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'నోలన్​తో వర్క్ చేయడమే నా డ్రీమ్- సీఎం విజయ్​తో మూవీ చేయకపోవడం పెద్ద లోటు'- అభ్యంకర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

లెజెండరీ డైరెక్టర్​ క్రిస్టోఫర్ నోలన్​పై సాయి అభ్యంకర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు - నోలన్​ సినిమాకు వర్క్ చేయడం తన డ్రీమ్ అని వెల్లడి

Sai Abhyankar - Christopher Nolan
సాయి అభ్యంకర్ - క్రిస్టోఫర్ నోలన్​ (Source: Eenadu, IANS (File))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 1:54 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 2:34 PM IST

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Sai Abhyankar Comments on Nolan : అట్రాక్టింగ్ ట్యూన్స్​, ఎనర్జిటిక్ వాయిస్​తో సంగీత ప్రియులను విశేషంగా అలరిస్తున్నారు యువ సంగీత కెరటం సాయి అభ్యంకర్. 21 ఏళ్ల వయసులోనే 'బల్దీ' సినిమాతో అభ్యంకర్ వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత 'డ్యూడ్' సినిమాతో తెలుగు ఆడియన్స్​ను విశేషంగా అలరించారు. ఆపై తక్కువ టైమ్​లోనే స్టార్ హీరోల సినిమాలకు పనిచేసే ఛాన్స్ కొట్టేశారు. ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ - అట్లీ కాంబినేషన్​లో వస్తున్న ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టు 'రాకా'కు వర్క్ చేస్తున్నారు. అయితే రీసెంట్​గా ఓ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఆయన హాలీవుడ్ దిగ్గజ దర్శకులు క్రిస్టోఫర్ నోలన్​పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

'హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ సర్​​తో కలిసి ఎప్పటికైనా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అది నా డ్రీమ్. ఎక్స్​లో నేను ఓ ఏఐ వీడియో చూశాను. ఆ వీడియోలో నా (సాయి అభ్యంకర్) మ్యూజిక్ గురించి క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ప్రశ్నిస్తారు. అయితే ఆ వీడియో భవిష్యత్తులో నిజం కావాలని నేను బలంగా కోరుకుంటున్నాను. ఆయనతో వర్క్ చేసే అవకాశం భవిష్యత్తులో వస్తుందని నేను నమ్ముతున్నా' అని సాయి అభ్యంకర్ అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్​ అవుతున్నాయి.

'విజయ్​తో వర్క్ చేయకపోవడం పెద్ద లోటు'
అంతేకాకుండా కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, తమిళనాడు సీఎం విజయ్​ గురించి రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు సాయి అభ్యంకర్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. విజయ్​తో పనిచేయకపోవడం తన లైఫ్​లో పెద్ద లోటని అభ్యంకర్ అన్నారు. విజయ్ సినిమాకు 16 పాటలతో కూడిన అద్భుతమైన ఆల్బమ్ ఇవ్వాలని కోరుకున్నట్లు సాయి అభ్యంకర్ చెప్పారు. జననాయగన్​తో సినిమాలకు విజయ్ గుడ్​బై చెప్పిన నేపథ్యంలో సాయి అభ్యంకర్ ఈ తరహా కామెంట్స్ చేయడం గమనార్హం.

మా పేరెంట్స్ నాకు చెప్పేది ఇదే! : సాయి అభ్యంకర్
మ్యూజిక్​ డైరెక్టర్​గా మారిన తర్వాత లైఫ్​లో ఏ విధంగా మారింది అని రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు సాయి అభ్యంకర్ బదులిచ్చారు. తన లైఫ్ సినిమాల్లోకి రాక ముందు వచ్చిన తర్వాత ఒకేలా ఉందని, పెద్దగా మార్పులేమీ లేవని అభ్యంకర్ అన్నారు. తన తల్లిదండ్రుల గురించి సైతం సాయి అభ్యంకర్ కొన్ని విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. తన పేరెంట్స్ అన్ని విషయాల్లో చాలా సూటిగా ఉంటారని అభ్యంకర్ స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికీ తన అమ్మానాన్న 'నీ పనులు నువ్వే చేసుకో, నీ ఆహారాన్ని నువ్వే సమకూర్చుకో, జీవితంలో జాగ్రత్తగా ఉండు' అని అంటారని సాయి అభ్యంకర్ పేర్కొన్నారు.

ఆ ప్లేబ్యాక్ సింగర్స్ కుమారుడే అభ్యంకర్
సాయి అభ్యంకర్ ప్రముఖ ప్లే బ్యాక్ సింగర్స్ అయిన టిప్పు, హరిణి దంపతుల కుమారుడే విషయం అందరికీ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. దాంతో అభ్యంకర్​కు చిన్నతనం నుంచే సంగీతంపై ఆసక్తి ఏర్పడింది. అభ్యంకర్ సోదరి సాయి స్మృతి సైతం గాయకురాలిగా రాణిస్తున్నారు. అభ్యంకర్ సింగర్, డ్యాన్సర్, లిరిసిస్ట్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇలా ఆల్​ రౌండర్​గా గుర్తింపు పొందారు.

అదే విధంగా అభ్యంకర్ తన మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ గురించి వివరించారు. ముందుగా ఇన్స్​స్పైరింగ్ సాంగ్స్ వింటానని, ఆ తర్వాత మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసుకుంటానని అభ్యంకర్ వివరించారు. సాయి అభ్యంకర్ సినిమాల విషయనకొస్తే, ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ రాకాతో పాటుగా సూర్య, ధనుశ్ అప్​కమింగ్ సినిమాలకు కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. రాకా నుంచి విడుదలైన మ్యూజిక్ గ్లింప్స్​కు ఆడియెన్స్​ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అదే విధంగా ధనుశ్ 'ఓం' సినిమా నుంచి ఇటీవల రిలీజైన 'అలక లూవా' సాంగ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో టాప్ ట్రెండింగ్​లో ఉంది.

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Last Updated : August 18, 2026 at 2:34 PM IST

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