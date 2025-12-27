ETV Bharat / entertainment

సల్మాన్@60 ఏళ్లు- ఫామ్​ హౌస్​లో బర్త్​డే సెలబ్రేషన్స్- ధోనీ, సంజయ్ దత్ హాజరు

ముంబయిలోని సమీపంలోని పాన్వెల్‌ ఫామ్‌హౌస్‌లో సల్మాన్ బర్త్​డే వేడుకలు- పలువురు సినీ, క్రీడా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరు

Salman Khan Birthday
Salman Khan Birthday (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 27, 2025 at 11:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Salman Khan Birthday Celebration 2025 : కండలవీరుడు, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్‌ శనివారం తన 60వ పుట్టినరోజును జరుపుకున్నారు. ఇప్పటికే యాక్షన్‌, రొమాన్స్‌, ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌లు, మాస్‌ సినిమాలతో కోట్లాది అభిమానుల మనసు గెలుచుకున్న సల్లూ భాయ్‌ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు, స్నేహితుల మధ్య ఆనందంగా సాగాయి.

ఎప్పటిలాగే ఈసారి కూడా!
ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా సల్మాన్‌ ఖాన్‌ తన పుట్టినరోజుకు ముంబయిలో సమీపంలోని తన సోదరి అర్పిత పాన్వెల్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ వేదికైంది. డిసెంబర్‌ 27వ తేదీన రాత్రి ఫామ్‌హౌస్​కు కుటుంబంతో కలిసి చేరుకున్న సల్మాన్‌ ఖాన్‌ అక్కడ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ ఫామ్‌హౌస్‌ ముంబయి నుంచి సుమారు గంటన్నర ప్రయాణ దూరంలో ఉండటం విశేషం.

Salman Khan Birthday
కేక్ కట్ చేస్తున్న సల్మాన్ (Eenadu)

సల్మాన్ బర్త్​డే- డబుల్ సెలబ్రేషన్
ఈ వేడుకలకు సల్మాన్‌ కుటుంబ సభ్యులంతా హాజరయ్యారు. తండ్రి సలీం ఖాన్‌, తల్లి సల్మా ఖాన్‌, సోదరులు సోహైల్‌ ఖాన్‌, అర్బాజ్‌ ఖాన్‌ (భార్య శూరా ఖాన్‌తో కలిసి), సోదరీమణులు అర్పిత ఖాన్‌ శర్మ, అల్వీరా ఖాన్‌ అగ్నిహోత్రి పాల్గొన్నారు. అలాగే మేనల్లుళ్లు అర్హాన్‌ ఖాన్‌, నిర్వాన్‌ ఖాన్‌, అహిల్‌, మేనకోడలు ఆయత్‌ కూడా ఈ వేడుకల్లో సందడి చేశారు. విశేషంగా, సల్మాన్‌ ఖాన్‌ పుట్టినరోజు రోజే ఆయన మేనకోడలు ఆయత్‌ పుట్టినరోజు కూడా కావడంతో డబుల్‌ సెలబ్రేషన్‌గా ఈ పార్టీ మారింది.

పెద్ద ఎత్తున ప్రముఖులు హాజరు
సినీ, క్రీడా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. నటుడు సంజయ్‌ దత్‌, ఆదిత్య రాయ్‌ కపూర్‌, ప్రముఖ క్రికెటర్‌ ఎంఎస్‌ ధోనీ సల్మాన్ బర్త్​డే పార్టీలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. వీరితో పాటు రితేశ్ దేశ్‌ముఖ్‌ జెనీలియా డిసూజా దంపతులు తమ పిల్లలు రియాన్‌, రహీల్‌తో కలిసి వచ్చారు. దర్శకుడు మహేశ్‌ మంజ్రేకర్‌, నటి సంగీతా బిజ్లానీ, నిర్మాత రమేశ్‌ తౌరాణి, నిఖిల్‌ ద్వివేది, హుమా ఖురేషి వంటి పలువురు ప్రముఖులు కూడా హాజరై సల్మాన్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Salman Khan Birthday
సల్మాన్​తో ధోనీ (Eenadu)
Salman Khan Birthday
పార్టీకి వస్తున్న సంజయ్ దత్ (Eenadu)

మీడియా, పాపరాజీలతో అలా!
పుట్టినరోజు సందర్భంగా భారీ భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య సల్మాన్‌ ఖాన్‌ కొద్ది సేపు బయటకు వచ్చి మీడియా ప్రతినిధులు, ఫోటోగ్రాఫర్లతో సల్మాన్ ఖాన్ గడిపారు. వారితో కలిసి కేక్‌ కూడా కట్‌ చేశారు. అభిమానులతో పాటు పాపరాజీలతో కూడా సల్మాన్‌ సరదాగా ముచ్చటించారు. అయితే సల్మాన్‌ ఖాన్‌ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని ముంబయిలోని బాంద్రా–వర్లీ సీ లింక్‌ను ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన డిజిటల్‌ డిస్‌ప్లేలో సల్మాన్‌ ఫొటోతో పాటు హ్యాపీ బర్త్‌డే భాయ్‌ అనే మెసేజ్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

సల్మాన్ కెరీర్ మొదలు ఇలా!
ఇక 1988లో బివీ హో తో ఐసీ సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సల్మాన్‌ ఖాన్‌ మూడు దశాబ్దాలకు పైగా పరిశ్రమలో కొనసాగుగుతున్నారు. హమ్ ఆప్కే హై కౌన్, సాజన్, అందాజ్ అప్నా అప్నా, నో ఎంట్రీ, పార్ట్నర్, ముఝ్సే షాదీ కరోగీ, మైన్ ప్యార్ క్యున్ కియా వంటి ఎన్నో హిట్‌ చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. ఇప్పుడు బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్​తో అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. 15,000 అడుగుల ఎత్తులో జరిగిన భారత్‌- చైనా మధ్య జరిగిన గల్వాన్‌ ఘర్షణ నేపథ్యంలో ఆ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. షూటౌట్ అట్ లోఖండ్వాలా ఫేమ్ అపూర్వ లఖియా ఆ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుగుతుండగా, వచ్చే ఏడాది ఆ చిత్రం రిలీజ్ అవ్వనుంది.

సల్మాన్ ఖాన్ ఇంట్లో వినాయక చవితి వేడుకలు- ఫ్యామిలీతో కలిసి డ్యాన్స్ చేసిన బాలీవుడ్ హీరో​

ఇంట్లో చెప్పకుండా సల్మాన్​ఖాన్​ను చూసేందుకు వెళ్లిన ముగ్గురు మైనర్లు- ఆఖరికి

TAGGED:

SALMAN KHAN BIRTHDAY TODAY
SALMAN KHAN BIRTHDAY PARTY
SALMAN KHAN BIRTHDAY CELEBS
SALMAN BIRTHDAY DATE AND EVENT
SALMAN KHAN BIRTHDAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.