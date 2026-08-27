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'మా సినిమా డిసప్పాయింట్ చేస్తే, అమీర్​పేట్ సెంటర్లో గుండు కొట్టించుకుంటా'- హీరోయిన్

సహా సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ - ఈవెంట్​లో హీరో, హీరోయిన్ల సంచలన వ్యాఖ్యలు - సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్

Saha Movie Trailer
సహా మూవీ ట్రైలర్ ఈవెంట్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 4:24 PM IST

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Saha Movie Trailer : టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు మరో లవ్ స్టోరీ రెడీ అయ్యింది. శివకుమార్‌ కాసారం- శ్వేతా లక్ష్మణ్‌ లీడ్ రోల్​లో నటించిన సినిమా సహా. లైఫ్‌ ఆఫ్‌ సంజు అనేది సినిమా క్యాప్షన్. దీనిని దర్శకుడు నిశాంత్‌ దోటి ఎమోషనల్‌ డ్రామాగా ‘తెరకెక్కించారు. సెప్టెంబర్‌ 4న థియేటర్లలో సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ గురువారం ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. హైదరాబాద్​లో జరిగిన ఈ ఈవెంట్​లో నటీనటులు, ప్రొడ్యూసర్ బన్నివాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

అయితే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హీరో, హీరోయిన్లు సినిమాపై ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే తమ సినిమాపై నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తూ సంచలన స్పీచ్​లు ఇచ్చారు. 'మేం ఎంత మంచి సినిమా తీశామని మీరంతా అనుకుంటారు. ఎవరు కూడా నిరాశ చెందరని నమ్మకంగా చెప్తున్నా. ఒకవేళ మీరు డిసప్పాయింట్ అయితే మాత్రం నేను అమీర్​పేట్ సెంటర్లో నిలబడి గుండు గీయించుకుంటా' అని హీరోయిన్ శ్వేత లక్ష్మణ్ అన్నారు. 'భారీ అంచనాలతోనే సెప్టెంబర్ 04న మా సినిమాకు రండి. ఒక తోపు సినిమాను చూడబోతున్నామని అంచనాలు పెట్టకోండి. మీరి ఎక్స్​పెక్టేషన్స్​కు ఒక్క పర్సంట్ తక్కువైనా నాకు కాల్ చేసి నన్ను బూతులు తిట్టండి' అంటూ స్టేప్​పై నుంచే ఆయన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

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