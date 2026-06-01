సల్మాన్​తో మొదటి మూవీ- ఆడియన్స్​లో ఊహించని క్రేజ్​- కానీ గుడ్​బై చెప్పి హోటల్ బిజినెస్​!

సల్మాన్ ఖాన్‌కు తండ్రిగా నటించిన టాలెంటెడ్ నటుడు - నటన ఎందుకు బోర్ కొట్టిందంటే?

BOLLYWOOD UPDATES (IANS)
Published : June 1, 2026 at 7:18 AM IST

Rajeev Verma News Telugu : బాలీవుడ్‌లో ఒకప్పుడు వరుస అవకాశాలు అందుకున్న ఒక ప్రముఖ నటుడు సడెన్‌గా ఇండస్ట్రీకి దూరమయ్యారు. అతిపెద్ద సూపర్ స్టార్‌కు ఆయన మొదటి సినిమాలో తండ్రిగా నటించి మెప్పించిన ఆయన, ముంబయి లాంటి మహానగరాన్ని వదిలేసి తన సొంత ఊరికి వెళ్లిపోయారు. కోట్ల రూపాయల రెమ్యునరేషన్, స్టార్‌డమ్ వద్దనుకుని ఒక చిన్న హోటల్ నడుపుకుంటూ ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నారు. అసలు కెరీర్ పీక్స్‌లో ఉన్నప్పుడు ఆయన సినిమాలను ఎందుకు వదిలేశారు, ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి ఏంటి అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సల్మాన్ ఎవరో తెలియని రోజుల్లోనే
ఆ నటుడి పేరు రాజీవ్ వర్మ. బాలీవుడ్ క్లాసిక్ హిట్ 'మైనే ప్యార్ కియా' సినిమాలో సల్మాన్ ఖాన్‌కు తండ్రిగా నటించింది ఈయనే. అయితే ఆ సినిమా చేసే సమయానికి సల్మాన్ ఖాన్ ఎవరో ఎవరికీ తెలియదని, హీరోగా ఆయనకు అదే తొలి సినిమా అని రాజీవ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పటికే తాను టీవీ సీరియల్స్ ద్వారా పాపులర్ అయ్యానని, ఆ సినిమాలో తనతో పాటు చాలా మంది కొత్త వాళ్లకు లైఫ్ దొరికిందని చెప్పారు. భాగ్యశ్రీ, రీమా లాగూ లాంటి వాళ్లకు కూడా అది కెరీర్ స్టార్టింగ్‌లో వచ్చిన గొప్ప అవకాశం అని ఆయన తెలిపారు.

భవిష్యత్ స్టార్లతో కలిసి
తన సుదీర్ఘమైన కెరీర్‌లో రాజీవ్ ఎంతో మంది స్టార్లతో కలిసి పనిచేశారు. అక్షయ్ కుమార్, కరిష్మా కపూర్, లారా దత్తా లాంటి స్టార్లు తమ కెరీర్ మొదట్లో తనతో కలిసి నటించారని ఆయన వివరించారు. అయితే తాను ఎప్పుడూ ఎదుటి వ్యక్తి స్టార్‌డమ్ చూసి పని చేయలేదని, ఒక మంచి నటుడు ఎప్పుడూ తన పాత్రకు మాత్రమే న్యాయం చేస్తాడని అన్నారు. దాదాపు పదేళ్ల పాటు ఒకవైపు ఉద్యోగం చేసుకుంటూనే మరోవైపు నటనను బ్యాలెన్స్ చేశానని, ఆ తర్వాతే పూర్తిగా నటన వైపు వచ్చానని రాజీవ్ స్పష్టం చేశారు.

బోర్ కొట్టించిన పాత్రలు
రాజీవ్‌కు సినిమాలు వదిలేయడానికి ప్రధాన కారణం ఒకే తరహా పాత్రలు రావడం. మైనే ప్యార్ కియా సినిమాలో బిజినెస్ మ్యాన్‌గా నటించి హిట్ కొట్టడంతో, ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రతి దర్శకుడు ఆయనకు అలాంటి పాత్రలే ఆఫర్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఎప్పుడూ సూటు, బూటు వేసుకుని ఒకేలా నటించడం ఆయనకు బాగా బోర్ కొట్టేసింది. ఒక దశలో నటన మీద పూర్తిగా ఆసక్తి పోయిందని, అది కూడా ఒక రెగ్యులర్ ఆఫీస్ జాబ్‌లా మారిపోయిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం వచ్చే చెక్ సైజ్ మాత్రమే పెద్దగా ఉండేదని, నటనలో కిక్ మాత్రం మిస్ అయిందని అన్నారు.

మనశ్శాంతి కోసం సొంత ఊరికి
జీవితంలో డబ్బు, పేరు కన్నా మనశ్శాంతి చాలా ముఖ్యమని రాజీవ్ గట్టిగా నమ్మారు. అందుకే ఐదారేళ్ల క్రితం ముంబయి వదిలేసి తన సొంత ఊరు భోపాల్‌కు వచ్చేశారు. ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత కాలం స్నేహితులను కలవడం, బంధువుల పెళ్లిళ్లకు వెళ్లడం లాంటి సాధారణ జీవితాన్ని బాగా మిస్ అయ్యానని ఆయన తెలిపారు. ఒక వయసు వచ్చాక మనకంటూ ఒక ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ ఉండాలని, వారితో గడపడమే నిజమైన సంతోషం అని రియలైజ్ అయిన తర్వాతే ఇండస్ట్రీకి గుడ్ బై చెప్పేశానని ఆయన వివరించారు.

ప్రశాంతంగా హోటల్ వ్యాపారం
భోపాల్‌కు వెళ్లిన తర్వాత రాజీవ్ పూర్తిగా తన లైఫ్‌స్టైల్ మార్చేశారు. అక్కడ ఒక చిన్న హోటల్ నడుపుకుంటూ వ్యాపారం చూసుకుంటున్నారు. పిల్లలు అందరూ ఎవరి లైఫ్‌లో వాళ్లు సెటిల్ కావడంతో ఆయనకు ఇప్పుడు పెద్దగా డబ్బు అవసరం కూడా లేదట. అందుకే ముంబయి వైపు చూడకుండా, తనకిష్టమైన థియేటర్ ఆర్ట్స్ చేసుకుంటూ ప్రశాంతంగా కాలం గడుపుతున్నారు. నటించాలి అనుకున్నప్పుడు స్థానికంగా ఉండే నాటకాల్లో పాల్గొంటూ తనలోని ఆర్టిస్ట్‌ను సంతృప్తి పరుచుకుంటున్నారు.

పేరు మర్చిపోయినా బాధ లేదు
ప్రస్తుత ఓటీటీ కాలంలో గ్లామర్‌కు అర్థం మారిపోయిందని రాజీవ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇటీవల ఒక టూర్‌కు వెళ్లినప్పుడు కొందరు అభిమానులు గుర్తుపట్టి ఫొటోలు దిగారని, కానీ తీరా వెళ్లేటప్పుడు తన పేరు అడిగారని ఆయన నవ్వుతూ చెప్పారు. జనాలు తన పేరు మర్చిపోయినా పర్వాలేదని, తాను చేసిన పాత్రలు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలని ఆయన ఎంతో పాజిటివ్‌గా తీసుకున్నారు. హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్, కోయి మిల్ గయా లాంటి ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించిన రాజీవ్ ఇప్పుడు మాత్రం ఆ లైమ్ లైట్‌కు దూరంగా సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు.

