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ఆఫర్స్ వదులుకున్నా నో కిస్సింగ్ పాలసీ- సాయి పల్లవి వైరల్ కామెంట్స్ వెనుక అసలు నిజం

ఇంటిమేట్ సీన్స్‌కు నో చెప్పినా తగ్గని సాయి పల్లవి క్రేజ్- సినిమా కోసం నా పద్ధతులు మార్చుకోనని క్లారిటీ- రామాయణంలో సీతగా స్టార్ హీరోయిన్

Sai Pallavi about Kissing Scenes
Sai Pallavi about Kissing Scenes ((Photo: IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 12:19 PM IST

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Sai Pallavi about Kissing Scenes : సౌత్ ఇండియన్ సినిమా ప్రపంచంలో సాయి పల్లవికి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. గ్లామర్ పాత్రలకు దూరంగా ఉంటూ కేవలం తన నటనతోనే కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకుంది. ఇండస్ట్రీలో ఎంతటి స్టార్ ఇమేజ్ ఉన్నప్పటికీ చాలా సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవుతూ తన సొంత పద్ధతులకు లోబడే సినిమాలు చేస్తున్నారు. వెండితెరపై ఎప్పుడూ హద్దులు దాటని ఈ ముద్దుగుమ్మ సినిమాలలో కిస్సింగ్ సీన్స్ అలాగే ఇంటిమేట్ సీన్స్ చేయకపోవడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాన్ని ఒక ఇంటర్వ్యూలో బయటపెట్టారు. ఆమె చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో గట్టిగానే వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

ఇప్పటికీ వస్తున్న ఆఫర్స్
సినిమాల్లో లిప్‌లాక్ సీన్స్ కోసం చాలా మంది దర్శకులు తనను సంప్రదించారని సాయి పల్లవి స్వయంగా అంగీకరించారు. తనకు ఇలాంటి సీన్స్ చేయడం ఇష్టం ఉండదని తెలిసినప్పటికీ ఇప్పటికీ కొందరు డైరెక్టర్లు అవే ప్రతిపాదనలతో తన వద్దకు వస్తుంటారని అన్నారు. ఒకవేళ ఆ సీన్స్ చేయకపోతే సినిమా అవకాశాలు పోతాయనే భయం తనకు అస్సలు లేదని స్పష్టం చేశారు. కథలో ఎంత ప్రాధాన్యం ఉన్నా సరే తన వ్యక్తిగత నిర్ణయాలకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తానని ఈ బ్యూటీ తేల్చి చెప్పారు.

కిస్సింగ్ సీన్స్‌కు నో
లిప్‌లాక్ సీన్స్ చేయకపోవడానికి సాయి పల్లవి చెప్పిన లాజిక్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. నిజజీవితంలో తనకు ఒకవేళ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఉంటే తాను వేరే ఎవరినీ కిస్ చేయకూడదని, అది నటనలో అయినా సరే లేదా రియల్ లైఫ్‌లో అయినా సరే ఒకేలా వర్తిస్తుందని ఆమె తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. నటన అనేది కేవలం వృత్తి మాత్రమే అయినప్పటికీ కొన్ని విషయాల్లో తన మనస్సాక్షిని దాటి ప్రవర్తించలేనని అన్నారు. ఈ కాలంలో ఇలాంటి పద్ధతులు పాటించే హీరోయిన్లు చాలా అరుదుగా ఉంటారని నెటిజన్లు ఆమెపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

లగ్జరీ లైఫ్ అవసరం లేదు
సంతోషకరమైన కుటుంబం, ఉండటానికి ఒక ఇల్లు, కారు ఉంటే జీవితానికి సరిపోతుందని సాయి పల్లవి వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం భగవంతుడి దయ వల్ల తన దగ్గర అవన్నీ ఉన్నాయని, కేవలం మరో లగ్జరీ కారు కొనడం కోసం సినిమాలలో హద్దులు దాటి కిస్సింగ్ సీన్స్ చేయాల్సిన అవసరం తనకు లేదని స్పష్టం చేశారు. ఉన్న దాంట్లోనే హ్యాపీగా బతకడం తనకు ఇష్టమని, డబ్బు కోసం లేదా విలాసాల కోసం తన పద్ధతులను ఎప్పుడూ మార్చుకోనని ఎంతో ధీమాగా వెల్లడించారు.

డైరెక్టర్లకు ఓపెన్ ఆఫర్
తనతో సినిమా చేయాలనుకునే దర్శకులకు సాయి పల్లవి ఒక ఓపెన్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. తన నటన మాత్రమే కావాలనుకుంటే తనతో సినిమా చేయవచ్చని, ఒకవేళ కథలో ఖచ్చితంగా ఇంటిమేట్ సీన్స్ పెట్టాల్సి వస్తే తన స్థానంలో వేరే హీరోయిన్‌ను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చని అన్నారు. అలా చేయడం వల్ల తనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని చాలా కూల్‌గా సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కియారా అడ్వాణీ ల్యాటెస్ట్ సినిమా ట్రోలింగ్ సమయంలో బయటకు రావడంతో వైరల్​గా మారింది. టాక్సిక్ సినిమాలో ఇంటిమేట్ సీన్స్ చేసినందుకు కియారాపై నెటిజన్లు మీమ్స్ వేస్తున్న తరుణంలో సాయి పల్లవి పద్ధతులు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

సీతగా బాలీవుడ్ ఎంట్రీ
ప్రస్తుతం సాయి పల్లవి అభిమానులు ఆమె నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ రామాయణం కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నితేష్ తివారీ ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఆమె సీత పాత్రలో నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా ద్వారా ఆమె హిందీ ఇండస్ట్రీలోకి గ్రాండ్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు. ఇక సీతమ్మ పాత్రలో ఆమె ఎంతవరకు మెప్పిస్తారో చూడాలి. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రాబోతోంది. మొదటి భాగం ఈ ఏడాది నవంబర్ 6న రిలీజ్ కానుంది. ఇక రెండో భాగం 2027 దీపావళికి రిలీజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు.

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