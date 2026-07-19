''రామాయణం'లో సీతమ్మగా నటించడం నా అదృష్టం'- ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్న సాయి పల్లవి
రామాయణంలో సీతగా అలరించనున్న సాయి పల్లవి - ఈ అవకాశం దక్కడం తన అదృష్టమంటూ ఓ ఈవెంట్లో ఎమోషనల్ అయిన బ్యూటీ
Published : July 19, 2026 at 12:35 PM IST
Sai Pallavi Comments On Ramayana : బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ నితీశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న రామాయణం సినిమాపై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఆ ఇతిహాస గాథను వెండితెరపై అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఆవిష్కరిస్తున్నారు. దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జులై 18న (ఆదివారం) ప్రథమ్ సంకల్ప్ పేరుతో ఒక స్పెషల్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. చిత్ర యూనిట్ కూడా ఆ వేడుకలో పాల్గొంది. అక్కడికి వచ్చిన కొద్దిమంది ముఖ్య అతిథులకు సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ను ప్రత్యేకంగా చూపించారు. ఈ సినిమాలో సీతమ్మ పాత్రలో నటిస్తున్న నేచురల్ బ్యూటీ సాయి పల్లవి ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొని తన పాత్ర కోసం పడిన కష్టం, ఎదుర్కొన్న అనుభవాలను చాలా ఎమోషనల్గా అందరితో పంచుకున్నారు.
ఆ పాత్రను నేను ఎంచుకోలేదు - అదొక వరం
ఈ సినిమాలో నటించడం గురించి సాయి పల్లవి మాట్లాడుతూ సీతమ్మ పాత్ర కోసం నేను ఏనాడూ ప్లాన్ చేసుకోలేదని తెలిపారు. ఈ క్యారెక్టర్ను నేను ఎంచుకోలేదని, ఆ పాత్రే నన్ను వరించినట్లుగా ఫీల్ అవుతున్నానని చెప్పుకొచ్చారు ఇలాంటి దేవుళ్ల పాత్రలు దొరకడం నటీనటులకు అంత తేలికైన విషయం కాదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. దీని వెనుక ఎంతో అదృష్టం ఉంటే తప్ప ఇలాంటి అవకాశాలు రావు అని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. నేను ఈ పాత్రను ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని పేపర్ మీద రాసుకొని ప్రిపేర్ కాలేదని, కేవలం ఒక వరంలా ఈ ప్రాజెక్ట్ తన దగ్గరకు వచ్చిందని ఆమె చాలా వినయంగా తెలిపారు.
మనసును స్వచ్ఛంగా ఉంచుకునేందుకు ధ్యానం
సీతమ్మ పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేయడానికి సాయి పల్లవి మానసికంగా ఎంతో ప్రిపేర్ అయినట్లు వెల్లడించారు. షూటింగ్ సమయంలో రోజూ ధ్యానం చేస్తూ సీతమ్మను ప్రార్థించేదాన్ని అని ఆమె తెలిపారు. 'సీతమ్మ నా ద్వారా మీరే నటించండి. ఈ సినిమాకు ఏది అవసరమో అదే నా ద్వారా రావాలి' అని మనసులో కోరుకునేదాన్నని సాయి పల్లవి చెప్పారు. ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నన్ని రోజులు నా ఆలోచనలను చాలా స్వచ్ఛంగా, ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించానని అన్నారు. నాలోని బెస్ట్ వెర్షన్ను ప్రేక్షకులకు అందించడానికే నా మనసును పవిత్రంగా ఉంచుకున్నానని ఆమె వివరించారు.
సాయిపల్లవిపై నితీశ్ తివారీ ప్రశంసలు
ఈ ప్రథమ్ సంకల్ప్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న దర్శకుడు నితీశ్ తివారీ తన హీరో హీరోయిన్లపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఒక నటుడి కళ్లే నిజం చెబుతాయని, రణబీర్ కపూర్ కళ్లలో తనకు రాముడు కనిపించాడని ఆయన అన్నారు. అలాగే సాయి పల్లవి కళ్లలో సీతమ్మను చూశానని డైరెక్టర్ చాలా గొప్పగా చెప్పారు. ఈ ఇద్దరిలో తాను వెతుకుతున్న నిజాయితీ స్పష్టంగా కనిపించిందని, అందుకే వాళ్లు ఈ పాత్రలకు పర్ఫెక్ట్ అని ఫిక్స్ అయినట్లు వెల్లడించారు. తాను వాళ్లను రణబీర్, సాయి పల్లవిలా చూడలేదని, కేవలం సీతారాములుగానే చూశానని నితీష్ తివారీ చెప్పిన మాటలు ఫ్యాన్స్కు బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి.
భారీ తారాగణంతో రామాయణం - రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ను నమిత్ మల్హోత్రా ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, డీఎన్ఈజీ, యష్కి చెందిన మోన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ కలిసి భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నాయి. ఇందులో రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తుండగా, కన్నడ స్టార్ యశ్ రావణుడిగా, సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడిగా కనిపించనున్నారు. లక్ష్మణుడిగా రవి దూబే, శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, కైకేయిగా లారా దత్తా, మండోదరిగా కాజల్ అగర్వాల్ నటిస్తున్నారు. జులై 24న శాన్ డియాగో కామిక్ కాన్ ఈవెంట్లో ఈ సినిమా అఫీషియల్ ట్రైలర్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేయనున్నారు. రెండు భాగాలుగా వస్తున్న ఈ పౌరాణిక చిత్రం మొదటి పార్ట్ 2026 దీపావళికి థియేటర్లలోకి రానుండగా, సెకండ్ పార్ట్ 2027 దీపావళికి రిలీజ్ కానుంది.
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