రణ్బీర్ ట్రోల్స్పై కౌంటర్ ఇచ్చిన సద్గురు- అలా చేయడం అన్యాయం!
రణ్బీర్ రాముడిగా ట్రోల్స్కు సద్గురు కౌంటర్- వివేక్ ఒబ్రాయ్ ఫీజు క్యాన్సర్ పిల్లలకు విరాళం!
Published : October 30, 2025 at 10:05 AM IST
Sadguru On Ranbir Trolls : బాలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్ నితీష్ తివారీ రూపొందిస్తున్న ప్రతిష్ఠాత్మక 'రామాయణం' ప్రాజెక్ట్లో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్ను ఎంపికను వ్యతిరేకిస్తూ సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈశా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్ స్పందించారు.
చిత్ర నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రాకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన రణ్బీర్ను సమర్థించారు."అలా ట్రోల్ చేయడం అన్యాయం. గతంలో రణ్బీర్ ఏ పాత్రలు చేశాడన్నది ఇప్పుడు ప్రస్తావన కాదు. భవిష్యత్తులో రాముడిగా నటించాలని అతడికి తెలియదు కదా! రేపు రావణుడిగా చేస్తే ఏమంటారు? ట్రోల్స్ చేస్తారా? ఇది సరైన పద్ధతి కాదు" అంటూ సద్గురు స్పష్టం చేశారు.
రావణుడిగా యశ్ నటిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై సద్గురు మాట్లాడుతూ, "యశ్ అందమైన, తెలివైన వ్యక్తి" అని ప్రశంసించారు. ఇదిలా ఉంటే చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న వివేక్ ఒబ్రాయ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన పారితోషికం మొత్తాన్ని క్యాన్సర్ బాధిత పిల్లల చికిత్స కోసం విరాళంగా ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
"రామాయణంలో నటించడం నా అదృష్టం. ఈ సినిమాతో భారతీయ సినిమాకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభిస్తుంది" అని వివేక్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. మొదటి భాగం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. రూ.4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతుంది. రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా మొదటి పార్ట్ 2026 దీపావళికి, రెండో పార్ట్ 2027 దీపావళికి గ్రాండ్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది.
🚨 Sadguru on Ranbir Kapoor playing shree Rama— Walhala (@PlanetWalhala) October 29, 2025
Namit : People are pulling out things from past and asking how could #RanbirKapoor play Shri Rama in #Ramayana
Sadhguru : it's an unfair judgement of an actor because he acted in some way in past. You can't expect him to become Ram pic.twitter.com/NF3TMK5tpa
హాలీవుడ్ స్థాయిలో పోలికలు
గతంలో ఓ మీడియా ఛానల్లో ప్రముఖ హాలీవుడ్ సినిమాలు 'అవతార్', 'గ్లాడియేటర్' వంటి మాస్టర్ పీస్లు ప్రేక్షకులను ఎలాగైతే ఆకట్టుకున్నాయో, అదే విధంగా రామాయణం కూడా అలరిస్తుందని ఆయన అన్నారు. దాని కోసం ఆహర్నిశలు మూవీటీమ్ కష్టపడుతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ మూవీని కూడా హాలీవుడ్ స్థాయిలో తెరకెక్కించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని నిర్మాత తెలిపారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు మంచి ఐ ఫీస్ట్గా నిలువనున్నట్లు తెలిపారు. మంచి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్తో, భారీ బడ్జెట్తో ప్రేక్షకులకు ఒక మంచి కథను వినిపించేవిధంగా రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు.
On #Yash playing Ravana in #Ramayana— Sanju (@loki_rocki) October 29, 2025
Sadguru:Yash is a handsome man,
Namit: Yash is a very handsome man, & very talented superstar in the Country & Incredibly Loved, & we want to show all shades of Ravan, devotion etc which only Yash can do. pic.twitter.com/X3kwOgEq8y
వాళ్లకు నచ్చకపోతే అది మా ఫెయిల్యూర్!
ఈ సినిమాను కేవలం భారతదేశమే కాకుండ, పాశ్చాత్య దేశాలు కూడా చూడాలని నిర్మాత కోరుకుంటున్నారు. "ఈ సినిమాకు అసలైన విజయం ఏంటంటే, దీనిని వీక్షించిన తర్వాత ఒక వేళ ఈ సినిమా వారికి నచ్చకపోతే, ఆ సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ సాధించినా, నేను మాత్రం దానిని అంగీకరించను. నా దృష్టిలో సినిమా విఫలమైందనే నిర్ధారించుకుంటానని" ఆయన ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. వెస్ట్రన్ ఆడియెన్స్ రామాయణాన్ని ఇష్టపడకపోతే ఇది ముమ్మాటికి మూవీ మేకర్స్ తప్పేనని నిర్మాత ఆభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అలానే ఈ సినిమాను ఇంకా మెరుగ్గా చేసి ఉండాల్సిందని అనుకుంటానని నమీత్ మల్హోత్రా ధైర్యంగా ప్రకటించారు.
ఇండియన్ సినిమా బాప్ 'రామాయణం'- వామ్మో బడ్జెట్ రూ.4000కోట్లు!