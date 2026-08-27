'మా సినిమా డిసప్పాయింట్ చేస్తే, అమీర్పేట్ సెంటర్లో గుండు కొట్టించుకుంటా'- హీరోయిన్
సహా సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ - ఈవెంట్లో హీరో, హీరోయిన్ల సంచలన వ్యాఖ్యలు - సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్
Published : August 27, 2026 at 4:24 PM IST
Saha Movie Trailer : టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు మరో లవ్ స్టోరీ రెడీ అయ్యింది. శివకుమార్ కాసారం- శ్వేతా లక్ష్మణ్ లీడ్ రోల్లో నటించిన సినిమా సహా. లైఫ్ ఆఫ్ సంజు అనేది సినిమా క్యాప్షన్. దీనిని దర్శకుడు నిశాంత్ దోటి ఎమోషనల్ డ్రామాగా ‘తెరకెక్కించారు. సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ గురువారం ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈ ఈవెంట్లో నటీనటులు, ప్రొడ్యూసర్ బన్నివాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
అయితే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హీరో, హీరోయిన్లు సినిమాపై ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే తమ సినిమాపై నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తూ సంచలన స్పీచ్లు ఇచ్చారు. 'మేం ఎంత మంచి సినిమా తీశామని మీరంతా అనుకుంటారు. ఎవరు కూడా నిరాశ చెందరని నమ్మకంగా చెప్తున్నా. ఒకవేళ మీరు డిసప్పాయింట్ అయితే మాత్రం నేను అమీర్పేట్ సెంటర్లో నిలబడి గుండు గీయించుకుంటా' అని హీరోయిన్ శ్వేత లక్ష్మణ్ అన్నారు. 'భారీ అంచనాలతోనే సెప్టెంబర్ 04న మా సినిమాకు రండి. ఒక తోపు సినిమాను చూడబోతున్నామని అంచనాలు పెట్టకోండి. మీరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్కు ఒక్క పర్సంట్ తక్కువైనా నాకు కాల్ చేసి నన్ను బూతులు తిట్టండి' అంటూ స్టేప్పై నుంచే ఆయన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.