జ్యువెలరీ మోసపూరిత కేసులో సల్మాన్ ఖాన్కు కోర్టు సమన్లు
సల్మాన్ ఖాన్, ఆయన సోదరి అల్విరా ఖాన్ ఇతర సంబంధిత వ్యక్తులకు జిల్లా కోర్టు సమన్లు జారీ- అక్టోబర్ 5న కోర్టు ముందు హాజరు కావాలని ఆదేశాలు
Published : August 6, 2026 at 6:57 PM IST
Chandigarh Court Summons Salman Khan : బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. చండీగఢ్లోని 'బీయింగ్ హ్యూమన్' జ్యువెలరీ షోరూమ్కు సంబంధించిన ఒక మోసపూరిత వ్యవహారంలో సల్మాన్ ఖాన్, ఆయన సోదరి అల్విరా ఖాన్తో సహా అగ్నిహోత్రి, స్టైల్ అండ్ కంటెంట్ జ్యువెలరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లకు సమన్లు జారీ చేసింది. తమపై వచ్చిన ఆరోపణలకు సంబంధించి అక్టోబర్ 5న కోర్టు ముందు హాజరు కావాలని కోర్టు ఆదేశించింది. చండీగఢ్కు చెందిన వ్యాపారవేత్త అరుణ్ గోయల్ గుప్తా దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కోర్టు ఈ చర్యలు తీసుకుంది.
కంపెనీ ప్రతినిధుల హామీతో పెట్టుబడి పెట్టి!
కేసు వివరాల్లోకి వెళితే, చండీగఢ్లోని మణిమజ్రా ప్రాంతానికి చెందిన వ్యాపారవేత్త అరుణ్ గోయల్, 2020లో ఈ విషయంపై ఫిర్యాదు చేశారు. 'బీయింగ్ హ్యూమన్' బ్రాండ్ జ్యువెలరీ షోరూమ్ను ఏర్పాటు చేసే పేరుతో తనను మోసం చేశారని, దీనివల్ల తనకు కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లిందని ఆయన ఆరోపించారు. బీయింగ్ హ్యూమన్ జ్యువెలరీ షోరూమ్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు కంపెనీ ప్రతినిధులు ఇచ్చిన హామీలతో తాను సుమారు రూ.3 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టానని అరుణ్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. షోరూమ్ ఏర్పాటు కోసం ఆయన 'స్టైల్ కోషంట్ జ్యువెలరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని కంపెనీ విధించిన అన్ని నిబంధనలను పాటించానని చెప్పారు.
'ఎలాంటి బిజినెస్ సపోర్ట్ లభించలేదు'
అదేవిధంగా షోరూమ్ డెవలప్మెంట్ కోసమే కోటి రూపాయలు ఖర్చుచేసినట్లు అరుణ్ తెలిపారు. అయితే, ఒప్పందం ప్రకారం తాను అన్ని నిబంధనలు పాటించినప్పటికీ, షోరూమ్ ప్రారంభించిన తర్వాత కంపెనీ నుంచి ఎలాంటి బిజినెస్ సపోర్ట్ లభించలేదని ఆరోపించారు. షో రూమ్ ఏర్పాటుకు రూ. కోటి ఖర్చు అయ్యిందని తెలిపారు. స్టోర్లో బీయింగ్ హ్యూమన్ బ్రాండ్ ఆభరణాలను కూడా అందుబాటులో ఉంచానని పేర్కొన్నారు. అయితే, 2020 ఫిబ్రవరి నుంచి బీయింగ్ హ్యూమన్ బ్రాండ్ ఆభరణాల సరఫరా నిలిచిపోవడంతో కొత్త స్టాక్ పొందలేకపోయామని అరుణ్ గోయల్ ఆరోపించారు. స్టాక్ కొరత కారణంగా, షోరూమ్ వ్యాపారం పూర్తిగా దెబ్బతిని నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చిందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
'నమ్మించి తనతో పెట్టుబడి పెట్టించి'
ఈ ప్రాజెక్ట్లో పెట్టుబడి పెడితే భారీ వ్యాపార లాభాలు వస్తాయని, కంపెనీ నుంచి పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని నమ్మించి ఆరుగురు వ్యక్తులు తనతో పెట్టుబడి పెట్టించారని గోయల్ ఆరోపించారు. అయితే షోరూమ్ తెరిచిన తర్వాత, వ్యాపారాన్ని నడపడానికి కంపెనీ ఎలాంటి మద్దతు ఇవ్వలేదని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. కాగా, ప్రస్తుతం, ఈ కేసులో పేర్కొన్న నిందితులందరికీ కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది. అక్టోబర్ 5న హాజరై తమ వాదనను లేదా సమాధానాన్ని దాఖలు చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ కేసులో తదుపరి చర్యలపై న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణలో నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
కాగా, ఆరోపణలను సంబంధిత సంస్థ ఇప్పటికే ఖండించింది. 2018లో స్థానిక వ్యాపారవేత్తతో కుదిరిన ఒప్పందంలో సల్మాన్ ఖాన్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని సంస్థ పేర్కొంది. ఈ వివాదంపై అక్టోబర్ 5న జరగనున్న తదుపరి విచారణలో న్యాయస్థానం ముందు ఇరు పక్షాల వాదనలు వినిపించనున్నాయి. ఈ కేసు విచారణ ఎలాంటి మలుపు తిరుగుతుందో అన్నది ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.
ఇదిలా ఉండగా, సల్మాన్ఖాన్ ఇటీవల దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కృష్ణ జింకల వేట కేసు ఆధారంగా రూపొందిన తాజా చిత్రం 'కాలా హిరన్: ది బ్యాటల్ ఆఫ్ లెగసీ' మూవీ విడుదలపై సల్మాన్ఖాన్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తన వ్యక్తిగత హక్కులకు భంగం కలిగించేలా దురుద్దేశ పూర్వకంగా ఈ మూవీ రూపొందించారని ఆయన ఆరోపించారు.
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