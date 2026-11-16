'సినిమా కోసం జట్టు కత్తిరించుకున్నా- మా అమ్మకు అది నచ్చలేదు'- సాయి పల్లవి
Sai Pallavi on OM: 'ఓం' లో పోలీస్ లుక్ కోసం జుట్టును కట్ చేసుకున్నట్లు సాయిపల్లవి ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఆపై తన హెయిర్ చూసి ఆమె తల్లి షాకయ్యారని వెల్లడించారు.
Published : November 16, 2026 at 9:09 PM IST
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్, సాయిపల్లవి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం 'ఓ.ఎం. (ఆపరేషన్ మోల్)'. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో నటి సాయిపల్లవి ఐపీఎస్ అధికారిణి నిత్యా రెడ్డిగా అలరించనున్నారు. రాజ్కుమార్ పెరియసామి దీనికి డైరెక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలో రియల్ పోలీస్ అధికారిణిగా కనిపించేందుకు సాయిపల్లవి తన జుత్తు (Hair) ను పొట్టిగా కత్తిరించుకున్నారట! ఆ విషయం తెలిసి తన తల్లిదండ్రులు షాక్కు గురైనట్లు సాయిపల్లవి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
నా జుట్టు చూసి షాకయ్యారు: సాయిపల్లవి
'నేను జుత్తు కత్తిరించుకున్న తర్వాత మా అమ్మకు వీడియో కాల్ చేశాను. నా షార్ట్ హెయిర్ చూసి ఆమె షాకయ్యారు. వెంటనే కోపంతో కాల్ కట్ చేశారు. ఆ తరువాత మా నాన్న'విగ్ పెట్టుకున్నావా' అని అడిగితే, నిజంగానే జుత్తు కత్తిరించుకున్నానని చెప్పాను. దీంతో ఆయన మా అమ్మకు సర్దిచెప్పడానికి కొన్ని రోజులపాటు కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఆ తరువాతే మళ్లీ అమ్మ నాతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది. వేరే డైరెక్టర్ అడిగి ఉంటే నేను షార్ట్ హెయిర్కు ఒప్పుకొనేదాన్ని కాదు. రాజ్కుమార్ అడగడం వల్లే అంగీకరించాను. ఆయన నా పాత్ర రిఫరెన్స్ కోసం ఐపీఎస్ అధికారిణి మెరిన్ జోసెఫ్ ఫొటో చూపించారు' అని సాయిపల్లవి వివరించారు. మమ్ముట్టి మరో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న 'ఓ.ఎం' నవంబరు 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. మొదట ఈ సినిమాకు 'ఓం' అనే పేరును ఖరారు చేశారు. అయితే సెన్సార్ బోర్డు సూచన మేరకు టైటిల్ను మార్చారని సాయిపల్లవి వివరించారు.
యంగ్ మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ సాయి అభ్యంకర్ స్వరాలు అందించారు. వండర్బార్ ఫిల్మ్స్, ఆర్టేక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై ధనుష్, శ్రద్ధా అగర్వాల్, అజ్మత్ జగ్మాగ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. నవంబరు 20న వరల్డ్వైడ్గా గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.