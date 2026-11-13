'రామాయణం' సెట్స్లో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న సాయి పల్లవి- డైలాగ్ కోచ్ అలా చేయడం వల్లే!
Sai Pallavi Sita Ramayana: 'రామాయణం'లో సీతగా నటించిన సాయి పల్లవికి షూటింగ్ సమయంలో ఎదురైన ఓ మూమెంట్ ఎమోషనల్గా హైలెట్ అయ్యిందట. ఆ క్షణంలో ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు.
Published : November 13, 2026 at 1:56 PM IST
'రామాయణం: రైజ్ ఆఫ్ ఎ లెజెండ్'లో సీతగా కనిపించిన సాయి పల్లవిపై సినిమా రిలీజ్కు ముందు నుంచే రకరకాల కామెంట్స్ వినిపించాయి. ట్రైలర్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఆమె లుక్, పాత్రకు సరిపోయిందా లేదా అన్న దానిపై సోషల్ మీడియాలో ఉహించని అభిప్రాయాలు వచ్చాయి. కానీ సాయి పల్లవి మాత్రం ఈ పాత్రను మరో కోణంలో గుర్తు చేసుకున్నారు. షూటింగ్లో సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటన తనను పూర్తిగా కదిలించిందని, ఆ క్షణంలో కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయానని చెప్పారు. సీత పాత్రను ప్రేక్షకులు ఎంత భక్తితో చూస్తారో అక్కడే అర్థమైందన్నారు.
కాళ్లు తాకిన డైలెక్ట్ కోచ్
ఓ సీన్ పూర్తయ్యాక తన డైలెక్ట్ కోచ్ దగ్గరకు వచ్చి కాళ్లు తాకిందని సాయి పల్లవి చెప్పారు. రోజూ ఫోన్లో మాట్లాడుతుండగా, మేకప్ చేసుకుంటుండగా, సాధారణంగా తిరుగుతుండగా చూసే వ్యక్తే అలా చేయడంతో షాక్ అయ్యానన్నారు. తనను రోజూ దగ్గరగా చూసే వ్యక్తే ఒక్కసారిగా తనను సీతగా భావించి స్పందించడంతో కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయానని చెప్పారు. 'ఆమెకు నేను సాయి పల్లవి అని తెలుసు. కానీ ఎవరైనా రోజూ పూజించే పాత్రను మనం చేస్తుంటే, ఆ క్షణంలో ఎదురుగా ఉన్నది నటుడా మరెవరా అనేది వాళ్లు చూడరు. ఆ పాత్ర మీద ఉన్న ప్రేమనే చూస్తారు'అని చెప్పారు. కోచ్ ఏడవకముందే తాను ఏడ్చేశానని, 'మీరు ఏం చేస్తున్నారు?' అని అడిగానని గుర్తు చేసుకున్నారు. అంత ప్రేమను తనపై చూపించడంతో ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదన్నారు.
సీత పాత్ర నుంచి!
సీత పాత్రలోకి వెళ్లే ముందు కూడా సాయి పల్లవి డైలీ జీవితంలో చేసే కొన్ని పనులలో మార్పులు చేసుకున్నారట. 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' కార్యక్రమంలో ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుతూ, ప్రతి పాత్రకు తాను ఏం ఇవ్వగలనో నార్మల్ గా ఆలోచిస్తానని చెప్పారు. కానీ సీత విషయంలో మాత్రం 'ఈ పాత్ర నుంచి నేను ఏం నేర్చుకోగలను?' అనిపించిందన్నారు. ఎక్కువగా తన ఆలోచనలను జోడించకుండా, సీతమ్మను ప్రార్థించి ముందుకు వెళ్లానని చెప్పారు. నితేశ్ తివారి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్ రాముడిగా, రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా, యశ్ రావణుడిగా నటించారు.
Daughter of the Earth, princess of Mithila. Bound by love, guided by Dharma. Sai Pallavi as Sita. Promo out now. Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. Book tickets now! https://t.co/E1lxu1QLKy— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 2, 2026
జయప్రద పాత సీత ఫొటో
సాయి పల్లవి సీత పాత్ర గురించి విమర్శలు వినిపిస్తున్న సమయంలో జయప్రద తన పాత 'లవ్ కుష్' ఫొటోను షేర్ చేశారు. 1997లో వచ్చిన ఆ సినిమాలో జయప్రద సీతగా, జితేంద్ర రాముడిగా నటించారు. అరుణ్ గోవిల్ లక్ష్మణుడిగా, దారా సింగ్ హనుమంతుడిగా, ప్రాణ్ వాల్మీకిగా కనిపించారు. జయప్రద 'త్రోబ్యాక్ పిక్ లవ్ కుష్' అంటూ ఫొటో పెట్టగా, కామెంట్లలో చాలామంది ఆమె సీత పాత్రను గుర్తు చేసుకున్నారు. కొందరు సీత పాత్రకు జయప్రద పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని రాయగా, మరికొందరు ఆ సినిమాను మళ్లీ ఓటీటీలో విడుదల చేస్తే కొత్త తరం కూడా చూడగలదని అన్నారు.
లక్ష్మణుడిగా చేయొద్దనుకున్న అరుణ్ గోవిల్
అదే 'లవ్ కుష్' గురించి అరుణ్ గోవిల్ ఇటీవల చెప్పిన విషయం కూడా హైలెట్ అయ్యింది. రామానంద్ సాగర్ 'రామాయణ్'లో రాముడిగా నటించిన తర్వాత తనను లక్ష్మణుడిగా తీసుకోవడం సరైనది కాదని అప్పుడే నిర్మాతకు చెప్పానన్నారు. ప్రేక్షకులు తనను రాముడిగానే చూసిన తర్వాత వెంటనే లక్ష్మణుడిగా అంగీకరించకపోవచ్చని భావించారట. అయినా నిర్మాతలు పట్టుబట్టడంతో చివరకు పాత్ర చేశానని చెప్పారు. సినిమా విడుదలయ్యాక ఒక్కరోజు కూడా సరిగా ఆడలేదని, ఇప్పుడు చాలా మందికి ఆ సినిమా గురించి కూడా తెలియదని అరుణ్ గోవిల్ అన్నారు.
ఎనిమిది రోజుల్లో రూ.1,000 కోట్లు
నవంబర్ 5న విడుదలైన 'రామాయణం' ఎనిమిది రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,000 కోట్ల మార్క్ దాటింది. ఇండియాలో రూ.675.05 కోట్ల గ్రాస్, రూ.564.60 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు వచ్చినట్లు రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. లాంగ్ రన్లో ఈ సినిమా భారీ వసూళ్లు సాధించే అవకాశం ఉంది.
From Bharat to the world, the journey continues. Thank you for all the love. 🙏 Yeh Ram ke yug ka aarambh hai. 🏹 https://t.co/o1GRH0nH02— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 13, 2026
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