సల్మాన్ ఖాన్ ఇన్స్టా అకౌంట్ కొంతసేపు మాయం- అసలు కారణమిదే!
ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొద్దిసేపు కనిపించకుండా పోయిన సల్మాన్ ఖాన్ ప్రొఫైల్- పేజీ అందుబాటులో లేదంటూ నెటిజన్లకు కనిపించిన షాకింగ్ మెసేజ్- అసలు మ్యాటర్ ఇదే!
Published : May 25, 2026 at 3:24 PM IST
Salman Khan Instagram : బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ హాట్ టాపిక్గానే ఉంటారు. వ్యక్తిగత జీవితంలోగానీ, కెరీర్లోగానీ ఏ చిన్న మార్పు జరిగినా అది క్షణాల్లో వైరల్ అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే సోమవారం మధ్యాహ్నం సల్మాన్ ఖాన్కు సంబంధించిన ఒక మూమెంట్ ఇంటర్నెట్ను ఒక్కసారిగా షేక్ చేసింది. ఆయన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాను ఫాలో అయ్యే నెటిజన్లకు ఒక పెద్ద షాక్ తగిలింది. అసలు సల్మాన్ అకౌంట్కు ఏమైంది? ఎందుకు ఆయన ప్రొఫైల్ కొద్దిసేపు ఎవరికీ కనిపించకుండా పోయింది? అనే సస్పెన్స్ అందరిలోనూ మొదలైంది. దీని వెనుక ఉన్న అసలు మిస్టరీ ఏంటంటే?
కొద్ది నిమిషాల పాటు కనిపించని భాయ్ ప్రొఫైల్
సోమవారం మధ్యాహ్నం సల్మాన్ ఖాన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీ కొద్ది నిమిషాల పాటు పూర్తిగా మాయమైపోయింది. ఎవరైనా ఆయన ప్రొఫైల్ను ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే "సారీ, ఈ పేజీ అందుబాటులో లేదు" అనే ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించింది. దీంతో సల్మాన్ ఖాన్ కావాలనే తన అకౌంట్ను డీయాక్టివేట్ చేసుకున్నారా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీనిపై సల్మాన్ టీమ్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాకపోయినప్పటికీ, ఇది కేవలం సాంకేతిక లోపం వల్లనే జరిగి ఉండవచ్చు అని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంటున్నాయి. అయితే గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న కొన్ని వివాదాల వల్లే భాయ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటారనే ప్రచారం కూడా సాగింది.
హాస్పిటల్ వద్ద మీడియా హడావిడి
సల్మాన్ ఖాన్ అకౌంట్ మాయం అవ్వడానికి కొద్ది రోజుల ముందే మీడియా ఫొటోగ్రాఫర్లపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ముంబయిలోని హిందుజా హాస్పిటల్కు సల్మాన్ ఖాన్ వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఒక ఊహించని పరిస్థితి ఎదురైంది. హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వస్తున్న సల్మాన్ను చూసి ఫొటోగ్రాఫర్లు అందరూ ఒక్కసారిగా 'భాయ్ భాయ్' అంటూ కేకలు వేస్తూ, ఫొటోల కోసం చుట్టుముట్టారు. ఒక హాస్పిటల్ ఆవరణలో ఉన్నామనే విచక్షణ లేకుండా మీడియా వాళ్లు అలా ప్రవర్తించడం సల్మాన్కు తీవ్ర అసంతృప్తిని కలిగించింది. అక్కడ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని, కనీస పద్ధతి పాటించాలని అక్కడికక్కడే ఫొటోగ్రాఫర్లకు క్లాస్ పీకారు.
అర్ధరాత్రి ఎమోషనల్ పోస్టులు-నెట్టింట వైరల్
హాస్పిటల్ వద్ద జరిగిన ఆ చేదు అనుభవం తర్వాత సల్మాన్ ఖాన్ తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున సుమారు రెండు గంటల సమయంలో వరుసగా కొన్ని ఎమోషనల్ పోస్టులను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. "ఒకవేళ మీ సొంత కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉంటే మీరు ఇలాగే ప్రవర్తిస్తారా? నేను ఎల్లప్పుడూ మీడియాకు సపోర్ట్గా నిలబడ్డాను, వాళ్ల పొట్టకూటి కోసం ఎంతో సహకరించాను. కానీ ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, బాధలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని చూసి ఆనందిస్తూ, దాన్ని తమ కంటెంట్ కోసం వాడుకుని డబ్బు సంపాదించాలి అనుకుంటే నేను అస్సలు ఊరుకోను" అని సల్మాన్ ఖాన్ చాలా ఘాటుగా హెచ్చరించారు.
సినిమా కంటే ప్రాణాలు ముఖ్యం!
సల్మాన్ ఖాన్ తన పోస్టులో రాబోయే కొత్త సినిమా ప్రస్తావన కూడా తీసుకువచ్చారు. "నాకు సినిమాలు కాదు, జీవితాలే ముఖ్యం. 'నా మాతృభూమి' సినిమా కంటే కూడా ఇతరుల ఆరోగ్యమే నాకు చాలా ముఖ్యం. నా బాధను క్యాష్ చేసుకోవాలి అని చూస్తే మాత్రం నేను చూస్తూ ఊరుకోను, అలాంటి వంద మందిని అయినా సరే వదిలిపెట్టను" అని సల్మాన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కనీసం ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వాలని, అటెన్షన్ కోసం ఇలాంటి పనులు చేయవద్దని సల్మాన్ ఫొటోగ్రాఫర్లకు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. సల్మాన్ అంతలా కోప్పడటంతో అక్కడున్న ఫొటోగ్రాఫర్లు తర్వాత అతనికి క్షమాపణలు కూడా చెప్పారు.
60 ఏళ్లొచ్చినా పోరాడటం మర్చిపోలేదు
ఫొటోగ్రాఫర్లను హెచ్చరించే క్రమంలో సల్మాన్ ఖాన్ తన వయసును కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఆసక్తికరమైన కామెంట్స్ చేశారు. "నాకు ఇప్పుడు అరవై ఏళ్లు వచ్చాయి, కానీ ఇప్పటికీ నేను పోరాడటం మర్చిపోలేదు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. నన్ను జైల్లో వేసినా సరే నేను భయపడను, నా దారికి అడ్డు వస్తే మాత్రం తీవ్రమైన చర్యలు ఉంటాయి. ఇంకొకసారి నా బాధను చూసి ఎంజాయ్ చేయాలి అని చూస్తే మాత్రం సహించేది లేదు" అని సల్మాన్ చాలా పవర్ఫుల్గా రాసుకొచ్చారు.
సాంకేతిక సమస్య కారణంగానే!
ఈ ఘాటు పోస్టులు పెట్టిన కొన్ని రోజులకే ఆయన అకౌంట్ కొద్దిసేపు డీయాక్టివేట్ అవ్వడంతో ఈ వివాదాల వల్లే ఆయన సోషల్ మీడియాకు బ్రేక్ ఇచ్చారేమో అని ఫ్యాన్స్ కంగారు పడ్డారు. అయితే అభిమానుల కంగారును ఎంతో సేపు ఉంచకుండా కొద్ది నిమిషాల్లోనే సల్మాన్ ఖాన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ మళ్లీ లైన్లోకి వచ్చింది. ప్రొఫైల్ రీస్టోర్ అవ్వడంతో ఫ్యాన్స్ అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అది కేవలం ఒక చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూ అని, కావాలని అకౌంట్ డిలీట్ చేయలేదు అని తేలడంతో వివాదానికి తెరపడింది. అయితే సల్మాన్కు ప్రస్తుతం ఇన్స్టాలో 72 మిలియన్ ఫాలోవర్లు ఉండడం విశేషం.
