఇక మాతృభూమి సినిమా విషయానికొస్తే దేశ సరిహద్దులో ప్రాణాలు అర్పించిన సైనికుల త్యాగాల బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ చిత్రం రూపొందింది. దీనికి అపూర్వ లాఖియా డైరెక్షన్ వహించారు. ఇందులో కీలక పాత్ర చిత్రాంగద సింగ్ నటించారు. ముకేశ్ రిషి, అంకుర్ భాటియా, జేన్ షా, అభిలాష్ చౌదరి తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు.
బడ్జెట్, VFX గురించి కాదు- సీతారాముల గొప్పతనం గురించి మాట్లాడాలి: సల్మాన్ ఖాన్
చెన్నైలో గ్రాండ్ రిసెప్షన్- సన్ గ్రూప్ ఉద్యోగులకు కావ్య అదిరిపోయే గిఫ్ట్!